1, 2 y 3 de mayo
Las 5 fiestas en la Región de Murcia para este Puente de mayo
Este viernes 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, lo que alarga un día el fin de semana y arranca el mes con un pequeño puente que en la Región de Murcia viene con la agenda cargada. Si eres de los que no tiene planes para este fin de semana, necesitas saber qué fiestas se celebrarán estos días y cuáles son las más destacadas.
Pasando por Caravaca de la Cruz con los Caballos del Vino, siguiendo por las fiestas de la Cruz y Moros y Cristianos de Abanilla y los Mayos de Alhama de Murcia. Además, las Cruces de Mayo de Murcia y Cartagena también acompañarán a este fin de semana lleno de tradiciones centenarias.
Caballos del vino
Fiestas de Abanilla
Mayos de Alhama
Cruces de Mayo
A continuación, presentamos lo más destacado de la programación para estos días 1, 2 y 3 de mayo
Caballos del Vino
Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz
Caravaca de la Cruz se prepara para vivir uno de los momentos más intensos y emocionantes de su calendario festivo: los Caballos del Vino, una celebración única que combina historia y espectáculo en un ambiente fácil que cada año atrae a miles de visitantes.
Durante este fin de semana, las calles de la localidad murciana se llenan de color, música y nerviosismo ante una de las pruebas más esperadas: la carrera de los caballos en la empinada cuesta del castillo. En este evento, los animales, ricamente enjaezados con bordados artesanales de gran valor, son guiados por cuatro caballistas que corren a su lado, demostrando coordinación, fuerza y conexión.
El fin de semana también incluye el desfile de los mantos, donde se exhiben las impresionantes piezas textiles que adornan los caballos. Estas auténticas obras de arte son elaboradas durante todo el año por peñas locales, que compiten por el reconocimiento al mejor diseño, combinando tradición e innovación. Asistir a los Caballos del Vino no es solo presenciar una carrera, sino sumergirse en una tradición viva que refleja la identidad, el esfuerzo colectivo y la pasión de todo un pueblo. Este fin de semana, Caravaca de la Cruz vuelve a latir al ritmo de sus caballos, recordando al mundo por qué esta celebración es considerada una joya del patrimonio cultural español.
Programación de este fin de semana:
Viernes 1 mayo
11:00 horas. Concentración en la Glorieta del Ayuntamiento para iniciar la subida a la Real Basílica-Santuario, donde tendrá lugar la misa y ofrenda de flores a la Santísima Cruz.
12:00 horas. Santa Misa, durante la misma se realizará la imposición de cruces a los nuevos hermanos cofrades.
Durante todo el día. Exposición conjunta de Enjaezamientos de los Caballos del Vino.
16:00 horas. Concurso de Caballos a Pelo. Concentración en la Plaza de Paco Pim iniciando el recorrido hacia la Plaza de los Caballos del Vino.
19:00 horas. Romancero Satírico Humorístico.
20:30 horas. Entrada de bandas de música. Partirá desde la Plaza de Paco Pim en pasacalles hasta la Plaza del Arco.
22:00 horas. Himno a la Ciudad de Caravaca de la Cruz. Interpretado por la Agrupación Musical de Caravaca de la Cruz, a su conclusión habrá fuegos artificiales.
Sábado 2 mayo
4:00 horas. Alborada de Campanas.
7:00 horas. Traca aérea y volteo general de campanas.
9:00 horas. Misa conmemorativa de la Aparición de la Santísima Cruz. En el templete, a su conclusión trasladarán la Bandeja de Flores, hasta la antigua iglesia de La Compañía, en la calle Mayor, donde quedará expuesta.
