La DGT recauda más de 2.000 euros por hora en multas a conductores en la Región de Murcia.

Multas por no llevar el cinturón de seguridad, por no tener el carné de conducir, por caducidad o retirada de puntos, por no haber pasado la ITV al vehículo, por el uso del teléfono móvil y, sobre todo, por haber sobrepasado el límite de velocidad. La Dirección General de Tráfico (DGT) impuso el pasado año más de 138.000 denuncias por infracciones cometidas en las carreteras de la Región de Murcia.

Pese a que sea una cifra importante, lo cierto es que se ha logrado reducir el número de sanciones a conductores un 5,3% en un año, ya que en 2024 se contabilizaron casi 146.000: son 7.747 denuncias menos, lo que demuestra que año tras año la concienciación al volante en lo que concierne a seguridad vial ha ido en aumento.

Una década atrás, la propia DGT contabilizaba en 2016 hasta 191.700 multas impuestas en la Región, por lo que en diez años la cifra se ha reducido en más de 53.000. Pero no todos en todas las comunidades la cifra ha ido bajando marchas. En el conjunto del país, el volumen de sanciones impuestas marcó un récord histórico en 2025: por primera vez y desde que existen registros se superaban las seis millones de multas en tan solo un año, alcanzando las 6.106.354 en España.

De esa cifra, el volumen de sanciones impuestas en la Región durante el pasado año representa apenas un 2,26% del total nacional, un porcentaje que está por debajo del peso que tienen los 953.085 conductores murcianos en el censo estatal (3,35%), según el análisis de los ingresos por sanciones publicado por el departamento que dirige Pere Navarro en su Anuario Estadístico General correspondiente a 2025.

Más allá del número de sanciones que se puedan dar, lo que le preocupa a muchos conductores murcianos es lo que le puedan ‘tocar’ en el bolsillo. La Dirección General de Tráfico recaudó unos 2.050 euros cada hora en la Región ante estos incumplimientos de la normativa: las 138.096 denuncias contabilizadas el pasado año tuvieron un coste de 17,9 millones de euros en la Comunidad o, lo que es lo mismo, a un ritmo de unos 49.218 euros al día.

Para hacerse una idea, la cifra total de recaudación en multas por parte de la DGT en la Región equivaldría a todo el presupuesto que destina, por ejemplo, el Ayuntamiento de Archena -con más de 20.000 habitantes- en solo un año al municipio. Al igual que la cantidad de multas, la recaudación también bajó en Murcia en unos 68.400 euros menos al pasar de los 17,96 millones en 2025 a los 18,03 millones en 2024. Estos niveles de ingresos se mantienen año tras año desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Vial en 2010, que incorporó nuevas sanciones y endureció otras.

Cabe recordar que la reforma de esta ley implicó un refuerzo del sistema sancionador en España, ya que se incrementaron las multas por exceso de velocidad, utilización del móvil al volante, consumo de alcohol y drogas, y también aumentó la retirada de puntos en varias de estas infracciones. Asimismo, se introdujeron nuevas sanciones, como las impuestas por no identificar al conductor responsable o por portar detectores e inhibidores de radar, que quedaron expresamente prohibidos.

Además, la ley amplió el catálogo de conductas consideradas graves, incluyendo acciones como no llevar cinturón de seguridad o circular sin seguro obligatorio, y agilizó los procedimientos administrativos mediante notificaciones más rápidas y descuentos por pronto pago, lo que mejoró la capacidad recaudatoria. En consecuencia, se configuró un sistema más severo, más extenso y mucho más eficaz en la gestión y cobro de sanciones.

Principales causas de sanción

Los excesos de velocidad detectados por radares fijos volvieron a ser, con mucha diferencia, la principal causa de sanción de la Dirección General de Tráfico en la Región de Murcia. Según los últimos datos oficiales recopilados por la DGT en 2024 (los de 2025 aún no aparecen desglosados por tipología) se formularon 55.251 denuncias por velocidad en radar fijo de pórtico, lo que representa casi cuatro de cada diez multas impuestas en la Comunidad.

La segunda causa más frecuente fue la carencia de la ITV, con 26.856 denuncias, seguida de la velocidad detectada por radar móvil, con 19.646 sanciones. Entre las tres categorías suman 101.753 multas, el 69,8% del total registrado en la Región durante este último ejercicio disponible con datos concretos.

El mayor aumento respecto a 2023 se produjo en las denuncias relacionadas con la ITV, que pasaron de 22.835 a 26.856, es decir, 4.021 sanciones más y un crecimiento del 17,6%. Es, con diferencia, la categoría que más empuja al alza el balance anual de multas en la Región.

También crecieron las denuncias por carecer o tener inválido el permiso o licencia de conducir, que subieron de 6.981 a 7.642, con 661 multas más. Le siguen las otras infracciones, con 453 denuncias adicionales, y circular sin seguro, que aumentó en 402 sanciones.

En términos relativos, entre las categorías con cierto volumen destacan los incrementos de desobediencia a órdenes y señales de los agentes, que creció un 26,7%; comportamiento indebido, con un 24,1% más; y conducción negligente, que también subió un 24,1%.

Cambios en la última década

Haciendo la comparación sobre qué multas han subido más en la última década, los datos de 2015 muestran un cambio de patrón. La ITV es el mayor salto en términos absolutos: de 15.594 denuncias en 2015 a 26.856 en 2024, lo que supone 11.262 multas más y un incremento del 72,2%.

También destacan las sanciones por carecer o tener inválido el permiso de conducir, que casi se duplicaron: pasan de 4.082 a 7.642, con 3.560 denuncias más y una subida del 87,2%.

Otro aumento significativo se da en el bloque de resto de infracciones graves y muy graves relacionadas con vehículos, que pasa de 848 a 2.791 denuncias, un crecimiento del 229,1%. Las denuncias por presencia de drogas también aumentan con fuerza, de 870 a 1.579, un 81,5% más.