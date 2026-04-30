Los agricultores del Campo de Cartagena impiden el vertido anual de 1.600 piscinas olímpicas de aguas regeneradas al Mar Menor

Los agricultores del Campo de Cartagena se confirman como la principal solución para la recuperación del Mar Menor, ya que su actividad va a impedir que más de 4 millones de metros cúbicos de agua regenerada, el equivalente a más de 1.600 piscinas olímpicas, se viertan al año en la mayor laguna salada de Europa.

De este modo, la agricultura gestionará el agua regenerada proveniente de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Torre Pacheco y Los Alcázares que, gracias a una infraestructura en la que el Gobierno regional ha invertido más de 3 millones de euros —con un 60% de fondos europeos y el otro 40% de fondos de la Comunidad Autónoma—, garantizará su calidad para uso agrícola. «Sin la labor de nuestros agricultores, toda esa agua dulce regenerada acabaría en el Mar Menor, dulcificándolo y perjudicando el equilibrio de la mayor laguna salada de Europa», resalta Natalia Corbalán, directora general de Fundación Ingenio (FI).

El Gobierno regional mejora la gestión del agua depurada a través de su reutilización para la agricultura. / La Opinión

Así, los agricultores del Campo de Cartagena se posicionan como los grandes vertebradores de las soluciones del Mar Menor, convirtiéndose en pioneros y en los gestores más eficientes de un modelo hídrico que integra las aguas de lluvia —que recogen los propios invernaderos y embalses—, del Trasvase Tajo-Segura, la desalada —procedente del mar—, la del acuífero Cuaternario y la regenerada –procedente de las EDAR—. «Nadie va a gestionar los recursos hídricos mejor que los agricultores del Campo de Cartagena que, con criterios agronómicos, hidrogeológicos y medioambientales, van a optimizar la mezcla de todos esos recursos para producir alimentos y, sobre todo, van a reducir la contaminación de nuestro Mar Menor», explica Corbalán.

Con esta infraestructura millonaria, el Gobierno regional mejora la gestión del agua depurada, la reutiliza para la agricultura, reduce el impacto en el entorno lagunar y da la razón a FI que, desde su nacimiento en 2020, advierte de que el problema del Mar Menor es multifactorial —red de saneamiento deteriorada, nivel freático elevado, entrada de agua del acuífero, etc.— y defiende que el campo es parte imprescindible de la solución. «Damos las gracias a las administraciones públicas que, por fin, dan la razón a FI y demuestran con este tipo de actuaciones que los agricultores, lejos de ser el origen del problema, son los mejores gestores del sistema hídrico y aliados clave en la recuperación del Mar Menor al ser capaces de transformar un problema de toda la sociedad ribereña en una oportunidad real de mejora», argumenta Corbalán.

Tras la implementación de esta infraestructura, que permitirá que las aguas depuradas reciban una gestión óptima, será necesario continuar con la mejora de la red de saneamiento y la conexión de los núcleos urbanos no conectados a la red, que siguen vertiendo sus aguas fecales al subsuelo desde donde son arrastradas a la laguna salada. Esto permitirá reducir la presión urbana, mejorará la eficiencia de las EDAR y facilitará que las aguas regeneradas tengan una salinidad inferior —al no entrar el agua del freático elevado en los más 1.200 kilómetros de tuberías subterráneas—. “Estas actuaciones son necesarias, pero no son suficientes para conseguir una laguna salada inmune a los vertidos urbanos que pueda mantener el mejor estatus ambiental de forma perdurable para las siguientes generaciones”, añade Corbalán.