9:30 horas. Pasacalles de Peñas Caballistas y Caballos del Vino. Se iniciará en la plaza del Templete, continuando por la cuesta de la Simona, Calle del Hoyo, Plaza de los Caballos del Vino, Canalejas, Vidrieras, Gregorio Javier, Plaza del Arco y Gran Vía, para regresar nuevamente al Templete
Pasacalles de Moros y Cristianos 12:00 horas. Desde la plaza del Templete. Lo iniciará el Bando Cristiano y recorrerá las calles Corredera, Poeta Ibáñez, Canalejas, Gregorio Javier hasta plaza del Arco, para proseguir por las calles Puentecilla, Gran Vía, Maruja Garrido, Santísimo, Rafael Tejeo y Calle Mayor, en dirección a la Real Basílica-Santuario de la Santísima Cruz.
13:15 horas. El Bando de los Caballos del Vino se incorporará al desfile en la intersección de las calles Santísimo y Rafael Tejeo, detrás de las Autoridades, quienes se dirigirán a la antigua iglesia de La Compañía, donde el Hermano Mayor recogerá la tradicional Bandeja de Flores, que entregará posteriormente al Sr. Alcalde al inicio de la Cuesta del Castillo, quien en nombre del pueblo de Caravaca, la ofrecerá a la Santísima y Vera Cruz en el interior de su Real Basílica Santuario. Inmediatamente después de la ofrenda tendrá lugar el ritual de la Bendición del Vino y de las Flores.
14:00 horas. Carrera de los Caballos del Vino y Concurso de Enjaezamiento. Tras la Bendición del Vino y de las Flores, dará comienzo la carrera, que se desarrollará en el último tramo de la Cuesta del Castillo.
20:30 horas. Simulacro de combate de los Bandos Moro y Cristiano. En la cuesta del Castillo.
21:00 horas. Solemne Traslado Procesional de la Santísima y Vera Cruz. Desde su Real Basílica-Santuario a la Parroquia del Salvador.
Domingo 3 mayo
11:00 horas. FESTIVIDAD DE LA SANTISIMA CRUZ Solemne Misa Pontifical. En la Iglesia Parroquial del Salvador
12:00 horas. Gran Desfile Infantil de Moros y Cristianos. Se iniciará, desde la plaza Paco Pim, para dirigirse por Gran Vía hasta la plaza del Arco, a su finalización Parlamento Infantil, entre el infante de Castilla y el Sultán Infantil, escrito por José Rodríguez Jurado.
17:15 horas. Solemne Procesión del Baño. Los Bandos Moro y Cristiano iniciarán la procesión desde la Plaza del Arco en dirección al Templete.
18:00 horas. Santa Misa. Con adoración a la Santísima Cruz. Posteriormente, desde la Parroquia del Salvador, la Stma. y Vera Cruz será trasladada hacia el Templete por la carrera tradicional; a su llegada al inicio de la Cuesta de la Cruz (aproximadamente 20:30 h.) tendrá lugar el Parlamento entre el Rey Cristiano y el Sultán Moro. Seguidamente, se iniciará el Simulacro de Combate entre ambos Bandos.
21:00 horas. Ritual del Baño de la Cruz y Bendición de las Aguas. Templete-Bañadero. Tronería de color. Continuándose la procesión hasta la Parroquia del Salvador, donde la Sagrada Reliquia quedará expuesta para su adoración. Al término de la procesión, espectáculo de fuegos artificiales, desde la Explanada del Castillo. Al finalizar la procesión, en la plaza del templete, Gran Concentración Festera con la actuación de la Orquesta La Mundial.
