Samuel Baixauli: "Todos los decanos tendrán voz y voto en la UMU, las decisiones serán compartidas"

Samuel Baixauli (Torrent, Valencia, 1975) finalizaba el martes su día en la Convalecencia de la Universidad de Murcia (UMU) recibiendo la felicitación del rector José Luján por los resultados obtenidos en las elecciones, en las que fue elegido para ocupar el Rectorado durante los próximos seis años con el 58,56% de los votos. El miércoles comenzaba la jornada en el mismo lugar con una reunión en la que recibía las indicaciones de cómo se hará el traspaso de poderes.

¿Qué valoración realiza, después de la resaca electoral, del resultado logrado este martes?

Lo vivimos con mucha alegría. Fue un resultado que no se hizo de esperar y en el que todos los colectivos apoyaron el proyecto, un planteamiento que se ha ganado el apoyo de todos: estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios, y eso te da la tranquilidad de que el proyecto, visto desde cualquiera de estas perspectivas, ha tenido una buena acogida. Esto nos muestra que vamos en la línea que la comunidad universitaria quiere.

Además de lograr una victoria holgada, superáis a la segunda candidatura en todos los grupos que forman la comunidad universitaria.

De ahí la satisfacción de ver que todos han estado convencidos. Pero también debemos felicitar al resto de las candidaturas por el esfuerzo que han realizado y, de alguna manera, tendremos que ser capaces de unir todas las sensibilidades dentro de nuestro proyecto.

Ha ganado tras una segunda vuelta en la que se mantuvo con ventaja durante todo el escrutinio y en el contexto de cinco candidaturas iniciales. ¿Cómo piensa integrar sensibilidades distintas dentro de la comunidad universitaria?

Tenemos un punto de partida bueno porque no hemos contado con el rechazo de un colectivo frente a otro, pero también tenemos la buena relación con el resto de candidaturas, quienes han mostrado su predisposición de ir todos a una y coger todo lo bueno que haya en cada uno de los proyectos para la universidad. La UMU tiene a partir de hoy un proyecto, pero la universidad somos todos y debemos ir unidos trabajando por el mismo fin.

¿Se ha producido algún acercamiento con miembros de otras candidaturas?

No. Nosotros contamos con la propuesta inicial, pero una vez que hemos sido elegidos no nos cerramos a que cualquier persona pueda contribuir a la mejora de la Universidad de Murcia. Aquí no sobra nadie, todo el mundo puede colaborar en el desarrollo de la universidad.

Samuel Baixauli se proclama nuevo rector de la Universidad de Murcia / Israel Sánchez

¿Cuál será la primera decisión que adoptará como rector de la UMU una vez que tome posesión del cargo el próximo 21 de mayo?

La primera decisión tengo claro que tendrá que ver con el gobierno de la universidad y el equilibrio de poder. Lo primero que hay que hacer es configurar los órganos de gobierno y para conseguir una cogobernanza tendremos que distribuir la capacidad que tiene el rector de nombrar personas con voz y voto en los órganos de gobierno desde los vicerrectores hasta los decanos, directores de departamento, etc. Esto es una novedad que quiero aplicar desde el primer día. Hasta ahora los rectores nombraban a sus vicerrectores como miembros con voz y voto para tomar las decisiones. Yo no lo voy a hacer así y haré que todos los decanos y decanas tengan voz y voto en el consejo de gobierno, cuando hasta ahora el máximo eran diez. Esto hará que sea un órgano menos controlado por mí y que las decisiones sean más compartidas, ya que no aplicaré disciplina de voto porque no contaré con el voto de mis vicerrectores.

"Negociaremos con el Gobierno regional financiación con cargo a proyectos de mejora de la UMU"

Un primer paso que ya marca esa línea de la cogobernanza de la que hablaba en campaña...

Esto generará equilibrio de poder en el órgano y hará que las medidas se adopten mediante el diálogo y la decisión compartida.

Implícitamente, también conlleva una mayor transparencia.

Claro. Esto hace que también haya que aportar más información al órgano para tomar las decisiones. Y otra de las medidas que planteamos fue la de retransmitir los consejos de gobierno, una manera de que la comunidad universitaria que no tiene acceso a esa reunión conozca el debate y la información que se maneja para tomar las decisiones. De otra forma solo conoce la decisión o medida, pero no los motivos o condicionantes que han llevado a ella.

