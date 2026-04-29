Torre Pacheco estrena un nuevo puente de 850 metros ante el avance de las obras para llevar la Alta Velocidad hasta Cartagena

Un nuevo puente para garantizar la movilidad de vehículos y peatones en Torre Pacheco ante el paso de la Alta Velocidad por el municipio. Adif Alta Velocidad sigue avanzando en la construcción de la nueva conexión entre Murcia y Cartagena: este jueves se pondrá en servicio el nuevo vial de la carretera RM-F51, en la localidad pachequera, que sustituye al paso que se había demolido previamente para facilitar el avance de los trabajos en la línea de Alta Velocidad, según informó este miércoles Adif.

Con una longitud aproximada de 850 metros, el vial se sitúa al sur del municipio, en un punto que registra una elevada densidad de tráfico de vehículos entre las zonas este y oeste de Torre Pacheco. La nueva calzada salva la actual línea convencional Chinchilla-Cartagena y la futura línea de Alta Velocidad gracias a un paso superior que ayuda a garantizar así la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria y que cuenta con tablero de 13,2 metros de ancho, que alberga dos carriles de circulación de 3,5 metros de ancho cada uno y una acera peatonal en su lado norte de 1,8 metros de ancho.

Cuenta con dos carriles de circulación de 3,5 metros de ancho cada uno y una acera peatonal de 1,8 metros

Además, en cada lateral se ubican pretiles metálicos y biondas como barreras de contención, así como una pantalla de protección antivandálica.

Coincidiendo con la apertura del nuevo vial, este jueves también se iniciará la demolición del actual paso superior de la carretera RM-F14, emplazado en el lado norte de Torre Pacheco.

Las obras del proyecto de construcción de plataforma del tramo Riquelme-Torre Pacheco cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.