Fiestas de Abanilla
Fiestas de la Cruz y Moros y Cristianos de Abanilla
Abanilla afronta uno de los fines de semana más importantes de su calendario con la celebración de las Fiestas de la Cruz y Moros y Cristianos, que este año tienen un carácter especial al coincidir con el Año Jubilar 2026. La programación, que se extiende hasta el 10 de mayo, incluye más de medio centenar de actividades culturales, religiosas y festivas. Los días centrales, del 1 al 3 de mayo, concentrarán los actos más destacados. Entre ellos, el gran desfile de kábilas y mesnadas llenará las calles de color y música, mientras que la ofrenda floral a la Santísima Cruz reunirá a vecinos y visitantes. El momento más esperado llegará con la romería hasta Mahoya, el domingo 3, considerada el acto más emblemático y multitudinario. Además, el programa mantiene tradiciones como las embajadas festeras y actos institucionales como la coronación de las reinas y el nombramiento de capitanes, reforzando el valor histórico de una celebración declarada Bien Interés Cultural de carácter Inmaterial. Con esta propuesta, Abanilla vuelve a consolidarse como uno de los grandes referentes festivos de la Región de Murcia, combinando tradición, historia y devoción en un ambiente único.
Programación de este fin de semana:
Viernes 1 mayo
10:00 horas. Misa en la Parroquia de San José.
10:00 horas. Batucada “Kalimba” por las calles de Abanilla.
12:00 horas. Fuente de la cerveza y charanga “Los de la Música”, en la Plaza de la Purísima.
18:30 horas. Una traca aérea anunciará el inicio del Gran Desfile Parada de Kábilas y Mesnadas.
23:00 horas. En el Paseo de la Ermita, actuación de “Germán Marco” cantautor argentino de raíces abanilleras y a continuación, verbena con la Orquesta “Flama” y disco-móvil.
Sábado 2 mayo
16:00 horas. Pasacalles con tambor acompañando a los Sargentos y anunciando la fiesta.
17:00 horas. Misa en la Parroquia de San José.
17:00 horas. Recogida y traslado a la Plaza de la Constitución de los Cargos festeros de la Federación de Moros y Cristianos
17:30 horas. Actuación de los Coros y Danzas “Santísima Cruz” de Abanilla en la Plaza de la Constitución.
18:00 horas. Solemne Ofrenda Floral a la Santísima Cruz, iniciándose el recorrido desde la Plaza de la Constitución.
22:00 horas. En el Campo de Fútbol, concierto de “La Húngara”, con “La Espartera” como artista invitada ( venta anticipada de entradas en la Oficina de Turismo).
23:00 horas. En el Paseo de la Ermita, verbena amenizada por la Orquesta “Madison”.
Domingo 3 mayo
5:00 horas. Pasacalles con tambor acompañando a los Sargentos y anunciando la fiesta.
6:00 horas. Diana floreada a cargo de la Banda Titular de la Unión Musical “Santa Cruz” y posterior recogida de Pajes y Capitanes para acompañarlos a la iglesia.
7:30 horas. Solemne Misa en la Parroquia de San José. Tras la liturgia, dará comienzo la Romería con la Patrona hasta su Ermita de Mahoya.
23:00 horas. En el Paseo de la Ermita, verbena amenizada por la Orquesta “Shadow”.
Mayos de Alhama
La fiesta de los Mayos de Alhama
Este puente de mayo tiene lugar la fiesta de los Mayos de Alhama, el Domingo 3 de mayo es la Plantada de todos los Mayos, pero la programación para este fin de semana es más amplia y cuenta con más de 30 actividades desde el Viernes hasta el Domingo.
Esta tradición proviene de la noche de los mayos, los jóvenes se dedicaban a rondar y adornar con flores las casas de las jóvenes y puertas de las iglesias. Aunque la costumbre que perduró es la que al cumplise la Cuaresma, se colocaban peleles (muñecos confeccionados con tela que se rellenaba con paja, hojas, lana, trapos, etc. y vestidos con viejas ropas de la casa) vestidos y para finalizar la fiesta, se quemaban estos peleles. Esta tradición casi desaparece de las calles, pero el Ayuntamiento de Alhama de Murcia acordó recuperar la fiesta en 1982 a partir del primer domingo del mes de mayo.
Programación de este fin de semana:
Viernes 1 mayo
09:30 h. Entrenamiento abierto de Defensa Personal Femenina. Pabellón Adolfo Suarez.
10:45 h. Exhibición "Judo en Familia". Pabellón Adolfo Suarez.
