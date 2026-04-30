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Tráfico prevé 305.000 desplazamientos en la Región de Murcia durante el puente del 1 de mayo

La Guardia Civil desplegará 232 agentes hasta el domingo en un operativo marcado por la prudencia ante los cambios meteorológicos y el aumento de los siniestros con víctimas

Tráfico activa la Operación 1º de mayo en Murcia con 305.000 desplazamientos previstos

Tráfico activa la Operación 1º de mayo en Murcia con 305.000 desplazamientos previstos / Juan Carlos Caval

EFE

La Operación Especial 1º de mayo de tráfico activa desde esta tarde un dispositivo hasta el domingo con recomendaciones de prudencia ante la meteorología primaveral y la advertencia del aumento del 8% en los siniestros con víctimas en 2026, informa la Delegación del Gobierno.

Un total de 232 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desplegarán un dispositivo extraordinario en las carreteras de la Región de Murcia con motivo de la Operación Especial 1º de mayo.

El operativo, que arranca a las 15:00 horas de este jueves, se prolongará hasta la medianoche del domingo 3 de mayo y tiene como objetivo garantizar la seguridad de los 305.000 desplazamientos previstos.

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico se insiste en la importancia de la prevención para evitar accidentes. "Es fundamental realizar una puesta a punto completa del vehículo y estar informado del estado de las carreteras antes de iniciar el viaje", ha señalado la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez.

Este año ha aumentado un 8% los siniestros con víctimas mortales

Asimismo, se recuerda la necesidad de adaptar la conducción a las condiciones de la vía, respetar los límites de velocidad y utilizar siempre el cinturón de seguridad, así como los sistemas de retención infantil en todos los trayectos.

Las autoridades también advierten de los riesgos asociados a la conducción en primavera, una estación caracterizada por cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. Las precipitaciones intensas y repentinas, así como las variaciones de temperatura, pueden afectar negativamente a la seguridad vial. Por ello, se recomienda extremar la precaución y mantener una conducción prudente.

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En cuanto a la siniestralidad en vías interurbanas, los datos reflejan un aumento del 8% en los siniestros con víctimas en lo que va de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 229 a 247 accidentes. Sin embargo, las cifras muestran una evolución positiva en la gravedad de los mismos, con un descenso del 40% en el número de fallecidos y del 17% en las personas hospitalizadas.

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