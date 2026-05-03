Más de 50.000 murcianos viven en el extranjero, casi la mitad más que hace una década

La cifra no para de crecer año tras año hasta el punto de que en apenas una década ha crecido casi un 50%: la población murciana que vive en el extranjero sigue al alza y supera ya la barrera de las 50.000 personas. En concreto, a fecha 1 de enero de 2026 se contabilizaban 52.832 habitantes de la Región de Murcia que residen en otros países del mundo por los 35.828 que se registraban en 2016, según los últimos datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), gestionado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tendencia demuestra que el número de murcianos no ha dejado de subir al calor de distintos factores como la búsqueda de empleo, mejores salarios, oportunidades formativas, reagrupaciones familiares o el peso de la emigración histórica. Ese ‘goteo’ constante de salidas y de vínculos mantenidos con la Comunidad ha llevado en buena parte a este aumento progresivo.

En su mayoría, murcianos a la ‘fuga’ que se marcharon de nuestro país empujado por la búsqueda de una mayor estabilidad laboral y que, con el paso de los años, han logrado asentarse y formar una vida allí.

En otros, la salida puede estar ligada a estudios, especialización profesional o aprendizaje de idiomas, aunque a menudo esos desplazamientos temporales terminan convirtiéndose también en residencias estables.

Los datos reflejan con claridad la dimensión del fenómeno. En 2009, primer año de la serie histórica -en pleno golpe de la crisis económica en nuestro país-, la cifra era de 20.290 personas. Desde entonces, el número de residentes en el extranjero vinculados administrativamente a la Región de Murcia ha aumentado en 32.542 personas, lo que supone un crecimiento de alrededor del 160,4% en apenas diecisiete años.

La evolución muestra además una tendencia sostenida: tras pasar de 20.290 residentes en 2009 a 23.575 en 2011 y 27.849 en 2013, la barrera de los 30.000 se superó en 2014, con 30.413 inscritos. Dos años después, en 2016, la cifra ya alcanzaba los 35.828, y en 2018 rozaba los 40.000, con 39.788.

El crecimiento continuó en los años siguientes. En 2020 había 43.193 residentes murcianos en el extranjero; en 2022, 45.863; en 2024, 48.835; y en 2025, 50.794. Ahora, con los datos actualizados a 1 de enero de 2026, la Región se sitúa ya en 52.832 personas, consolidando así una tendencia ascendente que se ha mantenido durante toda la serie.

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En cuanto a los territorios en los que se encuentran, Francia encabeza con mucha diferencia el ranking de países con más habitantes de la Región de en 2026, con 14.220 personas, muy por delante del resto de destinos. En segundo lugar aparece Argentina, con 6.551 residentes, mientras que el tercer puesto lo ocupa Ecuador, con 4.283 personas, seguido muy de cerca por Alemania (4.128).