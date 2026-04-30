Nueva baja murciana en Vox: Iñaki Mendiolea deja el partido y carga contra la dirección nacional por la salida de Antelo

Iñaki Mendiolea Martínez hará efectiva este jueves, 30 de abril, su baja como afiliado de Vox. En una carta a la que ha tenido acceso esta redacción, el que fuera jefe de gabinete de José Ángel Antelo cuando presidía el partido en la Región de Murcia, justifica su decisión por su desacuerdo con las últimas decisiones adoptadas por la dirección nacional del partido, especialmente por las expulsiones y apartados de dirigentes que, según sostiene, fueron “artífices y creadores” del proyecto político en sus inicios.

Mendiolea dirige sus críticas de forma directa contra la cúpula nacional de Vox, a la que acusa de actuar con “ordeno y mando” y de hacer “oídos sordos” al malestar que, afirma, existe entre afiliados, simpatizantes y votantes. En su escrito, habla de una formación “secuestrada por 4 ‘illuminatis'" y asegura que no quiere seguir participando en lo que define como una “pantomima”.

El ya exafiliado también vincula su salida a las “filtraciones de audios y noticias” sobre la dirección nacional y a los “escándalos económicos” que, según expone en la carta, afectan al entorno del presidente de Vox, Santiago Abascal. Mendiolea no presenta documentación adicional en el escrito, pero sostiene que ese clima le ha generado “desaliento y frustración” hasta considerar que no merece la pena seguir apostando por el proyecto.

El punto de ruptura, según relata, ha sido la crisis de Vox en la Región de Murcia. Mendiolea señala como “la gota que ha colmado el vaso” la decisión de apartar a José Ángel Antelo como presidente provincial y el “paripé de dimisión” del Comité Ejecutivo Provincial, que atribuye a la actuación de la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montse Lluís. La salida de Antelo se produjo tras la dimisión en bloque de los cinco miembros del CEP murciano, un movimiento que dejó a la dirección nacional la tarea de nombrar una gestora y que, según RTVE, buscaba forzar la salida del entonces líder regional.

Mendiolea lamenta además el tono empleado en redes sociales contra concejales y diputados provinciales que han abandonado Vox. En la carta denuncia comentarios “llenos de odio, envidias, menosprecios, insultos y vejaciones” y afirma que le “avergüenzan” determinadas opiniones expresadas por cargos institucionales del partido.

En su escrito, Mendiolea reivindica el trabajo realizado por militantes y cargos de Vox en la Región para consolidar el proyecto político. Sin embargo, advierte de que hoy percibe “una profunda decepción” en la calle por las decisiones adoptadas recientemente y acusa a la dirección de poner el partido en la comunidad “en manos de un asesor de las Cortes Valencianas” al que califica como “perfecto desconocido” para afiliados, simpatizantes, votantes y cargos municipales y regionales.

El exafiliado también critica la falta de autonomía de los cargos territoriales y sostiene que las propuestas y enmiendas emanan de una “Oficina Técnica” de Madrid, sin margen suficiente para que concejales y diputados expresen opiniones propias. A su juicio, Vox ha renunciado a sus “principios fundacionales” y ha dejado atrás la “democracia interna” y la “transparencia absoluta” que él defendía públicamente.

Mendiolea recuerda en la carta que ya se había apartado de la primera línea política cuando dimitió como jefe de gabinete de las Vicepresidencias de Vox en la Diputación de Ciudad Real, una decisión que vincula a su desacuerdo con las órdenes de la Vicesecretaría Nacional de Acción de Gobierno. La Diputación de Ciudad Real quedó organizada en 2023 con seis vicepresidencias, dos de ellas en manos de Vox: la primera, ocupada por Milagros Calahorra, y la quinta, por María Jesús Pelayo.

Entre los cargos que él mismo menciona, Mendiolea destaca haber sido jefe de gabinete del vicepresidente de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, durante los diez meses en los que Vox formó parte del Gobierno regional, así como coordinador de las campañas electorales de Vox en Murcia para las elecciones autonómicas y nacionales de 2023.

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Mendiolea concluye su carta asegurando que se marcha con la “conciencia muy tranquila” y atribuye la situación a la decisión de la dirección nacional de “prescindir” de Antelo como presidente provincial, lo que, a su juicio, ha provocado “un tsunami de dimisiones de concejales y bajas de afiliados” y "ha dinamitado las opciones de Vox de gobernar en la Región de Murcia a corto plazo".