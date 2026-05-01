Cerca de 2.300 profesores de la Región cambiarán de colegio o instituto el próximo curso

Cerca de 3.000 docentes de colegios e institutos de la Región de Murcia cambiarán de centro de trabajo el próximo curso que arranca tras el verano. Así queda recogido en las órdenes que la Consejería de Educación y Formación Profesional publicaba este jueves y con las que se resuelve de forma definitiva el concurso de traslados a los que pueden acogerse maestros y profesores para elegir nuevo destino, una medida que busca facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

En este caso, Educación hace públicas las listas definitivas de los aspirantes que han logrado plaza y el destino de cada uno de ellos, un ‘macroconcurso’ de traslados que llevará a cambiar de centro en los próximos meses a un total de 509 docentes de Educación Infantil y Primaria y a un total de 1.778 de Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos, según la información consultada por esta redacción.

Los profesionales del ámbito educativo tienen la ocasión de poder optar cada año a las plazas que se convocan para traslados, ya que estos concursos de traslados para centros educativos se convocan cada dos años, alternándose la convocatoria nacional con la autonómica, esta última con periodicidad anual. En la primera, docentes de toda España pueden participar y venir a la Comunidad, mientras que en la segunda se restringe únicamente a los maestros y profesores de la propia región.

En el año 2024 se convocó la nacional, en la que la Consejería de Educación sacó 1.108 plazas; mientras que la autonómica, que se convocó de 2025, es la que se resuelve ahora para que los docentes se incorporen a sus nuevos destinos el próximo mes de septiembre.

Con estos procedimientos se facilita la movilidad de los docentes, lo que llevó a que en la última convocatoria nacional un total de 156 profesionales vinieran a la Región de Murcia de otras provincias españolas. Entre ellos destacaban los profesores que habían solicitado traslado desde Madrid, Alicante, Albacete, Almería, Málaga, Tenerife o Jaén, entre otros territorios.

La Consejería recuerda que el concurso de traslados se convoca todos los años, tanto para Infantil y Primaria como para Secundaria, FP y otros cuerpos.

Incorporación el 1 de septiembre

En este caso, las órdenes publicadas por Educación señalan que los destinos adjudicados son irrenunciables y el personal se incorporará al centro que se le ha adjudicado el día 1 de septiembre, procediéndose al cese en el centro de procedencia el 31 de agosto. Para la adjudicación hay un baremo fijado por una orden nacional, que es el mismo para todas las comunidades, y los docentes solicitan centro por orden de preferencia.

Inglés y Lengua y Literatura, los grupos más numerosos

Dentro de las materias y centros en los que se han convocado plazas de traslados, entre los que hay maestros de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Formación Profesional, escuelas de idiomas, artes plásticas y otros cuerpos, destaca el grupo de Inglés en Educación Secundaria, donde los traslados afectan a 269 profesores; seguidos de Lengua y Literatura, con 167 traslados; Matemáticas, con 120; Educación Física, con 93; Biología y Geología, con 89 traslados; y Orientación Educativa o Tecnología, con 85 cada una de ellas respectivamente.

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Desde la Consejería explican que el concurso de traslados de docentes es un procedimiento administrativo mediante el cual los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes obtienen su destino definitivo (plaza en propiedad) o cambian de centro de trabajo. «Es un mecanismo para la movilidad, regulado a nivel estatal, y es obligatorio para funcionarios en prácticas y con destino provisional, y voluntario para funcionarios de carrera con destino definitivo que desean cambiar. El objetivo es lograr destino definitivo, cambiar de centro, de localidad o de comunidad autónoma».