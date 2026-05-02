Alerta amarilla en el Altiplano y el Campo de Cartagena y Mazarrón para el domingo

La lluvia sigue amenazando con aguar las fiestas que hay en la Región de Murcia este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha marcado con un aviso amarillo a las comarcas del Altiplano y al Campo de Cartagena y Mazarrón por la posibilidad de lluvia este domingo 3 de mayo.

Para ambos territorios la AEMET ha señalado la posibilidad de que caiga granizo. También avisan de lluvias intensas y posibles tormentas. Las acumulaciones llegarán hasta 15 milímetros en una hora y una probabilidad de ocurrencia de entre el 40 y el 70 %.

El periodo de mayor riesgo se extenderá desde las cuatro de la madrugada hasta el mediodía en el Campo de Cartagena y Mazarrón. Mientras que en el Altiplano la alerta inicia sobre las cuatro de la tarde y acaba a las 24 horas y, de igual forma, se esperan fuertes tormentas que podrían ir asociadas a la caída de granizo de forma puntual.

Temperaturas y lluvias en el resto de comarcas

Con respecto al termómetro, se mantendrá en la línea del sábado. Aunque experimentarán una subida durante los primeros días de la semana próxima para, posteriormente, volver a reducirse. En la ciudad de Murcia, por ejemplo, habrá máximas de 24 grados y mínimas de 12 que para el martes serán de 28 y 15, respectivamente.

Las temperaturas para el resto de territorios de la Región serán de la siguiente forma:

Cartagena: Las mínimas marcarán los 16 grados y las máximas los 21.

Yecla: El domingo el termómetro alcanzará los 21 grados y bajará hasta los 11.

Lorca: El territorio del interior oscilará entre los 13 y los 22 grados.

Caravaca de la Cruz: Tras la carrera de los Caballos del Vino, el sitio al noroeste de la Región tendrá 10 de mínimas y 21 de máxima s.

s. Cieza: Las temperaturas serán muy similares a las de la capital, yendo desde los 13 a los 24 grados.

Por otro lado, a pesar de que el peligro se encuentra en el Altiplano y la zona del Campo de Cartagena, en el resto de la Región se podrán ver chubascos ocasionales. De acuerdo con el portal de la Aemet, en Murcia las precipitaciones aparecerán sobre las diez de la mañana del domingo; la probabilidad de ocurrencia es del 65 %.

En Yecla también se esperan lluvias por la mañana. La agencia del tiempo le otorga un 75 % de posibilidades a las lluvias entre las seis de la mañana y las doce del mediodía.

Una cifra ligeramente más alta para Lorca: 80 % de lluvia y tormentas entre las seis de la mañana y las 18 horas. En Caravaca de la Cruz la probabilidad es del 100 % entre las 6 y las 18 horas. En Cieza el porcentaje más significativo es el 75 % entre las doce y las seis de la tarde.