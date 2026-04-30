Konery y Cáritas Diócesis de Cartagena: Una alianza de "buena energía" para transformar la sociedad

En un paso decisivo para consolidar su compromiso con el entorno local, Konery ha formalizado este mes su vinculación con Cáritas Diócesis de Cartagena a través de la firma de un convenio de colaboración. Este acuerdo no solo formaliza una donación económica institucional, sino que establece una hoja de ruta compartida para integrar el impacto social en el día a día de la ingeniería energética.

La colaboración de Konery con Cáritas nace con el objetivo de ir más allá del respaldo financiero, convirtiéndose en un motor de cambio que involucre directamente al capital más valioso de la compañía: su equipo humano.

Voluntariado corporativo: El eje de una RSC con propósito

Para Konery, la Responsabilidad Social Corporativa no es un concepto estático, sino una acción constante. Por ello, este convenio sitúa al voluntariado corporativo en el centro de la estrategia. La alianza facilitará que los empleados de la firma participen de forma activa en los programas de Cáritas, aportando su tiempo y capacidades a las necesidades reales de las familias murcianas.

Esta iniciativa refuerza la identidad de la empresa como una organización que cuida de las personas, entendiendo que la excelencia técnica en eficiencia energética debe ser paralela a la responsabilidad con los colectivos más vulnerables.

Ingeniería con valor humano

Como empresa del sector energético, Konery entiende que la transición energética también debe abordarse desde una perspectiva social. Su colaboración con Cáritas responde a esa visión y refleja el compromiso de la compañía con las personas y los entornos más vulnerables.

«Entendemos la filantropía como un compromiso activo y sostenido en el tiempo. Con este acuerdo, reforzamos los valores de Konery aportando nuestra mejor energía colaborando en las iniciativas de Cáritas, no sólo con una simple aportación económica, sino pasando a la acción e involucrando a nuestro equipo de forma directa para generar un impacto real, humano y positivo», destaca Ginés Ángel García, CEO de Konery.

Por su parte, José Antonio Planes, subdirector de Cáritas Diócesis de Cartagena, ha destacado la relevancia de esta colaboración: «El compromiso de Konery supone un impulso clave para seguir apoyando a las personas más vulnerables, especialmente por la implicación directa de su equipo humano, que permite generar un impacto social más cercano y sostenible en la Región de Murcia».

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Con la donación y su implicación a través del voluntariado, la compañía murciana pone de manifiesto su voluntad de contribuir de forma tangible al bienestar social, alineando su actividad empresarial con una forma de actuar responsable y comprometida.