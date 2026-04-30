Fundación Repsol impulsa el deporte entre los escolares de la Región

Fundación Repsol impulsa en la Región de Murcia su programa ‘Activa tu Energía’, con el que promueve la práctica deportiva y hábitos de vida saludables entre niños y niñas de 6 a 11 años. En su segunda edición, la iniciativa suma más de 54.000 participantes en toda España, de los que más de 37.600 corresponden a la Región de Murcia, y 6.800 a Cartagena.

Fundación Repsol ha reunido a cerca de doscientos niños y niñas de varios colegios y clubs deportivos de Cartagena en el Centro Deportivo Mediterráneo, donde se han celebrado unas mini-olimpiadas con actividades lúdico-deportivas.

A lo largo de la tarde de este martes, los escolares, acompañados por un equipo de animación, han participado en distintas pruebas y juegos: concurso de triples con ojos cerrados, tiro con arco con ventosa, carrera de relevos, fútbol portero con guantes gigantes y piscina de bolas en un formato adaptado a su edad.

La jornada ha concluido con la entrega de medallas a los participantes, en un acto en el que ha participado el subdirector del Complejo Industrial de Repsol en Cartagena, Luis Roque, y los responsables del proyecto ‘Activa Tu Energía’ de Fundación Repsol, Federico Sanz y Álvaro García. La celebración de estas mini-olimpiadas ha contado con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena y el Club Deportivo Mediterráneo.

Activa tu energía

‘Activa tu Energía’ es un programa impulsado por Fundación Repsol para fomentar la actividad deportiva en niños y niñas de 6 a 11 años. La iniciativa, que celebra su 2.ª edición, cuenta con más de 54.000 alumnos inscritos en España y con la participación de 416 clubes deportivos y centros educativos, 235 en la Región de Murcia.

El objetivo del proyecto es promover los valores positivos del deporte y un estilo de vida saludable desde la infancia, reforzando aprendizajes como el compañerismo, la perseverancia y el espíritu de equipo.

El deporte es esencial para el desarrollo físico y emocional de los más pequeños. Mediante la práctica deportiva, las niñas y niños aprenden a trabajar en equipo, a respetar reglas, a gestionar la frustración y a celebrar los logros propios y ajenos.

Los participantes reciben una equipación completa personalizada y gratuita para jugar sus partidos de baloncesto, fútbol o vóley a lo largo de la temporada.

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El programa se desarrolla en entornos en los que Repsol lleva a cabo su actividad: A Coruña, Cantabria, Ciudad Real, Móstoles (Madrid), Región de Murcia, Tarragona, Sines y Santiago do Cacém (Portugal).