Usted insistía en campaña en que la Universidad de Murcia tiene una financiación insuficiente. ¿Qué exigirá al Gobierno regional una vez que tenga la oportunidad de sentarse con sus representantes?

El Plan de Financiación Plurianual de la universidades es un plan muy de mínimos donde solo se establece que se va a cubrir la financiación correspondiente a los salarios, sin incluir incrementos salariales. No habla de los escenarios que se van a dar y se parte de un mínimo demasiado bajo. Por lo tanto, tendremos que negociar con el Gobierno regional la financiación con cargo a proyectos de mejora de la universidad y debemos saber plantear esos proyectos, que lógicamente afectarán a la estabilidad del profesorado, pero también a la del personal de administración y servicios, y a la mejora del equipamiento y la infraestructura docentes.

El mal estado del equipamiento y las infraestructuras ha estado sobre la mesa en estas últimas semanas. ¿Qué hará en este ámbito?

Durante este proceso todas las candidaturas se han preocupado por ir a los sitios, hablar con la gente y conocer el estado de las instalaciones, lo que nos ha llevado a darnos cuenta de que coincidíamos en ese diagnóstico. Una de esas conclusiones ha sido que el mantenimiento de las infraestructuras ha sido relativamente escaso y pasado el tiempo empezamos a tener problemas con las propias infraestructuras y por la obsolescencia de los equipamientos. Hay una necesidad latente de invertir para poder ofrecer una docencia de vanguardia y que no pierda el nivel de calidad que tiene la universidad.

"Debemos competir con calidad. No podemos imitar los objetivos de una universidad privada"

¿Cómo quiere adaptar la oferta académica a las nuevas salidas laborales sin perder formación humanística y crítica?

El que unas titulaciones tengan un número de alumnos mayor o menor no está reñido con la necesidad de ir actualizando contenidos, adaptando las nuevas metodologías docentes. Esto es una obligación y tenemos que ayudar a los centros a adaptar los títulos a las nuevas realidades. En lo que respecta a las modalidades de enseñanza también debemos abrir el abanico, no todo tiene que ser online ni todo presencial, se puede abarcar la semipresencialidad, aunque lo va a determinar la naturaleza de cada título.

Su lema fue ‘la Universidad Inteligente’. ¿Cómo la va a construir y cómo se notará en el día a día?

Ese fue nuestro lema de campaña y está inspirado en lo que nos gustaría que fuera la universidad, es como una visión. La universidad inteligente es aquella que sabe mejorar y lo que tenemos que hacer son cambios desde los mecanismos de gobierno, pero también se puede reunir a grupos de interés, grupos de investigación, los responsables de unos determinados títulos, para trabajar en estrategias específicas. La UMU es una universidad generalista y debemos saber bajar hasta los objetivos que cada una de las áreas tiene para su desarrollo.

¿Ven una amenaza en la apertura de nuevas universidades privadas?

La UMU debe competir con la calidad de su docencia, no bajando la calidad de nuestra formación ni usando formatos con poco rigor o falta de calidad de los procedimientos. No todo vale, no podemos imitar objetivos de una universidad privada frente a los que debe tener una universidad pública.

La noche electoral hablaba de ‘hacer Región’, ¿qué debe aportar la UMU al desarrollo económico, social y cultural de Murcia?

La sociedad debe entender que cuando un médico atiende en consulta o cuando un profesor imparte clase en un colegio, ese profesional ha salido de la Universidad de Murcia y esta tiene que ser puntera para ofrecer un futuro a los hijos de los murcianos. Pero la UMU también es un motor de formación continua con planes europeos de apoyo a las microcredenciales con los que se busca la recualificación de personas que están en el mundo laboral. Estaré en contacto con el tejido empresarial para las prácticas de nuestros estudiantes. La universidad cuando genera investigación y genera transferencia está creando tejido productivo de mayor valor añadido. Está claro que una región que crece con empresas que aportan valor añadido es una región que crea empleo y genera bienestar.

Ahora arranca su mandato, uno único de seis años, ¿por qué le gustaría que se recordara su rectorado?

Creo que seis años es el tiempo suficiente para desarrollar un buen proyecto y en este tiempo mantendremos una escucha permanente y análisis de los problemas cada dos años para lograrlo.