11:00 h. Inauguración y apertura del MERCADILLO DE LOS MAYOS. Del 1 al 3 de mayo. Horario: de 11:00 a 21:00 h. en la Plaza de las Américas.
12:00 h. Torneo "Los Mayos" de Judo Kata. Pabellón Adolfo Suarez.
ENCUENTRO DE AUROROS
17:00 h. Recepción en el Ayuntamiento y seguidamente visitarán los Auroros las cruces las inscritas a concurso.
18:00 h. Visita guiada en el TREN, a las CRUCES inscritas a concurso. Se irán haciendo paradas para que las personas inscritas puedan bajar y ver la cruz. Salida desde la parada de autobuses. Gratuito. Como las plazas son limitadas, se ruega que las personas interesadas se inscriban previamente en la Oficina de Festejos, Casa de Cultura. Telf: 968 631 985.
20:00 h. Misa cantada por los Auroros, en la iglesia de San Lázaro. Al término de la misa, breve actuación de cada Aurora en la Iglesia.
21:30 h. XXV Alhama en Concierto Folk, con la actuación de los grupos EL NIDO y EL PONY PISADOR. Atrio de la iglesia de San Lázaro.
Sábado 2 mayo
10:00 h. Visita del jurado calificador a las CRUCES inscritas al concurso. Las cruces participantes estarán abiertas para visitar durante toda la tarde.
10:30 h. Visita guiada en el TREN, a las CRUCES inscritas a concurso. Se irán haciendo paradas para que las personas inscritas puedan bajar y ver la cruz. Salida desde la plaza del auditorio. Gratuito. Como las plazas son limitadas, se ruega que las personas interesadas se inscriban previamente en la Oficina de Festejos, Casa de Cultura. Telf: 968 631 985.
15:00 - 18:00 h. Se inicia la plantada de LOS MAYOS en calles, plazas y jardines de Alhama de Murcia. A partir de las 15:00 h. hay visitas a los Mayos en tren con recorridos continuos desde la parada de autobuses hasta las 20:00 h. Precio: 1 euro.
18:00 h. Visita turística en español “Cultura y Color en la Fiesta de los Mayos. Visita guiada gratuita por los principales puntos culturales del centro urbano y diversos Mayos. Reserva previa obligatoria en oficina de turismo u online. Oficina de turismo.
18:00 h. y 19.30 h. Visita turística en inglés “Culture and colour in Los Mayos Festival”. Visita guiada gratuita en inglés por los principales puntos culturales del centro urbano y diversos Mayos. Reserva previa obligatoria en oficina de turismo u online. Oficina de turismo.
18:35 h. Taller de MAQUILLAJE DE CORREMAYOS y GLOBOFLEXIA para niños.
18.45 h. - 20.45 h. Reparto del pin de la fiesta de los Mayos 2026 y planos de ubicación de Mayos y Cruces. Oficina de turismo.
19:30 h. Actuación, de alumnos/as de la Academia PASO A PASO, con varias coreografías. Avenida de la Constitución.
21:00 h. Presentación del CORREMAYO MAYOR DE LAS FIESTAS DE LOS MAYOS 2026.
21:15 h. Pasacalles de CORREMAYOS con el Grupo MALVARICHE. Concentración y salida en la plaza de la Constitución. Recorrido: avda. Constitución, Juan Carlos I, La Feria, Corredera, San Francisco Javier, Constantino López, Colón, Calle La Perdiz, Calle Fuente del Sol y Recinto Ferial.
23:45 h. Concierto de los Mayos, con la actuación del grupo CELTAS CORTOS. Recinto Ferial “Nueva Espuña”.
1:00 h. MAYFEST. Festival Dj Los Mayos. Recinto Ferial “Nueva Espuña”. Dos escenarios:
-TNH STAGE: EdOne, Trece Monos, Tachman y Sevilla.
-MAIN STAGE: Dingy dj y Jota Maro.
