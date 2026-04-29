Samuel Baixauli, nuevo rector de la UMU: "Ahora nos queda lo más difícil, hacer realidad la universidad inteligente"

Samuel Baixauli será el nuevo rector de la Universidad de Murcia (UMU) durante los próximos seis años. El catedrático de Empresas y Finanzas se imponía ayer en la segunda vuelta de las elecciones a Alicia Rubio al lograr el 58,56% de los votos frente al 41,44% de su contrincante.

Unos resultados que anoche el ganador celebraba junto a los miembros de su equipo, familia y amigos en la propia Facultad de Economía, donde mantuvo durante toda la jornada su cuartel general y donde llegó a tirar una traca, como buen valenciano.

El hasta ahora decano de la Facultad de Economía y Empresa lideró durante todo el recuento el escrutinio de los votos emitidos, con una clara ventaja sobre Rubio.

En este ‘supermartes’ se medían en las urnas dos pesos pesados de la Facultad de Economía y Empresa, quienes desde el mismo momento de la convocatoria electoral se habían posicionado en el grupo de ‘favoritos’ de la comunidad universitaria.

Tras imponerse el pasado 21 de abril en la primera vuelta, ambos han echado el resto en estos últimos días antes de la segunda cita de este martes para pedir el voto y dar a conocer su proyecto, resolviendo dudas y presentando su idea de cambio para la UMU de los próximos seis años.

Las elecciones al Rectorado de la UMU de este 2026 han sido las más reñidas que se recuerdan en la institución, una cita a la que concurrieron cinco aspirantes: Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio, de los que únicamente dos pasaron a la segunda vuelta al no lograr ninguno de ellos un respaldo superior al 51%.

Logra imponerse entre catedráticos, investigadores, estudiantes y personal de gestión

En la segunda vuelta de las elecciones estaban llamados a votar un total de 32.251 miembros de la comunidad educativa.

La participación fue del 22,31%, algo inferior a la registrada hace una semana en la primera vuelta, cuando acudió a las urnas el 25,06% de los miembros del censo.

Pero fue Samuel Baixauli el que terminó imponiéndose en todos los estamentos de la universidad: catedráticos, investigadores, personal y estudiantes. Entre catedráticos y profesorado permanente -Grupo A- logró el 63% del voto; entre el PDI, personal docente e investigador -Grupo B- se hizo con el 58,15% de los sufragios; entre el estudiantado -Grupo C-, que siempre ha sido más ‘proAlicia’, Samuel logró también imponerse por la mínima, con 50,48% de los votos; y entre el PTGAS, personal técnico, de gestión, administración y servicios -Grupo D-, se hizo con el 58,21% de los votos emitidos en estas elecciones.

La imagen del cambio

El nuevo rector de la Universidad de Murcia ha tratado de mostrarse en esta campaña electoral como la imagen del cambio, una ruptura con el modelo anterior que representaban algunas de las candidaturas ligadas al equipo saliente de José Luján, para lo cual basó su mensaje en una propuesta de «cambio tranquilo y honesto hacia una Universidad más eficiente».

Las dudas en estas segunda vuelta estaban puestas en hacia dónde pivotarían los votos logrados por los tres candidatos que se han quedado por el camino y está claro que ha sido Baixauli el que ha logrado sacar más rendimiento a la cosecha.

En la cita de este martes el futuro rector superó a su rival en facultades clave como son Letras o Educación, pero también obtuvo ventaja en otras con mucho peso como Medicina, Biología, Ciencias del Deporte, Ciencias Sociosanitarias, Farmacia, Filosofía, Matemáticas y Química, quedándose muy ajustado el resultado en la facultad que comparten ambos candidatos al Rectorado, Economía y Empresa, donde apenas les separaron cinco votos, con mayoría para Alicia Rubio.

Ella, por su parte, logró imponerse en las facultades de Psicología, Óptica, Bellas Artes, Trabajo Social y Enfermería, con buenos resultados también en Química, donde los votos estuvieron a la par, con cinco de diferencia y ventaja para Samuel.

El rector saliente, José Luján, recibió al ganador de las elecciones. / Israel Sánchez

Recepción en Convalecencia

El recién elegido rector fue recibido anoche en el edificio de Convalecencia por José Luján, rector saliente, quien le felicitó en persona por el resultado.

Tras el encuentro agradeció el apoyo recibido y el trabajo realizado por los miembros de las otras candidaturas porque «todos tenemos ese espíritu universitario de construir un proyecto para llevar a la universidad a lo más alto».

A lo que añadió que «nuestro proyecto de universidad inteligente ha encajado con toda la comunidad universitaria y ahora nos queda lo más difícil, hacerlo realidad, y que todos se unan al proyecto porque todos somos Universidad de Murcia y entre todos haremos mejor Región de Murcia».

Más transparencia

La trayectoria de Samuel Baixauli combina más de veinticinco años de docencia universitaria, una sólida actividad investigadora internacional y dieciséis años de experiencia en cargos de gestión académica.

Ha participado en más de 50 contratos de transferencia de conocimiento con administraciones públicas y entidades privadas, es editor asociado de la revista European Journal of Management and Business Economics y dirige el Observatorio Financiero del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia.

En su equipo destaca la presencia de María José Andreo como candidata a gerente de la UMU; Christian de la Fe para vicerrector de Investigación y Transferencia; o Ernesto de la Cruz como vicerrector de Profesorado. También ha pesado la presencia del doctor Enrique Bernal cuyo cometido será el de delegado del rector para la Coordinación y Negociación con el sistema sanitario.

Durante este tiempo ha defendido una UMU con menos burocracia, más transparencia y mayor participación.