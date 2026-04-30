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Política Social marca distancias: "Ni regulación masiva ni remigración masiva"

La consejera Conchita Ruiz defiende que la vinculación histórica con el territorio tenga peso a la hora de establecer ayudas estructurales: "No es una cuestión de origen"

Diputados del PP aplauden a la consejera Ruiz tras intervenir en sesión de control.

Diputados del PP aplauden a la consejera Ruiz tras intervenir en sesión de control. / Iván J. Urquízar

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, rechazó participar en un debate sobre la supuesta aplicación de la "prioridad nacional" en la asignación de ayudas sociales en la Comunidad, como le instó la coalición Podemos-IU en la sesión de control al Gobierno regional de la Asamblea autonómica. Sin embargo, sí dijo que "es razonable que la vinculación histórica con el territorio y el arraigo real tengan peso a la hora de establecer ayudas estructurales a quienes lo necesitan". Siendo así, prosiguió, "no es una cuestión de origen".

La responsable del ramo explicó que la Región de Murcia está "a favor de la inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral". "Nuestra postura es la misma de siempre. No nos hemos movido porque priorizamos a las personas y no estamos por la colectivización. No somos partidarios ni de regulación masiva ni de remigración masiva", subrayó, diferenciándose así del Grupo Parlamentario Vox.

Acusó a la izquierda de "callar cuando el Gobierno central se alía con socios que defienden postulados xenófobos"

"Ni todos los inmigrantes son víctimas ni todos los inmigrantes son verdugos. El inmigrante es una persona, un ser humano digno, libre y responsable, tan capaz de prosperar como sometido a la ley", añadió.

Dirigiéndose a Podemos-IU, les acusó de "demonizar" el concepto de 'prioridad nacional' "mientras bendicen acuerdos que introducen excepciones territoriales con Cataluña y País Vasco por intereses partidistas". "Solidaridad obligatoria menos para dos comunidades. Y callan cuando el Gobierno que mantienen se alía con socios que defienden postulados xenófobos", añadió, en referencia a Junts.

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La consejera se comprometió a seguir actuando "en un marco legal y compatible con nuestro modelo de convivencia".

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