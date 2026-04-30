La Región de Murcia solo ha pagado 165.000 euros de 2,8 millones de las ayudas al alquiler de la convocatoria 2022-2025

Apenas se han resuelto el pago del 5,9% de las ayudas al alquiler correspondientes al período 2022-2025, pese a que ya ha transcurrido más de un año desde el cierre del plazo de solicitudes. Es decir, la Región de Murcia solo ha pagado 165.000 euros de los 2,8 millones que había para este fin. Ante esta situación "injustificable", el diputado de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, preguntó al consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, por los motivos del retraso.

"El problema no es solo que no hayan cobrado, es que no tienen ni siquiera un horizonte claro de cuándo van a recibir esas ayudas", denunció el parlamentario, quien aseguró estar trasladando la preocupación de más de 2.500 familias afectadas.

No hay ningún tipo de coordinación ni planificación del Ministerio con las comunidades Jorge García Montoro — Consejero de Fomento

García Montoro responsabilizó al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del retraso en el pago porque "no escatima en entramados burocráticos diseñados para dificultar al máximo la tramitación autonómica". "Su diseño premeditado fomenta el bloqueo administrativo de las comunidades autónomas y su relación con los destinatarios de las ayudas", añadió.

Según el consejero, la Dirección General de Vivienda se encuentra en fase de revisión de la previa resolución de los expedientes administrativos y hay hasta ocho funcionarios trabajando en la tramitación del resto de líneas de subvenciones y ayudas. No obstante, lamentó que no haya "ningún tipo de coordinación ni planificación del Ministerio con las comunidades" e informó de que ha pedido recursos para ampliar el personal por la sobrecarga de trabajo, pero que no ha obtenido respuesta.

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El diputado Álvarez-Castellanos le dijo que la ciudadanía no espera excusas ni confrontación institucional, sino respuestas concretas: fechas, resoluciones y pagos. "Lo que espera la gente esta mañana es una respuesta clara, no echar balones fuera", concluyó.