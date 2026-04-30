Añade La Opinión de Murcia como fuente preferida y no te pierdas nuestras noticias

Google ha incorporado una nueva utilidad que permite a los usuarios seleccionar sus medios favoritos como fuentes preferidas dentro de la Búsqueda. Gracias a esta opción, los lectores pueden indicar a Google qué publicaciones quieren ver con más frecuencia cuando realizan búsquedas relacionadas con la actualidad.

A partir de ahora, los usuarios pueden añadir La Opinión de Murcia como fuente preferida en Google de forma sencilla y gratuita. De este modo, cuando busquen noticias sobre temas de actualidad, será más probable que los contenidos de La Opinión de Murcia aparezcan en el módulo de “Noticias destacadas”.

Cómo añadir La Opinión de Murcia como fuente preferida en Google

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