¿Qué tiendas y supermercados abren durante el puente de mayo en la Región de Murcia?

Cuenta atrás para el tan ansiado puente de mayo. El próximo viernes 1 de mayo, se celebra otra jornada festiva del calendario laboral de 2026, la del Día del Trabajador, lo que permitirá a muchos murcianos encadenar tres días consecutivos de descanso junto al sábado y el domingo.

El 1 de mayo, marcado por manifestaciones, actos reivindicativos y celebraciones sindicales, también implica el cierre de la mayoría de los comercios, servicios y grandes superficies. Para los que tenían pensado aprovechar este viernes para realizar alguna compra deben saber que no todos los centros comerciales, tiendas y supermercados levantarán sus persianas.

Tiendas y centros comerciales abiertos durante el puente de mayo en la Región de Murcia

Los centros comerciales Nueva Condomina , Thader, La Noria y Atalayas, en Murcia, estarán parcialmente abiertos el próximo 1 de mayo: solo recibirán clientes el cine y la restauración, no las tiendas. Para poder hacer compras allí habrá que esperar al día siguiente, sábado, y al 3 de mayo, que pese a ser domingo figura entre las jornadas festivas de apertura.

En cuanto al Parque Almenara, en Lorca , no abrirá ni el festivo ni el domingo, solo el sábado, con normalidad, mientras que tanto las tiendas como los locales de restauración de los centros Espacio Mediterráneo, en Cartagena y Dos Mares, en San Javier, sí permanecerán abiertos durante todo el puente, ya que levantan la persiana los 365 días del año.

Las tiendas de ropa de Inditex como Zara o Stradivarius no recibirán compradores el Día del Trabajador. Sí que estarán disponibles el sábado, en horario habitual, y el domingo, en horario especial (12:00–20:00 horas).

El Corte Inglés de Murcia y Cartagena tampoco abrirá el 1 de mayo, pero sí levantará la persiana el sábado, como es frecuente, y el domingo en un horario reducido (11.00-21.00 horas).

Supermercado / Shutterstock

Supermercados abiertos durante el puente de mayo en la Región de Murcia

Mercadona es una cadena de supermercados que cierra tanto domingos como festivos, por lo que los próximos 1 y 3 de mayo no recibirán clientes.

Carrefour no abrirá el Día del Trabajador, pero algunas sucursales más pequeñas si recibirán a clientes en grandes ciudades, por lo que conviene consultar el horario de cada establecimiento. Por otro lado, el 2 de mayo sí que estará completamente abierto en todo el territorio, así como también el domingo.

Igual ocurre con los comercios Lidl, que cerrarán sus puertas el 1 de mayo en la mayoría de sus tiendas, (aquí puedes consultar el horario de tu tienda Lidl), y en los supermercados Aldi (si quieres comprobar el horario concreto del que te pilla más cercano, puedes hacerlo aquí).

La mayoría de establecimientos Consum de la Región permanecerán cerrados el viernes, pero resulta útil comprobar el horario de tu tienda Consum más cercana en el buscador de la cadena.