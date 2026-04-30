Sábado 2 mayo

4:00 horas. Alborada de Campanas.

7:00 horas. Traca aérea y volteo general de campanas.

9:00 horas. Misa conmemorativa de la Aparición de la Santísima Cruz. En el templete, a su conclusión trasladarán la Bandeja de Flores, hasta la antigua iglesia de La Compañía, en la calle Mayor, donde quedará expuesta.

9:30 horas. Pasacalles de Peñas Caballistas y Caballos del Vino. Se iniciará en la plaza del Templete, continuando por la cuesta de la Simona, Calle del Hoyo, Plaza de los Caballos del Vino, Canalejas, Vidrieras, Gregorio Javier, Plaza del Arco y Gran Vía, para regresar nuevamente al Templete

Pasacalles de Moros y Cristianos 12:00 horas. Desde la plaza del Templete. Lo iniciará el Bando Cristiano y recorrerá las calles Corredera, Poeta Ibáñez, Canalejas, Gregorio Javier hasta plaza del Arco, para proseguir por las calles Puentecilla, Gran Vía, Maruja Garrido, Santísimo, Rafael Tejeo y Calle Mayor, en dirección a la Real Basílica-Santuario de la Santísima Cruz.

13:15 horas. El Bando de los Caballos del Vino se incorporará al desfile en la intersección de las calles Santísimo y Rafael Tejeo, detrás de las Autoridades, quienes se dirigirán a la antigua iglesia de La Compañía, donde el Hermano Mayor recogerá la tradicional Bandeja de Flores, que entregará posteriormente al Sr. Alcalde al inicio de la Cuesta del Castillo, quien en nombre del pueblo de Caravaca, la ofrecerá a la Santísima y Vera Cruz en el interior de su Real Basílica Santuario. Inmediatamente después de la ofrenda tendrá lugar el ritual de la Bendición del Vino y de las Flores.

14:00 horas. Carrera de los Caballos del Vino y Concurso de Enjaezamiento. Tras la Bendición del Vino y de las Flores, dará comienzo la carrera, que se desarrollará en el último tramo de la Cuesta del Castillo.

20:30 horas. Simulacro de combate de los Bandos Moro y Cristiano. En la cuesta del Castillo.

21:00 horas. Solemne Traslado Procesional de la Santísima y Vera Cruz. Desde su Real Basílica-Santuario a la Parroquia del Salvador.