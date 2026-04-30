Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026

El permiso de conducir es un elemento imprescindible para millones de ciudadanos. La libertad que nos da el coche para desplazarnos, para viajar, incluso para trabajar. Por ello, carecer de este carné puede suponer un grave problema para los ciudadanos, puesto que no es solo un medio para poder viajar cuando nosotros decidamos, sino que también es un instrumento de trabajo.

La DGT aclara qué pasa al cumplir 65 años

En España, no existe límite de edad para seguir conduciendo, pero a partir de los 65 se aumenta la periodicidad con la que se debe renovar el permiso, tal y como explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT). "El seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor.

A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos".

De esta manera, los periodos de vigencia máximos de los permisos de conducir serían: 5 años para permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A, B) y licencias de conducción y 3 años para permisos profesionales de autobuses y camiones (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1…).

Los mayores de 70 años tienen una ventaja al renovar

Los mayores de 70 años están exentos de este pago, y además pueden realizar la gestión en Tráfico sin tener que solicitar cita previa. Sin embargo, sí que deben abonar el coste del reconocimiento médico, que se aplica a todos los conductores independientemente de la edad. Este examen debe realizarse siempre en un centro de reconocimiento autorizado por la DGT, que es el encargado de comunicar el resultado directamente a Tráfico.

De este modo, este 2026 aquellos que hayan nacido en 1956, no tendrán que pagar las tasas del permiso de conducir si les toca renovarlo este año. Del mismo modo, los nacidos en 1961 tendrán que comenzar a renovarlo cada 5 años en vez de 10.

Nadie pierde el carné solo por la edad

Además, RACE también recuerda que no existe ningún colectivo que quede excluido automáticamente de la conducción por razón de edad. No podrán conducir aquellas personas que:

No superen el reconocimiento médico obligatorio

Presenten limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas incompatibles con una conducción segura

Tengan el carné retirado por resolución administrativa o judicial

Los expertos de RACE explican, además que "tal y como establece la normativa vigente, son los Centros de Reconocimiento de Conductores autorizados los encargados de valorar si una persona está capacitada para conducir, con independencia de su edad".

En estos centros se realizan los conocidos tests psicotécnicos, que evalúan aspectos como la visión, la audición, la coordinación, los reflejos y el estado cognitivo del conductor. Mientras se superen estas pruebas, el permiso puede renovarse sin límite de edad.

Si tu coche o moto se matriculó en 2022, toca ITV

Los vehículos con cuatro años de antigüedad deben pasar su primera inspección técnica en 2026, y el calendario varía según la matrícula: desde enero (LVV-LWD) hasta diciembre (MCR-MDF), pasando por hitos en marzo, junio y septiembre. Superada esa primera revisión, la periodicidad será bienal hasta los diez años de vida del vehículo, y anual a partir de entonces, con independencia de si se usa o no.

El coste de la inspección depende de dónde vivas y del tipo de motor. En Murcia, como en Madrid, las estaciones de ITV son de gestión privada, lo que influye directamente en el precio. Según un estudio de la OCU, la media nacional se sitúa en 43,75 euros, aunque hay grandes diferencias entre comunidades: las más caras superan los 53 euros en Ceuta, País Vasco y Cantabria, mientras que las más asequibles rondan los 34 euros. Los coches eléctricos salen siempre por debajo de los 40 euros, frente a los 44 de los de gasolina o los 51 de los híbridos.

Además, la DGT ha endurecido la normativa para autocaravanas y furgonetas camperizadas, un segmento que casi se ha triplicado en España en la última década. Las autocaravanas seguirán el mismo calendario que los turismos, pero las furgonetas vivienda (categoría N) tendrán revisiones anuales hasta los diez años de antigüedad y semestrales a partir de ese momento, una exigencia muy superior a la que se aplica al resto de vehículos. La razón detrás de todo este control es contundente: según AEMA-ITV, si todos los vehículos que evitan la ITV pasaran la inspección, se salvarían 353 vidas al año.