Pasó por tres centros sanitarios antes de llegar a una residencia: "Estuvo dando tumbos más de dos años"

"Cuando a mi sobrina le dio un ictus hemorrágico, nunca pensé que mi familiar estaría dando tumbos por distintos centros hospitalarios casi dos años y medio hasta que le dieron una residencia definitiva". Es el testimonio de Germán García, tío de una mujer de 73 años que sufrió un ictus hemorrágico invasivo, que le ha dejado sin apenas movilidad y con una afasia permanente.

Esta paciente llevaba una vida tranquila en la pedanía de Sangonera la Seca, donde residía, y su historia dio un vuelco radical en agosto de 2018 cuando sufrió el accidente cerebrovascular. Fue trasladada a la Arrixaca donde permaneció hasta el 26 de septiembre de ese mismo año. "Nos dijeron que las personas a las que les da este tipo de ictus suelen fallecer, pero ella sobrevivió contra todo pronóstico", puntualizó Germán García.

Lógicamente no abandonó la Arrixaca para marcharse a casa. "Las secuelas del ictus fueron tremendas, y ella que vivía sola puesto que su madre había fallecido, no pudo volver a su domicilio», cuenta su familiar que agradece los cuidados de cuantas personas la han atendido en los distintos centros".

De la instalación sanitaria de El Palmar, pasó al hospital de San José, en Alcantarilla, donde ingresó como paciente y donde permaneció hasta noviembre de 2020. Más de dos años en este centro esperando una residencia en la que pudiera llevar una vida con más calidad de vida. "Su estancia en San José se nos hizo larga, la verdad. Contratamos a una cuidadora para ayudar al personal, ya que hay que hacerle todo a diario", explica el familiar, quien añade que "después la trasladaron al hospital de cuidados medios Los Almendros y allí permaneció desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021, fecha en la que fue trasladada a una residencia, su domicilio actual".

El periplo de esta familia por los distintos centros no estuvo exento de estrés y papeleos, una lucha burocrática apoyada por los servicios sociales de los distintos centros. En la actualidad, esta mujer lleva una buena vida en la residencia, según su familia.