Domingo 3 mayo
PLANTADA DE TODOS LOS MAYOS en calles, plazas y jardines de Alhama de Murcia.
10:00 h. TREN DE LOS MAYOS. Visita a los lugares donde se encuentran plantados los Mayos. (Se realizarán varias salidas a lo largo del día, de 10:00 a 20:00 horas). Salida: Parada de autobuses. Precio: 1 euro.
De 10:00 a 18:00 h. Servicio de información y atención al público (mapas de ubicación de mayos y cruces, carteles y programas) y continuación del reparto del pin (hasta agotar existencias) de la fiesta de Los Mayos 2026. Lugar: puerta de la oficina de turismo.
10:00, 12:00 y 17:00 h. Visita turística en español “Cultura y Color en la Fiesta de los Mayos. Visita guiada gratuita por los principales puntos culturales del centro urbano y diversos Mayos. Reserva previa obligatoria en oficina de turismo u online. Oficina turismo.
10:00 y 17:00 h. Visita turística en inglés“Culture and colour in Los Mayos Festival”. Visita guiada gratuita en inglés por los principales puntos culturales del centro urbano y diversos Mayos. Reserva previa obligatoria en oficina de turismo u online. Oficina de turismo.
10:00 h. Visita del jurado calificador a los MAYOS inscritos en el concurso.
10:30 h. RECEPCIÓN DE CUADRILLAS DE LOS MAYOS. Visitarán los Mayos durante toda la mañana. En la plaza de la Constitución estarán toda la mañana actuando dos Cuadrillas. Salida desde la plaza de la Constitución.
11:00 h. Pasacalles de CORREMAYOS, se realizarán dos recorridos simultáneos, para facilitar la accesibilidad y la participación; animados con las charangas: ‘EL ESCABECHE’ de Alhama y ‘LA HUCHA’ Concentración y salida: plaza de la Constitución. Durante el recorrido se entregarán tickets a los Corremayos participantes para tener preferencia en el reparto de la paella gigante.
12:00 y 13:00 h. Los niños y niñas de la Academia ALHANZA bailarán un tema de música de los Mayos, en la avenida de la Constitución.
14:30 h. Elaboración y degustación de una PAELLA GIGANTE.
16:00 a 18:00 h. Salta en los hinchables de los Mayos. Atrio Iglesia de San Lázaro, Plaza de las Américas y plaza de la Constitución.
17:00 h. ENCUENTRO DE CUADRILLAS DE LOS MAYOS
17:00 h. Mayos en bici. Recorrido en bici por los diferentes Mayos plantados en la localidad.
Cruces de Mayo
Murcia
Este jueves 30 de abril, a partir de las 20:30 horas, se celebran Los Mayos en la Huerta de Murcia, se conocen como Mayos a las cruces decoradas con flores que se cuelgan en las puertas de las casas e iglesias de la Huerta de Murcia. La fiesta toma forma con el Canto de los Mayos, cantos religiosos dedicados a la Virgen en los lugares en los que se cuelgan estas cruces. En las Peñas Huertanas Federadas de la ciudad de Murcia, algunas pedanías del municipio, en Totana y en la Pedanía de El Siscar (Santomera), pernoctará la imagen de la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Murcia. La junta directiva de la Federación de Peñas Huertanas de Murcia propone el programa básico de actividades que realizarán las peñas federadas a partir de las 20:30 horas del jueves 30 de abril:
- Cofradía del Cristo del Amparo - Iglesia Parroquial de San Nicolás: Peña Huertana "El Tablacho".
- Cofradía del Cristo de la Salud - Iglesia Museo de San Juan de Dios: Peñas Huertanas: "El Salero, "El Tablacho" y "El Zarangollo".
- Archicofradía del Cristo de la Sangre - Puerta de la Capilla del Cristo. Peñas Huertanas: "El Tablacho", "La Breva" y "L'Artesa".
