Tres días de huelga médica dejan 225 cirugías suspendidas y miles de consultas aplazadas en la Región de Murcia

La nueva huelga médica en la Región de Murcia ha vuelto a dejar durante esta semana un impacto en la actividad asistencial, con miles de citas y procedimientos suspendidos en hospitales y centros de salud entre el 27 y el 29 de abril.

En el conjunto de los tres días de paro, la sanidad regional ha registrado la suspensión de 5.832 consultas externas, 225 intervenciones quirúrgicas, 1.151 pruebas diagnósticas y 6.810 consultas de Atención Primaria, según los datos facilitados este miércoles por la Consejería de Salud, que apuntan a que el seguimiento del paro se ha mantenido en torno al 11% y el 13%.

En concreto, durante la jornada del 27 de abril, la suspensión afectó a 1.623 consultas externas, lo que representa un 11% del total previsto, además de 91 intervenciones quirúrgicas (29%). También quedaron aplazadas 406 pruebas diagnósticas (9%) y 2.490 consultas de Atención Primaria (8%). Ese día, el seguimiento de la huelga se situó en el 12,99%.

Un día después, el 28 de abril, se incrementó el número de consultas externas suspendidas hasta las 2.228 (15%), mientras que las cirugías aplazadas descendieron a 62 (17%). Las pruebas diagnósticas canceladas fueron 375 (9%) y las consultas de Atención Primaria suspendidas alcanzaron las 1.950 (7%). El seguimiento del paro bajó ligeramente hasta el 11,3%.

Por otro lado, en la jornada del 29 de abril los datos reflejan 1.981 consultas externas suspendidas (13%) y 72 cirugías aplazadas (21%). A ello se suman 370 pruebas diagnósticas canceladas (11%) y 2.370 consultas de Atención Primaria que no pudieron llevarse a cabo (8%). El seguimiento de la huelga se situó en el 12,3%.

6.000 médicos murcianos llamados a parar hasta el 30 de abril

Más de 6.000 médicos de la Región de Murcia están llamados a secundar esta semana la nueva huelga contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad que se desarrolla del 27 al 30 de abril, la tercera en lo que va de año y la sexta desde que se inició el conflicto el pasado verano.

La presidenta en funciones del Sindicato Médico CESM, Virginia Izura, sostiene que después de tantos paros los ánimos siguen caldeados ante la postura del Ministerio, lo que ha llevado a los médicos a pedir la dimisión de Mónica García.

Manifestación este miércoles por la tarde

La huelga de esta semana en la Región de Murcia estará protagonizada por una manifestación este miércoles 29 de abril que saldrá a las 18.30 de la tarde de la Plaza Fuensanta de Murcia y se dirigirá hasta la Delegación del Gobierno, una protesta en la que los convocantes esperan que vuelva a repetirse la "marea blanca" que se ha visto en las anteriores movilizaciones.