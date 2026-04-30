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Fundación Repsol impulsa el deporte entre los escolares de la Región

La iniciativa ‘Activa tu energía’ promueve la actividad física en niños y niñas de entre 6 y 11 años

Mini-olimpiadas celebradas en el Centro Deportivo Mediterráneo de Cartagena.

Mini-olimpiadas celebradas en el Centro Deportivo Mediterráneo de Cartagena. / Fundación Repsol

La Opinión

La Opinión

Fundación Repsol impulsa en la Región de Murcia su programa ‘Activa tu Energía’, con el que promueve la práctica deportiva y hábitos de vida saludables entre niños y niñas de 6 a 11 años. En su segunda edición, la iniciativa suma más de 54.000 participantes en toda España, de los que más de 37.600 corresponden a la Región de Murcia, y 6.800 a Cartagena.

Fundación Repsol ha reunido a cerca de doscientos niños y niñas de varios colegios y clubs deportivos de Cartagena en el Centro Deportivo Mediterráneo, donde se han celebrado unas mini-olimpiadas con actividades lúdico-deportivas.

A lo largo de la tarde de este martes, los escolares, acompañados por un equipo de animación, han participado en distintas pruebas y juegos:  concurso de triples con ojos cerrados, tiro con arco con ventosa, carrera de relevos, fútbol portero con guantes gigantes y piscina de bolas en un formato adaptado a su edad.

La jornada ha concluido con la entrega de medallas a los participantes, en un acto en el que ha participado el subdirector del Complejo Industrial de Repsol en Cartagena, Luis Roque, y los responsables del proyecto ‘Activa Tu Energía’ de Fundación Repsol, Federico Sanz y Álvaro García.  La celebración de estas mini-olimpiadas ha contado con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena y el Club Deportivo Mediterráneo.

Activa tu energía

‘Activa tu Energía’ es un programa impulsado por Fundación Repsol para fomentar la actividad deportiva en niños y niñas de 6 a 11 años. La iniciativa, que celebra su 2.ª edición, cuenta con más de 54.000 alumnos inscritos en España y con la participación de 416 clubes deportivos y centros educativos, 235 en la Región de Murcia.

El objetivo del proyecto es promover los valores positivos del deporte y un estilo de vida saludable desde la infancia, reforzando aprendizajes como el compañerismo, la perseverancia y el espíritu de equipo.

El deporte es esencial para el desarrollo físico y emocional de los más pequeños. Mediante la práctica deportiva, las niñas y niños aprenden a trabajar en equipo, a respetar reglas, a gestionar la frustración y a celebrar los logros propios y ajenos. 

Los participantes reciben una equipación completa personalizada y gratuita para jugar sus partidos de baloncesto, fútbol o vóley a lo largo de la temporada.

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El programa se desarrolla en entornos en los que Repsol lleva a cabo su actividad: A Coruña, Cantabria, Ciudad Real, Móstoles (Madrid), Región de Murcia, Tarragona, Sines y Santiago do Cacém (Portugal).

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