- Cofradía del Cristo de la Caridad - Iglesia de Santa Catalina: Peñas Huertanas "El Tablacho", "San Isidro - La Panocha".
- Cofradía del Cristo de la Esperanza – Iglesia Parroquial de San Pedro: Peñas Huertanas “El Tablacho”.
- Cofradía del Refugio – Iglesia Parroquial de San Lorenzo: Peña Huertana “El Zarangollo”.
- Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno – Iglesia Privativa de Jesús: “Peñas Huertanas “L ́Artesa”.
- Cofradía del Cristo de la Misericordia – Iglesia Parroquial de San Miguel: Peña Huertana “San Isidro – La Panocha”.
- Cofradía del Santo Sepulcro – Iglesia Parroquial de San Bartolomé: Peña Huertana “L ́Artesa”.
- Virgen de los Peligros (Puente de los Peligros): Peñas Huertanas “L ́Artesa” y “El Tablacho”.
- Convento de “Las Claras”: Peñas Huertanas “La Menta” y “El Zarangollo”.
- Archicofradía de Ntra. Sra. del Rosario de Murcia -Iglesia Conventual de “Las Anas”: Peñas Huertanas: “La Menta” y “El Zarangollo”.
- Plaza de Santo Domingo: Peñas Huertanas “La Menta” y “La Tinaja”.
- Arco de la Aurora: Peñas Huertanas “La Menta” y “El Botijo”.
- Iglesia de San Juan Evangelista” Peña Huertana “El Zarangollo”.
- Iglesia de San Nicolás: Peña Huertana “El Tablacho”.
- Iglesia de San Antolín: Peña Huertana “La Fuensantica”, Peña Huertana “La Zaranda”.
- Arco de la Aurora, Iglesia de San Miguel e Iglesia de San Pedro: Peña Huertana “El Botijo”.
- Ermita de San Antón, Iglesia de Ntro. Padre Jesús, Residencia de Religiosas “María Inmaculada”, San Nicolás, San Antolín, San Pedro, Santa Catalina, San Bartolomé, San Miguel: Peña Huertana “La Zaranda”.
- Plaza de la Cruz (Aljucer – Murcia): Peña Huertana “L ́Artesa”.
- Llano de Brujas – Murcia. Plaza de la Iglesia y otros puntos de la pedanía: Peña Huertana “La Carreta”.
- Cobatillas-Murcia: Iglesia de Cobatillas y otros puntos de la pedanía: Peña Huertana “La Orza”.
- Santo Ángel - Murcia: Villa Pilar y Parroquia de Santo Ángel: Peña Huertana “El Almirez”.
- Santiago El Mayor - Murcia: Sede de la Peña Huertana “La Breva” y en la puerta de la Iglesia de Santiago El Mayor: Peña Huertana “La Breva”.
- Los Garres - Murcia: Iglesia Parroquial de Los Garres y en la Ermita de San José de la Montaña: Peña Huertana “El Caliche”.
Murcia
- Puente Tocinos - Murcia: Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Rosario, sede social de la Peña Huertana “La Crilla” y Ermita de Los Remedios: Peña Huertana “La Crilla”.
- Algezares - Murcia: Convento de las Carmelitas Descalzas, Convento de San Antonio, Ermita del Calvario, Iglesia Ntra. Sra. de Loreto y sede de la Peña Huertana “La Esparteña”: Peña Huertana “La Esparteña.
- Beniajan - Murcia: Puerta de la Iglesia de Beniajan, C/. Zarzuela, C/. León Felipe y Ermita de Monteazahar: Peña Huertana “La Parranda”.
- El Bojar – Murcia: Distintitos puntos de la localidad: Peña Huertana “El Celemín”.
- Totana (Murcia): 19:30 horas. Parroquia de las Tres Avemarias: Misa Huertana. A continuación (20:15 h.). Canto de Mayos en: Convento, Santo Cristo, Comunidad de Regantes, Parroquia de Santiago (patio), Plaza Miguel Marín y Cruz de la Misión: Peña Huertana “La Mantellina”.
