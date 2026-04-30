En directo | La Asamblea debate sobre el cribado de cáncer de mama, la prioridad nacional y el impago de las ayudas al alquiler

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día:

Pregunta Oral en Pleno sobre el impago de las ayudas al alquiler de vivienda (POPL-0728), formulada por el grupo parlamentario Mixto

(POPL-0728), formulada por el grupo parlamentario Mixto Pregunta Oral en Pleno sobre evolución del empleo juvenil en la Región de Murcia (POPL-0697), formulada por el grupo parlamentario Popular

en la Región de Murcia (POPL-0697), formulada por el grupo parlamentario Popular Pregunta Oral en Pleno sobre la denuncia de las familias del Centro de Discapacidad López Ambit respecto al cese de la directora por presuntas negligencias del Centro (POPL-0730), formulada por el grupo parlamentario Socialista

respecto al cese de la directora por presuntas negligencias del Centro (POPL-0730), formulada por el grupo parlamentario Socialista Pregunta Oral en Pleno sobre organización de la atención médica que se presta a los pacientes del Hospital Psiquiátrico Román Alberca durante los meses de verano (POPL-0737), formulada por el grupo parlamentario Vox

durante los meses de verano (POPL-0737), formulada por el grupo parlamentario Vox Pregunta Oral en Pleno sobre maltrato a menores (POPL-0733), formulada por el grupo parlamentario Popular

(POPL-0733), formulada por el grupo parlamentario Popular Pregunta Oral en Pleno sobre medidas estructurales que mejoren el funcionamiento del Programa de Cribado de Cáncer de Mama (POPL-0736), formulada por el grupo parlamentario Socialista

(POPL-0736), formulada por el grupo parlamentario Socialista Pregunta Oral en Pleno sobre incremento presupuestario destinado a personal eventual en los últimos diez años (POPL-0740), formulada por el grupo parlamentario Vox

(POPL-0740), formulada por el grupo parlamentario Vox Pregunta Oral en Pleno sobre crecimiento económico de la Región de Murcia (POPL-0716), formulada por el grupo parlamentario Popular

de la Región de Murcia (POPL-0716), formulada por el grupo parlamentario Popular Pregunta Oral en Pleno sobre aplicación de una supuesta prioridad nacional en la asignación de ayudas sociales en la Región de Murcia (POPL-0741), formulada por el grupo parlamentario Mixto

en la Región de Murcia (POPL-0741), formulada por el grupo parlamentario Mixto Interpelación en Pleno sobre ayudas para facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar (INTE-0253), formulada por el grupo parlamentario Vox

(INTE-0253), formulada por el grupo parlamentario Vox Interpelación en Pleno sobre rechazo de la Consejería de Política Social a la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España (INTE-0251), formulada por el grupo parlamentario Mixto

que ya residen en España (INTE-0251), formulada por el grupo parlamentario Mixto Interpelación en Pleno sobre portal estadístico DATALAB económico (INTE-0252), formulada por el grupo parlamentario Vox

(INTE-0252), formulada por el grupo parlamentario Vox Interpelación en Pleno sobre incumplimiento del Decreto n.º 25/20226, de 31 de marzo, por el que se desarrolla la normativa básica estatal en materia de información sobre listas de espera 'Citas técnicas diagnósticas' (INTE-0227), formulada por el grupo parlamentario Socialista