El caballo Seductor se convierte en el rey del Hoyo

El caballo Seductor de Reverte, un pura raza española de capa negra y 1,87 centímetros de cruz, se alzaba como el rey del Hoyo 2026, firmando el concurso morfológico de los Caballos del Vino, el primero de los tres que se realizan a lo largo de las fiestas de mayo. El caballo pertenece a la yeguada local, propiedad de Pedro Jesús López Cantero y acompañaba a la Peña Baezano. Un caballo que en su primera aparición en las populares fiestas caravaqueñas consiguió el máximo trofeo para un equino, con una puntuación de 9,24. Un ejemplar que con su porte y capa no dejó desapercibidas a ninguna de las miles de personas que se agolpaban en el recorrido.

El segundo puesto fue para la Peña Chirinos, mientras que la tercera posición fue para Al-Bino.

Desde primera hora de la tarde, una auténtica marea humana se concentraba en la Gran Vía para tomar rumbo hasta la Plaza de los Caballos del Vino, enclavada en el mítico barrio de Hoyo. Allí fueron presentados los 56 caballos que participan este 2026 en el festejo.

El cortejo lo abrieron las amazonas del Bando, Mónica García Pérez-Castejón y Triana Fernández Gómez, junto al caballista del Año, Diego Sánchez Martínez

La programación siguió con el Romancero Satírico Humorístico, a cargo del grupo del Bando Cristiano de los Caballeros de San Juan de Jerusalén en la Plaza del Arco.

La jornada concluyó con la entrada de bandas, que acompañan a los grupos Moros y Cristianos durante estas fiestas, que recorrieron la Gran Vía hasta concurrir en la plaza del Arco, donde tuvo lugar la interpretación del himno de Caravaca, a cargo de la Banda de la localidad.

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Las amazonas, Mónica García Pérez-Castejón y triana Fernández Gómez / Enrique Soler

Caballos del vino

Hoy será uno de los días grandes de las Fiestas en honor a la Vera Cruz. Desde primera hora de la mañana los caballos del vino, perfectamente enjaezados, llenarán de alegría las calles de Caravaca es un espectáculo único, que bien le ha valido la declaración de Interés Cultural Inmaterial por la Unesco. La jornada comenzará a las 4 de la madrugada con la alborada de campanas. A las 9 tendrá lugar la misa conmemorativa de la Aparición de la Vera Cruz en el Templete y sobre las 14 horas dará comienzo la carrera de los Caballos del Vino.