- El Siscar (Santomera): Cantará “Mayos” en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles, ante la imagen de Ntra. Sra. la Virgen de la Fuensanta, excelsa patrona de Murcia y su Huerta, la Peña Huertana “La Orza”. En este acto las Reinas de la Huerta de Murcia, Angela Muñoz Briones (mayor) y Leonor Antón Pons (infantil) y sus respectivas Cortes de Honor harán una ofrenda floral a la Patrona de Murcia.
Cartagena
El primer fin de semana de este mes se celebran las Cruces de Mayo en Cartagena, el ayuntamiento de la ciudad portuaria ha programado tres días de conciertos al aire libre de manera gratuita en ocho plazas de la ciudad. Los conciertos tendrán lugar del 1 al 3 de mayo en las plazas San Francisco, del Rey, Icue, La Merced, Risueño, Poeta Juan Jorquera del Valle, Condesa de Peralta y Ayuntamiento.
Como es tradición, la Cruz de Mayo más identitaria tendrá como epicentro la Cuesta de la Baronesa. Allí el Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena de La Palma desarrollará la siguiente programación el sábado, 2 de mayo:
- 18:00 H. Talleres infantiles
- 19:00h. Pasacalles visitando las cruces.
- 20:30h. Muestra infantil de baile y canto de música tradicional.
- 21:00h. Encendido de La Cruz.
- 21:30h. Actuación del Grupo Folclórico.
Las cofradías de Cartagena serán las encargadas de dar inicio a las Cruces de Mayo con el pregón en sus respectivas ubicaciones el día 1 de mayo, a las 20:30 horas. La Cofradía del Resucitado estará en la calle Calas, la California en la calle Aire, la Marraja en el Callejón de Bretau, y la Hermandad de Romeros de San Ginés en la plaza San Francisco.
La celebración contará con la participación los locales hosteleros de Cartagena ciudad, habrá alrededor de 50 barras en la calle, la mayoría de ellas en el casco histórico. Entre las principales novedades de la normativa destacan la regulación acústica con limitación de sonido a 85 dB(A) y horarios específicos para la música, la obligatoriedad de uso de vasos desechables y el refuerzo de medidas de limpieza y convivencia vecinal.
Cartagena, programación de los conciertos:
Viernes, 1 de mayo (Tarde)
- Plaza San Francisco — MICOL (18:30–20:00)
- Plaza del Rey — LOS ELEMENTOS (18:30–20:00)
- ICUE — CANELA EN RAMA (18:30–20:00)
- Plaza Ayuntamiento — MAKI y MARÍA ARTÉS (20:30)
- Plaza San Francisco — FILIU (12:30–14:00)
- Plaza de la Merced — LOS ELEMENTOS (12:30–14:00)
- Plaza del Risueño — ADRIÁN RUIZ (12:30–14:00)
- ICUE — SULEYA (12:30–14:00)
- Plaza del Rey — FILIU (18:30–20:00)
- Plaza San Francisco — MICOL (21:30–23:00)
- Plaza de la Merced — SULEYA (18:30–20:00)
- Plaza del Risueño — CRISTOPHER (18:30–20:00)
- Plaza Poeta Juan Jorquera — MIGUEL PULSAR (18:30–20:00)
- Plaza Condesa de Peralta — GRUPO FOLCLÓRICO CIUDAD DE CARTAGENA (21:30)
- Plaza del Ayuntamiento — TRIBUTO A EL BARRIO (20:30)
- Plaza San Francisco — 12:00 HERMANDAD ROMEROS SAN GINÉS
- Plaza del Rey — SULEYA (12:30)
- ICUE — LOS ELEMENTOS (12:30)
- Plaza Ayuntamiento — MARIBEL CASTILLO y FAUSTINO (12:00)
Un reportaje de Raúl Guinea Guillén