Antelo y Martínez cargan contra la Secretaría General de Vox tras las nuevas bajas en Murcia

Los diputados del Grupo Mixto en la Asamblea Regional y ex de Vox José Ángel Antelo y Virginia Martínez han elevado este jueves el tono contra la dirección nacional de Vox tras las últimas salidas registradas en la formación en la Región de Murcia. Durante una rueda de prensa celebrada esta mañana, ambos dirigentes han lamentado especialmente la marcha de Iñaki Mendiola, al que han definido como "una pieza clave en la construcción del proyecto en la Región de Murcia".

Los dos han destacado su trayectoria y su implicación en los primeros pasos del partido, cuando la formación carecía de recursos públicos. "Es una pérdida muy importante, tanto en lo personal como en lo político", han señalado.

Antelo ha advertido de que la situación actual no responde a un episodio aislado, sino a una dinámica interna que considera preocupante. "Tras las bajas masivas de afiliados y cargos institucionales, la pregunta ya no es quién se va, sino cuándo se va a ir el siguiente". En este sentido, ha criticado la "ausencia total de autocrítica" por parte de la dirección nacional.

Antelo ha criticado la "ausencia total de autocrítica" por parte de la dirección nacional

Exigen responsabilidades a la Secretaría General

Ambos dirigentes han señalado directamente a la Secretaría General como responsable de la gestión que, a su juicio, ha derivado en esta situación. También han cuestionado que "no se haya asumido ninguna responsabilidad política pese al evidente deterioro del proyecto". Según han sostenido, Vox ha pasado de aspirar a liderar el panorama político regional en 2027 a generar dudas sobre su propia estabilidad interna.

En el plano económico, Antelo y Martínez han denunciado incoherencias entre el discurso político y la práctica interna del partido. "No se puede pedir a los afiliados un mayor esfuerzo mientras se mantiene una fuerte dependencia de la financiación pública. Eso contradice los principios fundacionales del proyecto", han afirmado.

La crítica también se ha extendido al ámbito institucional. Ambos han censurado lo que consideran una falta de seriedad en la acción política y han puesto como ejemplo el retraso en la aprobación del decreto de vivienda en la Región de Murcia. "Los ciudadanos no entienden bloqueos injustificados cuando existen acuerdos previos y necesidades urgentes", han indicado, al tiempo que han reclamado responsabilidad a todas las fuerzas políticas para sacar adelante esta medida.

Por otro lado, han alertado del deterioro de los mecanismos democráticos internos del partido. En concreto, han denunciado la falta de garantías en los procedimientos disciplinarios y la concentración de decisiones en determinados órganos. "Sin respeto a los estatutos ni a la democracia interna, es imposible construir un proyecto sólido y creíble", han advertido.

Noticias relacionadas

Finalmente, Antelo y Martínez han reclamado un cambio profundo en la dirección del partido. “Vox nació para servir a los españoles, no para convertirse en una estructura cerrada. Si no se corrige esta deriva, quienes han tomado estas decisiones deben asumir las consecuencias".