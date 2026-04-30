Unos 25.000 docentes murcianos tendrán que hacer una declaración de la Renta complementaria

Miles de profesores de la Región de Murcia -unos 25.000 docentes, según cálculos de las organizaciones sindicales- tendrán que presentar una declaración de la Renta complementaria por un error cometido por la Consejería de Educación y Formación Profesional en las retenciones aplicadas por la subida salarial correspondiente al año 2024. En este caso, la Administración regional ha imputado incorrectamente la retención de la subida salarial del 0,5% al año 2024 en lugar de hacerlo a 2025, que es cuando se cobró, cambiando ahora los criterios que mantuvo inicialmente y que afectan a todos aquellos docentes que ya han presentado la declaración.

El fallo ha llevado a los responsables de los sindicatos SIDI, UGT y ANPE a pedir explicaciones a Educación ante una realidad de la que estos ya advirtieron.

La Consejería de Educación ha emitido certificados de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas incluyendo en la mayoría de casos cantidades imputadas al ejercicio 2024 con la advertencia de que "la percepción de cantidades en concepto de atrasos de rendimientos del trabajo dará lugar a la presentación de una declaración complementaria del IRPF por cada uno de los ejercicios a los que dichas cantidades se refieran".

Por lo que SIDI dice ver con "perplejidad" el cambio de criterio de la Consejería en el último momento, publicando una nota informativa sobre la declaración de IRPF de 2025 a través de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, en la que decide "modificar erróneamente los certificados de empresa de 2025 cuando en 2024 sucedió lo mismo, ya que la subida salarial de 2024 afectó a meses de 2023".

Los sindicatos creen que la corrección "llega tarde" porque la campaña de la Renta arrancó el 8 de abril

Para el sindicato, la corrección "llega muy tarde", ya que la campaña de la renta comenzó el pasado 8 de abril.

En este mismo sentido se pronuncian también los sindicatos UGT y ANPE, quienes acusan directamente a Educación del "caos" que se ha generado con la declaración de la Renta entre miles de docentes de la Región de Murcia.

La responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Toñi Del Vas, explica que la Consejería de Educación ha recibido un tirón de orejas de Hacienda y tiene que modificar el modelo 190, dado que la subida del 0,5%, imputada a 2024, es una subida que tal y como viene expresado en la norma debe de ser atribuida a 2025.

"La Consejería se equivoca una vez más y crea un problema de gran envergadura entre los y las docentes de la Región de Murcia", critica Del Vas, dado que ya hay personas que han realizado la declaración de IRPF 2025 "de forma incorrecta por un error ajeno".

ANPE también muestra su profunda preocupación ante la incertidumbre generada entre el profesorado, distinguiendo dos situaciones claramente problemáticas: por un lado, quienes ya han presentado su declaración de la renta junto con la correspondiente declaración complementaria de 2024; y por otro, quienes aún no la han realizado y desconocen cómo deben proceder. Los responsables del sindicato sostienen que esta situación se podía haber evitado, puesto que la Consejería conocía el problema desde noviembre y fue advertida nuevamente en enero y febrero.

Educación: "La modificación obedece a criterios puramente técnicos"

Responsables de la Consejería de Educación explican que van a llevar a cabo estos días una modificación en el modelo 190 de retribuciones para la renta de los docentes. "Esta modificación obedece a motivos puramente técnicos, y se realiza tras una comunicación de la Agencia Tributaria", dicen.

Para ello se ha enviado una nota informativa a los docentes explicando que los ingresos correspondientes a la subida retributiva del 0,5%, correspondiente al ejercicio 2024 y abonada en la nómina de octubre de 2025, se debe computar como ingresos del ejercicio 2025 y no del ejercicio 2024, por lo que el certificado de retenciones e ingresos del 2025 va a ser objeto de modificación.

La Consejería generará en los próximos días un nuevo certificado de retenciones e ingresos, y remitirá una comunicación a los docentes cuando esté disponible su descarga.

Educación también señala que está en contacto con la Administración tributaria, que tiene conocimiento de esta actualización y "está colaborando para que los trámites derivados de la misma se realicen con las mínimas molestias posibles".