Fin a los barracones en el IES Menárguez Costa de Los Alcázares con la construcción de un nuevo edificio de 14 aulas

El Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación del límite presupuestario que permitirá contratar las obras de ampliación del IES Menárguez Costa, situado en Los Alcázares. La actuación contará con una inversión superior a los 3,4 millones de euros y tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades educativas del municipio.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio independiente, con una superficie de 1.400 metros cuadrados, que albergará 14 aulas, además de zonas comunes y espacios de servicio para alumnado y profesorado. Las nuevas instalaciones estarán destinadas a estudiantes de ESO y Bachillerato.

Con esta ampliación, el centro dispondrá de más espacio y podrá eliminar las aulas modulares, una demanda vinculada al crecimiento de población que registra Los Alcázares en los últimos años. La actuación forma parte de las medidas previstas por el Gobierno regional para ofrecer una solución estructural a la presión demográfica del municipio.

El nuevo edificio se levantará con materiales orientados a garantizar un buen aislamiento térmico y una mayor eficiencia energética.

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En materia educativa, el Consejo de Gobierno también ha aprobado una inversión global de cuatro millones de euros que permitirá subvencionar a los ayuntamientos de Caravaca de la Cruz y Puerto Lumbreras para sufragar los gastos de mantenimiento de 431 plazas de 0 a 3 años en seis escuelas infantiles.