La mejora de la calidad de vida rural, la base del relevo generacional en la agricultura

La estrategia europea de relevo generacional en la agricultura, abordada desde una visión territorial, fue uno de los asuntos centrales tratados en la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones celebrada esta semana, en la que participó el director general de Unión Europea, Adrián Zittelli.

En su intervención apuntó que “todas las regiones coincidimos en que el problema no es sólo económico, sino de calidad de vida en las zonas rurales, y en eso tiene mucho que ver cómo se resuelve el acceso a la vivienda, la conectividad digital, el transporte y los servicios sanitarios y educativos”.

El debate puso el foco en obstáculos como el acceso a la tierra, la rentabilidad insuficiente, la burocracia, la competencia de importaciones de terceros países y la falta de liquidez inicial.

“El relevo generacional es, ante todo, una cuestión territorial y de calidad de vida rural”, aseguró Zittelli, que insistió en que “los jóvenes piden territorios habitables, no solo explotaciones viables” y reclamó la necesidad de que “Europa actúe donde los jóvenes nos dicen que hay que actuar: tierra, simplificación, rentabilidad y seguridad en los recursos clave”.

Por otra parte, el director general de Unión Europea reiteró que en las regiones mediterráneas se considera la seguridad hídrica como una condición imprescindible para que los jóvenes apuesten por el sector agrario. “En la Región de Murcia es una condición de posibilidad para el relevo generacional, puesto que ningún joven asume el riesgo de instalarse si no tiene garantías mínimas sobre el acceso al agua”.

Por este motivo, la Región reivindica que la futura PAC y los fondos de cohesión incorporen la variable hídrica como criterio de equidad territorial.

En otro orden de cosas, la Comisión puso de manifiesto la reivindicación de una Política Agrícola Común 2028-2034 adaptada a la diversidad territorial y cuyas ayudas se dirijan a agricultores activos, con un reparto más justo de los fondos, mayor apoyo a jóvenes y un refuerzo del papel de la PAC frente al cambio climático y la volatilidad de los mercados.

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Por último, en la reunión se analizó también la Agenda del Consumidor 2030, la Política Pesquera Común, el Pacto Europeo por el Océano y la política de acuicultura para el periodo 2028-2034, así como la reforma del Mecanismo de Protección Civil de la UE, clave para mejorar la preparación y respuesta ante catástrofes naturales y emergencias sanitarias, con una mayor cooperación entre niveles europeo, nacional y regional.