Añade La Opinión de Murcia como fuente preferida y no te pierdas nuestras noticias
Google estrena una nueva función que permite a los lectores elegir a La Opinión de Murcia como su medio favorito para que aparezca con más frecuencia en “Noticias destacadas”
Google ha incorporado una nueva utilidad que permite a los usuarios seleccionar sus medios favoritos como fuentes preferidas dentro de la Búsqueda. Gracias a esta opción, los lectores pueden indicar a Google qué publicaciones quieren ver con más frecuencia cuando realizan búsquedas relacionadas con la actualidad.
A partir de ahora, los usuarios pueden añadir La Opinión de Murcia como fuente preferida en Google de forma sencilla y gratuita. De este modo, cuando busquen noticias sobre temas de actualidad, será más probable que los contenidos de La Opinión de Murcia aparezcan en el módulo de “Noticias destacadas”.
Cómo añadir La Opinión de Murcia como fuente preferida en Google
- Accede al enlace directo de La Opinión de Murcia en la herramienta de fuentes preferidas de Google haciendo click en este mismo enlace.
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