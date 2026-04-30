Cuatro empresas liderarán el reto tecnológico contra los nitratos en el Mar Menor

La ciencia vuelve a situarse en primera línea para responder a uno de los mayores desafíos ambientales del sureste español. La recuperación del Mar Menor entra en una nueva fase, más técnica y exigente, con el foco puesto en transformar la investigación en soluciones tangibles.

El Gobierno regional, en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha adjudicado el reto 'Recupera' a cuatro empresas especializadas con el objetivo de frenar la entrada de nutrientes a la laguna. Se trata de un paso relevante en una estrategia que busca actuar sobre el origen del problema: la elevada concentración de nitratos en las aguas continentales que desembocan en el ecosistema.

La iniciativa moviliza una inversión total de cinco millones de euros, financiados por la Comunidad Autónoma, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el propio CDTI. Este organismo estatal asume la supervisión administrativa del proceso, mientras que la Dirección General del Mar Menor coordina la ejecución en el ámbito regional.

El contrato se enmarca en un modelo de compra pública pre-comercial, en el que se ha priorizado la innovación, la viabilidad técnica y la capacidad de escalado de las propuestas. Las empresas seleccionadas son la UTE Denitra (Nanogap SBNM Powder–Espina y Delfín), de Galicia, la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, Sacyr Agua y FCC Aqualia, estas dos últimas de Madrid.

En concreto, las cuatro propuestas seleccionadas corresponden, en primer lugar, la UTE Nanogap SBNM Powder–Espina y Delfín (UTE Denitra) de Galicia. En segundo lugar, la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense. En tercer lugar Sacyr Agua, y en cuarto lugar FCC Aqualia, estas dos últimas de Madrid, que serán las encargadas de desarrollar sus respectivas soluciones tecnológicas en el marco del proyecto.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, subrayó que el proyecto "representa un ejemplo de colaboración entre administraciones para afrontar con rigor científico uno de los grandes retos ambientales de la Región de Murcia". Además, destacó que la iniciativa permitirá "avanzar hacia soluciones reales, basadas en la innovación y en el conocimiento".

El desarrollo del reto se estructura en varias fases. En una primera etapa, de seis meses, las empresas diseñarán y validarán sus tecnologías en laboratorio mediante pruebas piloto que permitan medir su eficacia en condiciones controladas. A partir de esos resultados, se seleccionarán las dos propuestas más avanzadas, que pasarán a una fase de diseño final de cuatro meses.

Desarrollo por fases y calendario de ejecución

Posteriormente, el proyecto avanzará hacia la construcción a mayor escala de las soluciones y su validación en entornos reales. El objetivo es comprobar su capacidad para reducir de forma efectiva la carga de nitratos en puntos críticos como la rambla del Albujón y el acuífero asociado. El calendario completo del reto se extiende a lo largo de 34 meses.

Según explicó el consejero, la relevancia de ‘Recupera’ reside en su enfoque aplicado. "No solo impulsa la investigación, sino que está diseñado para generar soluciones medibles y transferibles", afirmó. Este planteamiento busca garantizar que las tecnologías desarrolladas puedan integrarse en la gestión hídrica y contribuir de forma directa a la mejora de la calidad del agua.

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El proyecto se integra así en una estrategia más amplia del Ejecutivo regional, que combina actuaciones de control, restauración ambiental e innovación tecnológica para abordar de forma integral la recuperación del Mar Menor.