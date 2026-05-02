La Región de Murcia dedica más de dos millones de euros a programas de salud mental

Las enfermedades de salud mental son el mejor reflejo de nuestro tiempo, marcado por la incertidumbre y la inestabilidad. Al mismo tiempo, el estigma tradicional sobre estas patologías va desapareciendo, pero no lo suficiente como para normalizarlo.

Para paliar los efectos del desarrollo de las enfermedades de salud mental, el Servicio Murciano de Salud (SMS) invertirá más de dos millones de euros en subvenciones directas a lo largo del año 2026.

La mayor cantidad, medio millón de euros, está destinada al tratamiento de patologías duales

El dinero llegará a 14 entidades del Tercer Sector durante estos doce meses. Según explicaron a través de una nota de prensa, este dinero beneficiará a 3.600 personas pertenecientes a estos colectivos vulnerables.

Patologías duales

La mayor parte del dinero llegará a la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial: más de 500.000 euros para desarrollar "itinerarios personalizados y proyectos de vida independientes" para personas con Trastorno Mental Grave, diagnóstico dual o adicciones.

El trastorno dual es el padecimiento simultáneo de un trastorno por consumo de sustancias y otro de índole mental en la misma persona. Para estos casos, según dicen, se debe realizar un "enfoque integral" que trate ambas afecciones al mismo tiempo porque mantienen una estrecha relación y tienen un impacto directo entre sí. Por otro lado, subrayan que en estos casos se incrementa el riesgo de exclusión social, marginación y estigma.

En esta línea, el Ejecutivo regional ha concedido casi 300.000 euros a Cruz Roja de la Región de Murcia para la atención a personas de instituciones penitenciarias, comisarías y juzgados que sufran las mencionadas patologías. También incluyen a las personas en entornos vinculados a la prostitución.

También para las patologías duales, la Asociación Regional de Murcia para la Prevención de las Drogodependencias (Aremupd) recibirá 250.000 euros para prestar atención psicológica, asesoramiento jurídico y coordinación, además de formación a familiares.

Alzheimer y trastornos alimentarios

Para el alzhéimer hay destinados un total de 168.000 euros que se dividirán entre la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de Murcia para continuar desarrollando sus programas de fisioterapia individual y grupal, en centro y domicilio, a enfermos y cuidadores; la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Puerto Lumbreras, para su proyecto de talleres terapéuticos; y la Asociación de Alzheimer de Águilas, que continuará con el taller de entrenamiento cognitivo-emocional multisensorial centrado en la persona.

El Gobierno regional les dará, de acuerdo con la nota de prensa, 164.000, 2.100 y 2.000 euros a cada una de las agrupaciones, respectivamente.

Para los trastornos alimentarios, en cambio, el SMS dedicará 30.000 euros para el desarrollo de los tratamientos que se llevan a cabo mediante la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia (Adaner). Concretamente, se hará énfasis en la orientación y formación, así como en la atención grupal familiar y la atención individualizada de personas con este trastorno.

Trastorno de personalidad y otras patologías

Una parte relevante de la cuantía total se verá reflejada en aquellos centros destinados a tratar los trastornos límites de la personalidad. El total será de 46.000 euros —23.000 euros para información, asesoramiento, rehabilitación e inserción sociolaboral de la Fundación ARMAI-TLP y otros 23.000 para el asesoramiento terapéutico y la formación de voluntarios que organiza la Asociación de Ayuda e Investigación de los Trastornos de la Personalidad en Cartagena Comarca y Mar Menor—.

El resto del dinero se dividirá entre las siguientes agrupaciones:

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