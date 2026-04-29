Renovación histórica del abastecimiento en la Vega Alta: 12,8 millones para asegurar agua a 55.000 vecinos de Cieza, Abarán y Blanca

En el corazón de la Vega Alta del Segura, donde el equilibrio entre recursos hídricos y crecimiento urbano ha sido siempre delicado, una renovada infraestructura muy esperada entra en funcionamiento con la promesa de mayor seguridad y capacidad para el abastecimiento de agua potable.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha culminado una actuación de 12,86 millones de euros que refuerza de manera significativa el sistema de suministro en alta a los municipios de Cieza, Abarán y Blanca. La intervención, cofinanciada con fondos FEDER, ha supuesto no solo la renovación de la conducción principal, sino también la construcción de nuevas infraestructuras clave que incrementan la capacidad de reserva y mejoran la eficiencia del sistema.

La puesta de largo de estas obras tuvo lugar en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Sierra de la Espada, punto neurálgico del sistema, desde donde parte la nueva red que conecta con el depósito de regulación de La Losilla. En la visita institucional participaron responsables políticos y técnicos, entre ellos el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, quien destacó el alcance de una inversión que calificó como "importante y necesaria".

El proyecto responde a una necesidad acumulada durante décadas. Las infraestructuras originales, en funcionamiento desde finales de los años sesenta —cuando el agua del Taibilla llegó a Blanca y Abarán en 1969 y a Cieza en 1971—, habían comenzado a mostrar signos de envejecimiento. La renovación integral era, por tanto, una cuestión estratégica para garantizar la continuidad del servicio.

Las obras han incorporado elementos de gran relevancia técnica. Entre ellos, un nuevo depósito de 15.000 metros cúbicos en la ETAP de Sierra de la Espada, que incrementa la autonomía operativa de la instalación, y otro de 10.000 metros cúbicos en el paraje de La Losilla, en el término municipal de Ulea, concebido como reserva estratégica para mejorar la regulación del suministro en toda la zona. A ello se suma una conducción de impulsión de casi 6,8 kilómetros, ejecutada en fundición dúctil, que discurre en gran parte paralela al trazado anterior.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el presidente de la MCT, Juan Cascales, con los alcaldes de Cieza, Abarán y Blanca. / MCT

Estas mejoras no solo refuerzan la capacidad del sistema, sino que también elevan los estándares sanitarios y operativos. La eliminación de tramos de agua rodada y la incorporación de nuevos sistemas de control permiten una gestión más precisa y segura del recurso, en un contexto donde la eficiencia hídrica adquiere cada vez mayor relevancia.

Durante la presentación, el presidente de la Mancomunidad subrayó que la actuación representa "un refuerzo decisivo de la garantía del abastecimiento" para los tres municipios, al tiempo que consolida el papel estratégico de la ETAP de Sierra de la Espada dentro del sistema hidráulico regional.

Por su parte, Francisco Lucas incidió en el impacto directo de la inversión en la vida cotidiana de la población. El delegado del Gobierno señaló que se trata de "un proyecto fundamental" que permite asegurar el suministro de agua potable a más de 55.000 vecinos. En su intervención, añadió que "gracias a esta inversión del Gobierno de España reforzamos y modernizamos toda la infraestructura", recordando que el sistema anterior acumulaba cerca de cuatro décadas de funcionamiento y evidenciaba ya cierto deterioro.

Lucas también vinculó la actuación con el desarrollo futuro de la comarca. Según afirmó, la mejora del abastecimiento no solo responde a las necesidades actuales, sino que sienta las bases para el crecimiento de Cieza, Abarán y Blanca. "Garantizamos el desarrollo futuro de los municipios", aseguró, al tiempo que reivindicó la política inversora del Ejecutivo central en la región.

En un tono más político, el delegado avanzó que continuará recorriendo los 45 municipios murcianos para supervisar actuaciones similares, defendiendo una estrategia basada en la gestión y la ejecución de proyectos frente a la confrontación institucional. "Seguiremos aportando soluciones", remarcó.

Más allá del debate político, la infraestructura ya es una realidad tangible. La culminación de estas obras dota al sistema de abastecimiento en alta de una mayor resiliencia frente a escenarios de aumento de demanda o incidencias técnicas, un aspecto clave en territorios especialmente sensibles a la disponibilidad de agua.

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La actuación se enmarca en la estrategia de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para modernizar sus infraestructuras y garantizar un servicio esencial en su ámbito de actuación, que abarca buena parte del sureste español. Con inversiones como esta, el organismo busca consolidar un modelo de gestión más robusto y adaptado a los retos actuales, donde la planificación a largo plazo y la optimización de recursos resultan determinantes.