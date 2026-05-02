Crece la presencia de plásticos en las playas del Mar Menor

La degradación ambiental del Mar Menor vuelve a poner en alerta a los vecinos de la zona y a las asociaciones que luchan por la regeneración de la laguna. Esta vez, la preocupación gira en torno a la presencia creciente de plásticos en las orillas de las playas del Mar Menor.

Esta situación ha sido denunciada por Pacto por el Mar Menor que señala que esta circunstancia se da "especialmente en playas de la cubeta sur y, como ocurre con otras presiones ambientales sobre este ecosistema, carece de un control eficaz".

Asimismo, alertan de que "los plásticos agrícolas son ya una fuente relevante de contaminación, no solo de microplásticos, sino también de fragmentos visibles". Sobre esta materia añaden que "la presencia de microplásticos está confirmada tanto en el agua como en los organismos marinos, lo que evidencia una presión persistente sobre la laguna".

Para ilustrar esta situación Pacto por el Mar Menor apunta con sus imágenes a que los residuos plásticos tienen "un origen mayoritariamente terrestre, vinculado al uso intensivo de plásticos agrícolas en la cuenca".

Numerosos plásticos usados con fines agrícolas. / Pacto por el Mar Menor

Además, basan su afirmación en la "literatura científica" la cual señalan que "demuestra que acolchados, túneles e invernaderos —principalmente de polietileno— se fragmentan en suelos mediterráneos pobres en materia orgánica, donde la biodegradación es limitada. Estos residuos pueden permanecer largos periodos y ser transportados por escorrentía y drenajes hasta las ramblas y, finalmente, al Mar Menor".

También recuerdan que "los plásticos denominados 'biodegradables' no garantizan una degradación completa en estas condiciones edáficas y pueden contribuir igualmente a la formación de microplásticos si no se evalúan rigurosamente antes de su autorización".

Por tanto, resumen que "la evidencia científica es clara: los microplásticos ya forman parte del Mar Menor y su origen es principalmente terrestre". Asimismo, defienden que "no puede hablarse de recuperación real sin abordar esta presión emergente desde la cuenca, con criterios técnicos y una gestión estricta de los plásticos agrícolas".

Para aliviar esta situación, desde Pacto por el Mar Menor, reclaman que estos contaminantes se incorporen explícitamente a la normativa de protección del Mar Menor y a los programas de seguimiento ambiental. Además de medidas como la caracterización sistemática de microplásticos en suelos, drenajes y sedimentos; la retirada completa de restos plásticos agrícolas; criterios técnicos estrictos para autorizar materiales biodegradables; el refuerzo de la responsabilidad ampliada del productor; y una coordinación efectiva bajo un enfoque de cuenca, con seguimiento de la gestión del residuo agrícola por parte de la Consejería competente.