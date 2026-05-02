Anecoop apuesta por la sandía naranja para conquistar Europa

Anecoop se reunió el pasado miércoles en Almería con sus socios productores de sandía de las distintas zonas de cultivo españolas para definir las líneas estratégicas de la campaña 2026, tanto en el área de producción, como de comercialización y de promoción. Calidad, sabor y diversidad definen la oferta de esta fruta de temporada y cultivo 100% nacional, que ha consolidado a la cooperativa hortofrutícola como líder de ventas en el mercado europeo desde hace más de tres décadas bajo su marca Bouquet.

Como cada año, su calendario de producción arranca en Almería, en el mes de abril, y se extiende a Murcia, Alicante, Valencia, Castellón y Sevilla, para finalizar entre agosto y septiembre en Ciudad Real.

En 2026 la campaña ha comenzado con una notable demanda y con unas previsiones iniciales que apuntan a un volumen de comercialización de alrededor de 120.000 toneladas. Las sandías de las primeras recolecciones presentan en un mayor porcentaje calibres medianos y pequeños con una excelente calidad y sabor.

Anecoop afronta la actual campaña de sandía con un nivel de plantación muy similar al del ejercicio anterior, en un contexto marcado por la reducción de superficie en España como consecuencia de los resultados de julio y agosto de 2025. Según afirmó el responsable comercial de esta categoría, Ángel Cebriá, «se trata de un dato sumamente positivo para Anecoop, porque demuestra que los productores siguen confiando en un programa que nació a principios de los 90 y que ha ido evolucionando para adaptarse a las características productivas y los mercados».

Si en 1992 Anecoop revolucionó el mercado europeo con el lanzamiento de la sandía sin pepitas, en 2026 vuelve a ser referente de innovación con su apuesta por la sandía de carne naranja de la variedad Orange Glow. Una novedad que inicia este año su comercialización, al validar el interés que ha despertado en el mercado tras la prueba comercial llevada a cabo en la campaña pasada, y que se suma a la oferta de la cooperativa hortofrutícola, en la que destaca también el crecimiento de la sandía de carne «ultrafirme», destinada a IV Gama.

Cabe recordar que la gama de sandías Bouquet es la más completa del mercado. Además de estas nuevas referencias, está formada por la de carne roja y corteza rayada, en formato estándar o mini; la de carne amarilla y la roja de piel verde oscura-negra, todas ellas disponibles en cultivo convencional y también ecológico, bajo la marca Bio Bouquet.

En la reunión, se presentó la campaña de promoción para 2026. Con un presupuesto que supera los 600.000 euros, se desarrollará en tres países: España, Francia y República Checa, principales mercados de destino de las sandías Bouquet junto con Alemania. Las acciones de las campañas gala y checa se gestionarán junto con las filiales del Grupo Anecoop en estos países.

La propuesta dirigida al mercado nacional mantiene la intensidad de años anteriores, con una campaña multicanal que contempla la presencia en televisión en abierto y por cable, radios, prensa especializada y generalista, revistas a consumidor, cines, estaciones de tren y redes sociales, un canal que cobra cada vez más protagonismo dentro del plan de medios, ya que permite conectar con un segmento de población que las utiliza como fuente principal de información. En Francia, la campaña se apoyará sobre todo en la emisión de publicidad en televisión y acciones en redes sociales, mientras que en República Checa la campaña será también multicanal, pero centrando sus esfuerzos en eventos culturales y deportivos con degustaciones directas al consumidor.

Raciones de Vida para el Campo se renueva como eje de comunicación de esta campaña promocional en España, afianzando por tercer año consecutivo el claim «Cada cosa a su tiempo». Un mensaje que «pone en valor la temporalidad de las sandías Bouquet, que comienzan a llegar a los lineales en abril con las primeras sandías almerienses».

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«Con esta campaña conectamos emocionalmente con un consumidor cada vez más consciente y comprometido con el producto local. Porque al elegir nuestras sandías Bouquet, contribuye a dar vida al campo, evitando su abandono, potenciando el relevo generacional, apoyando a nuestros miles de agricultores, a la economía y a la sostenibilidad del medio rural», destaca Piedad Coscollá, responsable de Marketing e Imagen Corporativa de Anecoop.