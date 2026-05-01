Del Eurofighter al NH-90 ‘Lobo’: conoce todos los aviones del Festival Aéreo de San Javier

El cielo de Santiago de la Ribera volverá a convertirse en un gran escaparate de la aviación civil y militar con motivo del Festival Aéreo Internacional de San Javier, que se celebra del 1 al 3 de mayo y que espera superar los 180.000 asistentes. La cita reunirá a más de 45 aeronaves y tendrá su plato fuerte el domingo, con la gran exhibición aérea sobre las aguas del Mar Menor.

Para no perder detalle, y para ser quien mejor explique cada pasada, cada maniobra y cada rugido sobre el Mar Menor, aquí te contamos qué aviones y helicópteros participan, cuáles son sus principales características y qué curiosidades esconden.

El Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio / Festival Aéreo de San Javier

Eurofighter

Entre los grandes reclamos estará el Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio, uno de los cazas más avanzados de Europa y uno de los aparatos más esperados por el público por su potencia, velocidad y sonido. Su exhibición suele incluir pasadas rápidas, virajes cerrados y ascensos de gran potencia. España opera este avión desde comienzos de los años 2000 y ha seguido ampliando y modernizando su flota con programas como el Halcón, lo que confirma que seguirá siendo una pieza clave de la defensa aérea nacional durante los próximos años.

El helicópero NH-90 ‘Lobo’, del Ala 48 / Festival Aéreo de San Javier

NH-90 'Lobo'

También se estrenará en el festival el NH-90 ‘Lobo’, del Ala 48, uno de los helicópteros más modernos del Ejército del Aire. Con base en Cuatro Vientos, está vinculado a misiones de búsqueda y rescate, recuperación de personal y operaciones especiales. Es una aeronave de gran tamaño, capaz de transportar hasta una veintena de militares, además de su tripulación, cuando se emplea en configuración de transporte. Su indicativo, 'Lobo', se asocia precisamente a misiones de recuperación de personal y operaciones aéreas especiales.

El piloto Juan Velarde volará en San Javier con un Zivko Edge 540 / Festival Aéreo de San Javier

Zivko Edge 540, de Juan Velarde

La parte acrobática reunirá a varios nombres propios. Juan Velarde, uno de los pilotos españoles más conocidos internacionalmente, volará con un Zivko Edge 540, un avión de competición fabricado en materiales compuestos, muy ligero, rápido y extremadamente maniobrable. Este aparato puede alcanzar tasas de alabeo de unos 420 grados por segundo, lo que explica la rapidez con la que ejecuta toneles y cambios de actitud en el aire.

El monoplaza Extra 330SC de Camilo Benito / Festival Aéreo de San Javier

Extra 330SC, de Camilo Benito

El piloto Camilo Benito participará con un Extra 330SC, uno de los aviones más extremos de la acrobacia aérea moderna. Es un monoplaza diseñado para competición ilimitada y vuelo freestyle, equipado con un motor Lycoming de 315 caballos y una estructura ligera de fibra de carbono y materiales compuestos. Benito fue uno de los representantes españoles en el Campeonato Mundial de Vuelo Acrobático de 2024 y ese mismo año fue segundo en el Campeonato de España de Vuelo Acrobático en categoría ilimitada clásica.

El avión acrobático Sukhoi SU-26M, pilotado por el portugués Jorge Loureiro / Festival Aéreo de San Javier

Sukhoi SU-26M, de Jorge Loureiro

El portugués Jorge Loureiro llegará con un Sukhoi SU-26M, un avión acrobático de origen soviético muy apreciado en competición por su potencia y resistencia estructural. Loureiro fue proclamado campeón del Open de España de Acrobacia Aérea Avanzada en 2024 y combina su actividad como piloto de línea aérea con la acrobacia internacional.

Avión del equipo Team Raven / Festival Aéreo de San Javier

Team Raven (Reino Unido)

Entre los equipos internacionales destaca el británico Team Raven, una formación civil de acrobacia que vuela con aviones Van’s RV-8, aeronaves de construcción amateur o kit-built. El equipo nació en 2014 y se caracteriza por sus formaciones cerradas, humo blanco y maniobras muy visuales. Su nombre juega con las letras 'RV', el modelo de avión que utilizan sus pilotos.

Entre los pilotos del WeFly Team hay personas en silla de ruedas que vuelan aeronaves especialmente adaptadas / Festival Aéreo de San Javier

WeFly Team (Italia)

También participará el WeFly Team, una patrulla italiana que vuela con tres Van’s RV-7. Su historia tiene un valor añadido, ya que es conocida por estar integrada por pilotos con movilidad reducida. En su caso, la exhibición se basa más en la precisión de la formación cerrada que en maniobras acrobáticas extremas, convirtiendo cada vuelo en un mensaje de superación.

Motoveleros Grob 109B, del equipo británico especializado en vuelos nocturnos Aerosparx, / Festival Aéreo de San Javier

Aerosparx

Uno de los momentos más espectaculares llegará con Aerosparx, equipo británico especializado en vuelos nocturnos con motoveleros Grob 109B. Estas aeronaves, eficientes y silenciosas, han sido adaptadas para exhibiciones con luces y pirotecnia aérea. El Grob 109B es un motovelero asociado habitualmente a la elegancia del planeo, pero Aerosparx lo ha convertido en una plataforma de espectáculo con humo, iluminación y fuegos artificiales.

