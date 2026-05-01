La UMU y la UCAM amplían su oferta con dos nuevos másteres el próximo curso

La Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ofertarán el próximo curso sendos másteres oficiales, uno internacional en el caso de la institución pública y otro especializado en docencia en el de la privada.

Así se puso de manifiesto en la sesión extraordinaria, de carácter virtual, del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia, en la que también se ha informado favorablemente de la oferta de plazas de nuevo ingreso en grado de la UMU y en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)

El Máster Universitario en Docencia Superior Universitaria, que ofertará la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) tiene un programa de 60 créditos ECTS, en modalidad virtual y 60 plazas de nuevo ingreso. Está orientado a la formación especializada del profesorado universitario y a la mejora de la calidad docente.

Por su parte, el Máster Universitario Erasmus Mundus en Ciencia de Datos de la Comunicación Multimodal Humana que ofrecerá la Universidad de Murcia (UMU), un título internacional de 120 créditos ECTS que se realiza en colaboración con universidades de Alemania y Suecia, se impartirá en inglés y contará con 35 plazas por edición.

Este programa cuenta con el sello Erasmus Mundus y sitúa a la UMU como coordinadora de un consorcio internacional de alta especialización, lo que reforzará la proyección exterior del sistema universitario regional, según han asegurado fuentes de la Administración autonómica.

Además de la implantación de estos nuevos títulos, el Consejo Interuniversitario ha emitido informe favorable a la oferta de plazas universitarias de nuevo ingreso en enseñanzas oficiales de grado de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena para el curso 2026/2027.

La oferta de plazas, que deberá ser aprobada mediante orden de la Consejería, permite asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad, al tiempo que mantiene el equilibrio entre la capacidad de los centros y las necesidades del tejido social y económico regional.

El director general de Universidades e Investigación, Antonio Caballero, destacó que "los acuerdos adoptados en este Consejo Interuniversitario consolidan un modelo universitario más competitivo, innovador y adaptado a los retos actuales, combinando especialización, calidad docente e internacionalización".

Esta planificación responde a la necesidad de ordenar el acceso a los estudios universitarios y garantizar una adecuada respuesta a la demanda formativa en titulaciones estratégicas para la Región.

Caballero subrayó que "la incorporación de nuevos títulos, especialmente aquellos con dimensión internacional como el Erasmus Mundus, contribuye a posicionar la Región de Murcia en el ámbito europeo de la educación superior y a atraer talento investigador y estudiantil".

Añadió que "la planificación de la oferta de plazas de grado es una herramienta clave para garantizar un sistema equilibrado, accesible y alineado con las necesidades reales de la sociedad, lo que permite a los jóvenes desarrollar su proyecto académico y profesional en la Región".