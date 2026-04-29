Lucas recurre al papa para presionar a los ayuntamientos del PP que "están boicoteando" la regularización de migrantes

"Como ciudadano de la Región de Murcia me siento identificado con los mensajes y con el posicionamiento del papa León y me siento muy alejado de la actitud y de los discursos de odio del presidente López Miras y de Abascal", señaló este miércoles el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, sobre las distintas actitudes que hay ante el proceso de regulación de migrantes impulsado por el Gobierno de España.

El también secretario general del Partido Socialista murciano afirmó durante su visita a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra de la Espada que "no se pueden utilizar las personas para confrontar y para sacar rédito político" cuando "estamos hablando de un proceso que es de justicia y sobre todo es de humanidad".

24 horas antes, Lucas también aludía a las tradiciones religiosas de la Región para atacar a López Miras: "No se pierde ni una procesión, todo son fotos, pero a la hora de demostrar el verdadero cristianismo y humanidad, tenemos un presidente que flojea". Entonces, la portavoz del PP en la Región, Miriam Guardiola, contestó que "solo nos faltaba por ver repartir carnés de cristiano al delegado de Sánchez en la Región, el que compite con su jefe en ausencia total de escrúpulos y principios". Además, le acusó de "dar lecciones de cristianismo mientras deja a cientos de personas a merced de las mafias y les obliga a guardar largas colas y a dormir en la calle".

Dice que le consta que uno de los ayuntamientos del PP "no ha emitido todavía ningún certificado de vulnerabilidad"

El delegado del Gobierno volvió a subrayar que en este proceso de regularización hay "dos tipos de ayuntamientos": los gobernados por el PSOE, "donde se está llevando a cabo con total normalidad el proceso de regularización"; y los gobernados por el PP, "donde todo es un problema".

Reiteró que estos consistorios 'populares' "están boicoteando el proceso" y aseguró que le consta que, incluso, alguno de estos ayuntamientos "no ha emitido todavía ningún certificado de vulnerabilidad".

El también secretario general del PSOE de la Región solicitó a todas las corporaciones municipales, "especialmente a las del Partido Popular, empatía y colaboración". "Estamos hablando de conceder derechos y obligaciones a personas que trabajan y que viven en la Región de Murcia, sin entrar a valorar el impacto positivo que va a tener para la estabilidad y el crecimiento económico en sectores fundamentales como son el campo, la construcción o la hostelería".

"Sin incidencias" en San Pío X

El miércoles trascurrió "sin incidencias" en la calle Urano del barrio de San Pío X, a las puertas de la Asociación Rumiñahui, donde acampan decenas de personas para conseguir el certificado de vulnerabilidad y donde tuvo lugar ayer un altercado producido por las tensiones generadas en la cola.

"Hay más presencia policial" y "el proceso se está llevando a cabo con total normalidad", explicó el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, asegurando que lo ocurrido el martes fue "solo una incidencia puntual que se solucionó de forma inmediata por la Policía Nacional".

Lucas recordó que en todas las oficinas en las que se emite el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos clave para formalizar la regularización de personas migrantes, "hay presencia de patrullas de la Policía Nacional para garantizar en todo momento la seguridad".