Formación Mirlo, integrada por aviones Pilatus PC-21 de la AGA / Festival Aéreo de San Javier

Formación Mirlo

La aviación militar tendrá igualmente un fuerte componente local con la Formación Mirlo, integrada por aviones Pilatus PC-21, el nuevo entrenador avanzado de la Academia General del Aire de San Javier. Esta formación toma el relevo simbólico de la etapa de la Patrulla Águila con el avión que ha sustituido al veterano C-101 en la formación de los futuros pilotos militares. El PC-21 también tendrá protagonismo en solitario con la exhibición PC-21 Solo, que permitirá apreciar la capacidad de maniobra de este turbohélice dotado de aviónica moderna, concebido como una auténtica "aula de combate" volante. Por primera vez, esta espectacular formación podrá verse en un festival aéreo civil en España, convirtiéndose en uno de los grandes momentos de esta edición.

Los Corsarios del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, especialistas en la lucha contra incendios / Festival Aéreo de San Javier

Canadair UD13

Otro de los aparatos más reconocibles será el Canadair UD13 del 43 Grupo del Ejército del Aire, conocido popularmente como el "apagafuegos" o "el Botijo". Esta unidad opera aviones anfibios CL-215T y CL-415, esenciales en la lucha contra incendios forestales. Su capacidad para cargar agua en embalses, ríos o en el mar y descargarla sobre las llamas lo convierte en uno de los aviones más queridos por la ciudadanía. Puede transportar hasta unos 6.000 litros de agua y el 43 Grupo ha superado las 200.000 horas de vuelo con este tipo de aeronaves.

Saltos paracaidistas de la PAPEA / Festival Aéreo de San Javier

PAPEA

La PAPEA, la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio, aportará la precisión de los saltos paracaidistas. Sus integrantes suelen abrir este tipo de exhibiciones y han realizado más de 900 actuaciones por toda España. Nacida en 1978, además de su faceta de exhibición, sirve como base para seleccionar a integrantes del equipo nacional de paracaidismo.

El EC135, de la Guardia Civil / Festival Aéreo de San Javier

EC135 y CN-235 (Guardia Civil)

La Guardia Civil participará con dos aeronaves. Por un lado, el EC135, actual familia H135, uno de sus helicópteros más reconocibles, empleado en misiones policiales, vigilancia, rescate y apoyo operativo. El Cuerpo incorporó su primer EC135 en 2003 y este modelo destaca por una autonomía aproximada de 620 kilómetros o unas 3 horas y 25 minutos de vuelo. Con el paso del tiempo ha ido sustituyendo progresivamente a los veteranos BO-105.

El CN-235 del Guardia Civil, el avión de mayor porte del Cuerpo presente en el festival / Festival Aéreo de San Javier

Por otro lado, mostrará el CN-235, el avión de mayor porte del Cuerpo presente en el festival. De fabricación española en origen CASA, es una aeronave robusta pensada para transporte y vigilancia. En el Servicio Aéreo está asociada al control de fronteras, vigilancia marítima y lucha contra el narcotráfico. La Guardia Civil recibió su primer CN-235-300 en 2008, año en el que se creó el Grupo de Aviones del Cuerpo. Una de sus grandes ventajas es su capacidad para operar en pistas poco preparadas.

El Bell 412 de la Región de Murcia, helicóptero empleado por los servicios de emergencias / Festival Aéreo de San Javier

Bell 412

También tendrá presencia el Bell 412 de la Región de Murcia, un helicóptero utilitario bimotor empleado por los servicios de emergencias en tareas de rescate, transporte, apoyo sanitario y lucha contra incendios. Su rotor principal de cuatro palas es una de sus señas de identidad frente al Bell 212, del que procede. En configuraciones de trabajo puede transportar carga externa o agua, lo que lo convierte en una herramienta muy versátil en una región con litoral, zonas forestales y áreas de difícil acceso.

El mundo del autogiro estará representado en el festival por el ELA Aviación y el piloto Francis Giménez / Festival Aéreo de San Javier

ELA Aviación, con Francis Giménez

La aviación ligera y deportiva también tendrá su espacio con ELA Aviación y el piloto Francis Giménez, que acercarán al público el mundo del autogiro. ELA es una firma española especializada en este tipo de aeronaves. A diferencia de un helicóptero, el autogiro no mueve su rotor principal mediante transmisión directa del motor, sino que gira por la acción del aire, lo que le da una forma de vuelo muy característica.

Varios modelos de aviones del Aeroclub Mar Menor / Festival Aéreo de San Javier

Aeroclub Mar Menor

El Aeroclub Mar Menor representará la aviación más cercana y local. Su presencia recuerda que volar no es solo cosa de grandes cazas, patrullas militares o pilotos profesionales de élite, sino también de escuelas, instructores y aficionados que mantienen viva la aviación ligera en la Región. El aeroclub trabaja con aeronaves ultraligeras y desarrolla su actividad en un entorno, el de San Javier, profundamente ligado a la tradición aeronáutica.

Aviones del Real Aeroclub de Sevilla / Festival Aéreo de San Javier

Real Aeroclub de Sevilla

El Real Aeroclub de Sevilla, entidad histórica de la aviación española, acercará al festival la aviación general, considerada la puerta de entrada de muchos pilotos al mundo aeronáutico. Su participación permitirá mostrar aviones civiles ligeros y recordar que buena parte de los grandes pilotos comienzan su formación en aeronaves mucho más modestas que los cazas o los aviones acrobáticos de alta competición.

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El resultado será un cielo lleno de ruido, humo, luces, maniobras imposibles y muchas preguntas. La buena noticia es que, cuando empiecen las pasadas sobre Santiago de la Ribera, ya no tendrás que conformarte con decir "qué avión más grande" o "qué rápido va ese". Ahora sabrás quién es quién en el festival.