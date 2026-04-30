¿Lloverá en el Warm Up? Así será el tiempo en Murcia durante el festival

Murcia entra en uno de los fines de semana más esperados del año para los amantes de la música con la vista puesta en dos escenarios: los del Warm Up Estrella de Levante y el cielo.

La ciudad se prepara para recibir a miles de asistentes en el recinto de La Fica, donde entre el viernes y el sábado actuarán nombres como James, Fatboy Slim, Bloc Party, Lori Meyers, Guitarricadelafuente, León Benavente, La La Love You o Carlos Ares, entre otros. El festival espera reunir a más de 52.000 asistentes entre ambas jornadas, según las previsiones de la organización.

Parece que este año el complemento imprescindible no será solo la pulsera cashless o las ganas de bailar. También convendrá llevar a mano un chubasquero ligero, calzado cómodo y, por si acaso, algo de paciencia meteorológica. Juan Esteban Palenzuela, delegado de la Agencia Estatal de Meteorolíga (Aemet) en Murcia define el tiempo previsto para este puente como de "inestabilidad primaveral", con cielos cubiertos buena parte del puente de mayo, bajada de temperaturas y una constante posibilidad de chubascos.

Viernes: el día más delicado, sobre todo hasta media tarde

La jornada del viernes llega marcada por cielos nubosos y chubascos en toda la Región de Murcia, que podrán ser localmente fuertes en las sierras y ocasionalmente acompañados de tormentas. En la ciudad de Murcia, la previsión por horas de la Aemet sitúa el tramo más complicado entre la mañana y la tarde: de 6.00 a 12.00 horas se esperan lluvia y tormenta, con una probabilidad del 75%, y de 12.00 a 18.00 horas la posibilidad de lluvia sube al 100%.

La buena noticia para quienes acudan al Warm Up es que, a partir de las 18.00 horas, coincidiendo con la apertura del festival y los primeros conciertos, la probabilidad de precipitación baja al 20%, aunque el cielo seguirá nuboso. El viernes será también más fresco de lo habitual para estas fechas: Murcia pasará de los 29 grados previstos este jueves a una máxima de 25, con mínima de 16.

La recomendación es clara: no parece el mejor día para confiarse. El paraguas puede ser incómodo dentro de un recinto de conciertos, pero el chubasquero puede convertirse en el verdadero cabeza de cartel de la jornada, al menos hasta que la tarde avance. En cualquier caso, estos porcentajes no son fijos y pueden modificarse en las próximas actualizaciones de la Aemet, especialmente en una situación de inestabilidad como la prevista.

Sábado: lluvia por la mañana y tarde todavía incierta

El sábado tampoco garantiza una tregua completa. La Aemet prevé cielos nubosos con chubascos, ocasionalmente acompañados de tormentas en las sierras del interior. En la ciudad de Murcia, la probabilidad de lluvia será del 100% entre la medianoche y las 12.00 horas. A partir del mediodía y hasta la noche, el cielo continuará nublado y la posibilidad de lluvia bajará al 45%.

Es decir, el arranque del día puede llegar pasado por agua, pero las horas de mayor actividad del festival presentan un riesgo menor, aunque no desaparece. Las temperaturas serán más suaves, con 17 grados de mínima y 22 de máxima en Murcia. En La Fica, donde el sábado actuarán Bloc Party, Lori Meyers, Fatboy Slim, Ojete Calor, Rusowsky o Viva Belgrado, la noche se presenta fresca y con ambiente húmedo.

Domingo: chubascos posibles y ligera recuperación de las máximas

Para el domingo, ya con el festival terminado pero con muchos visitantes aún en la ciudad por el puente, la previsión mantiene los cielos nubosos y la probabilidad de chubascos. Las mínimas bajarán y las máximas subirán ligeramente. En Murcia capital se esperan 16 grados de mínima y 23 de máxima.

No se repetirá el aguacero de 2023

La previsión de este puente trae inevitablemente a la memoria lo ocurrido en la edición de 2023, cuando una fuerte lluvia obligó a cancelar parte del festival y dejó imágenes que muchos asistentes aún recuerdan: jóvenes refugiándose en los aseos, ropa empapada y hasta visitas improvisadas a lavanderías para secar las prendas después del chaparrón.

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Esta vez, la situación no apunta necesariamente a un episodio de esa magnitud en la ciudad de Murcia, pero la palabra clave será prudencia. La inestabilidad primaveral puede dejar ratos tranquilos, pero también sorpresas. Quienes vayan al Warm Up harán bien en mirar el cielo antes de salir de casa y en preparar una mochila festivalera con chubasquero, algo de abrigo para la noche y pocas ganas de rendirse ante cuatro gotas. En resumen la música está garantizada; el tiempo, no tanto.