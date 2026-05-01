Los agentes medioambientales de la Región de Murcia contarán con 27 vehículos nuevos

Aunque este fin de semana las temperaturas se moderen ligeramente por las lluvias, lo normal es que el termómetro no se relaje. Por esto, desde hace unas semanas el Gobierno regional se encuentra en alerta frente a la posible proliferación de desastres naturales como los incendios.

En esta línea, el Ejecutivo de la Región comunicó, a través de una nota de prensa, que incorporará 27 nuevos vehículos para el Cuerpo de Agentes Medioambientales y los técnicos de extinción. Concretamente, entregarán 25 a los primeros y dos a los segundos.

La inversión total, de acuerdo con las informaciones, es de 1.281.680,40 euros. En esta ocasión el método escogido fue renting durante un periodo de cinco años. El es, dicho de otra manera, un alquiler a largo plazo —entre dos y cinco años— que suelen contratar las empresas.

Juan María Vázquez junto a varios agentes medioambientales durante la presentación de los coches. / CARM

Explican que la flota estará compuesta por 17 vehículos tipo pick-up 4x4 y 10 vehículos SUV 4x4, especialmente diseñados para su uso en entornos forestales y en situaciones de emergencia.

Asimismo, subrayan que la distribución se hará de tal manera que se refuerce la presencia de efectivos en las 16 comarcas forestales que componen la Región de Murcia.

Estos nuevos equipos, tal y como señalan en la nota de prensa, cuentan con equipamiento específico para labores operativas y de emergencia como sistemas de señalización prioritaria V1 con luces azules sirena, megafonía, bola de remolque y refuerzos en los bajos para facilitar su circulación por terrenos difíciles. También tendrán una serigrafía identificativa que aumentará la visibilidad de los agentes.

De forma coherente con su labor, destacan que la nueva flota "responde también a criterios de sostenibilidad", puesto que los vehículos tienen motores Euro 6 —garantizan menores niveles de emisiones y un consumo más eficiente—.

Por otro lado, esta actuación contempla la incorporación de dos vehículos adicionales destinados al personal técnico que participa en los distintos planes de emergencia en los que interviene la Consejería, como los relacionados con incendios forestales o situaciones de protección civil.

Declaraciones

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, comentó que "esta inversión responde al compromiso del Ejecutivo regional con la mejora continua de los recursos públicos".

Todo esto se incluye en, según comentan, un proceso de renovación progresiva del parque móvil del Cuerpo de Agentes Medioambientales. El objetivo final es "garantizar unas condiciones óptimas para el desempeño de las funciones esenciales en la vigilancia, custodia y defensa del medio natural".

En este sentido, Juan María Vázquez señaló que "la coordinación en emergencias requiere medios adecuados no solo para los agentes sobre el terreno, sino también para los equipos técnicos que dirigen y planifican las intervenciones, por lo que esta renovación supone un salto cualitativo en la gestión integral de las emergencias".

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El consejero también quiso destacar el trabajo del Cuerpo de Agentes Medioambientales en la Región de Murcia, cuya actividad abarca desde "la conservación de los ecosistemas forestales y la gestión de los recursos naturales hasta la vigilancia de vías pecuarias y la participación en planes de emergencia como Infomur, Inunmur o Platemur".