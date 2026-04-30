Política
En directo | La Asamblea debate sobre el cribado de cáncer de mama, la prioridad nacional y el impago de las ayudas al alquiler
El Pleno incluye preguntas sobre empleo juvenil, el maltrato a menores, las listas de espera diagnósticas y el empleo juvenil, entre otros asuntos
La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día:
- Pregunta Oral en Pleno sobre el impago de las ayudas al alquiler de vivienda (POPL-0728), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Pregunta Oral en Pleno sobre evolución del empleo juvenil en la Región de Murcia (POPL-0697), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre la denuncia de las familias del Centro de Discapacidad López Ambit respecto al cese de la directora por presuntas negligencias del Centro (POPL-0730), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre organización de la atención médica que se presta a los pacientes del Hospital Psiquiátrico Román Alberca durante los meses de verano (POPL-0737), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre maltrato a menores (POPL-0733), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre medidas estructurales que mejoren el funcionamiento del Programa de Cribado de Cáncer de Mama (POPL-0736), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre incremento presupuestario destinado a personal eventual en los últimos diez años (POPL-0740), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre crecimiento económico de la Región de Murcia (POPL-0716), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre aplicación de una supuesta prioridad nacional en la asignación de ayudas sociales en la Región de Murcia (POPL-0741), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Interpelación en Pleno sobre ayudas para facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar (INTE-0253), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Interpelación en Pleno sobre rechazo de la Consejería de Política Social a la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España (INTE-0251), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Interpelación en Pleno sobre portal estadístico DATALAB económico (INTE-0252), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Interpelación en Pleno sobre incumplimiento del Decreto n.º 25/20226, de 31 de marzo, por el que se desarrolla la normativa básica estatal en materia de información sobre listas de espera 'Citas técnicas diagnósticas' (INTE-0227), formulada por el grupo parlamentario Socialista
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