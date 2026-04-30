La Región de Murcia tiene más de 115.000 personas menores de 30 años trabajando

La Región de Murcia tiene ya 115.700 personas ocupadas menores de 30 años, 13.600 más que al inicio de la legislatura, hace tres años. La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ofreció estos datos durante la sesión de control al Gobierno regional. Este incremento, de hasta un 13,32%, supera en casi 5 puntos porcentuales el registrado en el conjunto de España, donde el aumento ha sido del 8,4%.

Por otra parte, el número de personas menores de 30 años en paro se ha reducido en 3.500, lo que representa una caída del 13,5%. De nuevo, esta reducción es significativamente superior a la experimentada a nivel nacional, que se sitúa en el 3,09% para el mismo periodo y colectivo.

El número de personas menores de 30 años en paro se ha reducido en 3.500 desde el inicio de la legislatura

La tasa de paro juvenil se ha reducido también en más de 4 puntos, hasta situarse en el 17,43%. Para la Consejería, este es un dato especialmente relevante, porque no solo mejora de forma notable respecto al inicio de la legislatura, sino que además se sitúa por debajo de la media de España, que alcanza el 18,52% en este grupo de edad.

Finalmente, la tasa de temporalidad entre los jóvenes descendió en 5,1 puntos porcentuales, situándose en el 33,93%. A juicio de López Aragón, estas cifras avalan la "estrategia coherente" del Gobierno de Fernando López Miras.

Pese al buen ritmo general, el número de menores de 25 años en paro aumentó en 3.900 personas los tres últimos meses

Pese al buen ritmo, según los datos de la EPA conocidos esta semana sobre el primer trimestre de 2026, el número de menores de 25 años en paro en la Comunidad aumentó en 3.900 personas los tres últimos meses, hasta situar la tasa de paro juvenil en un 27,76%.

La consejera contestaba a una pregunta planteada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular Antonio Landáburu sobre el empleo juvenil en la Comunidad. El parlamentario subrayó que, "mientras Pedro Sánchez utiliza a los jóvenes para campañas de marketing, Fernando López Miras trabaja para que consigan un empleo y sean protagonistas de su propio futuro".

Antonio Landáburu, diputado del PP regional. / Iván J. Urquízar

Recordó que en la Región "alcanzamos por primera vez los 717.000 ocupados, una cifra récord, y fuimos la comunidad autónoma que más empleo creó en 2025 en términos relativos". "Pero lo importante no es solo el dato, sino lo que hay detrás: una forma de gobernar que se ve en medidas concretas", remarcó.

"Se ve en SEF + Cerca, una iniciativa novedosa que lleva el Servicio Regional de Empleo y Formación a los 22 municipios de la Región que no tienen oficina de empleo; en las ayudas a la contratación indefinida, en el apoyo a empresas y autónomos para que apuesten por empleo estable y en programas como Conexión Empleo Joven. También en la apuesta por una formación útil, conectada con la FP, con los sectores emergentes, con la digitalización, con los empleos verdes y con las necesidades reales de nuestras empresas", detalló.

Crecimiento económico

Por su parte, Carlos Albaladejo, en su pregunta al consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, sobre crecimiento económico de la Región, destacó que "el PIB regional ha mantenido una senda de crecimiento por encima de la media en sectores estratégicos como el empleo, la inversión empresarial y las exportaciones, y nunca hubo tantos murcianos trabajando, superando barreras históricas de afiliación a la Seguridad Social".

Noticias relacionadas

Para él, "este éxito no es fruto del azar, sino de una estrategia coherente que combina estabilidad institucional, disciplina presupuestaria, apoyo a los sectores productivos, como la agroindustria, la logística y el turismo; acompañado al mismo tiempo de una progresiva apertura hacia la innovación y la internacionalización". "Es fruto de una estrategia clara basada en la libertad económica, la moderación fiscal, la simplificación administrativa y el apoyo al tejido productivo", concluyó.