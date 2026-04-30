El murciano que ganó el mejor helado de España revela el truco para que el helado casero no quede como una piedra

Puente Tocinos siempre ha sido conocida como la cuna del belén en la Región de Murcia. Pero este 2026, esa pedanía murciana tiene una razón mucho más dulce para salir en los titulares: uno de los suyos acaba de conquistar el mejor helado de España.

Se llama Alberto Buendía, tiene 38 años y es el propietario de Snoopy Heladerías, una cadena de cinco establecimientos repartidos por toda la Región. El pasado 24 de febrero, en el Meliá Villaitana de Benidorm, se midió contra casi un millar de heladeros llegados de todo el país en el Gran Premio del Helado 2026. Y ganó. Se llevó un Maserati a casa. Así, tal cual.

El helado que le hizo campeón

El concurso, de origen italiano y ya en su quinta edición, funcionaba en dos fases. Primero había que colarse entre los doce mejores en las categorías de chocolate o mango. Buendía lo consiguió por la vía del mango, elaborando el mejor helado de esa fruta de toda España. Una vez en la final, los doce elegidos se lo jugaban todo con un 'cremino': una libre reinterpretación del clásico bombón italiano a base de capas de helado.

El mejor helado de España se hace en Murcia. / L. O.

Y ahí fue donde el murciano marcó la diferencia. Su 'cremino' combinaba chocolate blanco, crujiente de avellana y un veteado de 'nociola'. Antes incluso de empezar a elaborarlo, Buendía ya sabía lo que iba a pasar: "Este va a ser el helado campeón de España de este año", se le escucha decir en el vídeo que la propia heladería subió a TikTok, donde el heladero aparece visiblemente emocionado dedicando la victoria "a mi hijo, a toda mi gente de Puente Tocinos y, en especial, a toda mi familia".

Cinco heladerías y la mirada puesta fuera de Murcia

Las Snoopy Heladerías que Alberto gestiona junto a su mujer, Mari Ángeles, ya son cinco en la Región: tres en la ciudad de Murcia, una en El Palmar y otra en Alcantarilla. Pero el campeón no piensa parar ahí. Tiene en mente abrir un obrador en Puente Tocinos (la pedanía a la que confiesa tenerle más cariño) y ya piensa en expandirse fuera de la Comunidad, "comenzando por San Juan (Alicante)".

"Vamos a seguir en la misma línea y mejorando cada día, que es lo que hemos hecho desde el inicio", explica Buendía, que tiene muy claro su modelo de negocio: innovación constante, sabores nuevos y un servicio en mesa que, según él, es lo que distingue a sus heladerías del resto.

El truco para el helado casero que estabas esperando

El campeón de España sabe perfectamente que la mejor experiencia es la de acercarse a una de sus heladerías. Pero también sabe que en casa, con los ingredientes correctos y un par de claves, se puede conseguir un resultado más que digno. Esto es lo que recomienda:

Los ingredientes que no pueden faltar: nata fresca de origen nacional, leche fresca, azúcar y dextrosa. Esta última, explica Buendía, es un tipo de azúcar que "endulza menos y tiene un mayor poder anticongelante", y es una de las grandes diferencias entre un helado casero mediocre y uno realmente bueno.

El error que arruina casi todos los helados caseros: la congelación. "Hay que tener cuidado con la congelación, porque al hacerlo en casa y meterlo en el congelador, el helado se cristaliza, debido a que ese congelador no tiene la fuerza o la potencia de enfriamiento que puede tener uno de estos abatidores o de las cámaras de congelación que tenemos", advierte el heladero.

En sus obradores, los helados se abaten a temperaturas entre -30 y -40 grados, que cogelan el corazón del producto en apenas diez minutos. En casa no se puede replicar eso, pero conocer el porqué de la cristalización ya es medio camino andado para minimizarla.

La dextrosa, en ese sentido, es el ingrediente que más ayuda a combatir ese problema de manera natural, sin necesidad de maquinaria profesional.