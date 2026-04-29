La Región de Murcia lleva 7 millones de raciones de frutas y hortalizas a casi 300.000 alumnos de Madrid

La escena se repite cada mañana en cientos de colegios madrileños: piezas de fruta y pequeñas raciones de hortalizas sustituyen a los tentempiés habituales durante el recreo. Detrás de ese gesto cotidiano hay una operación logística de gran escala con el objetivo de transformar los hábitos alimentarios desde la infancia. En este curso 2025/26, los productores de la Región de Murcia han sido los protagonistas de esta estrategia, distribuyendo más de siete millones de raciones a una cifra récord de 295.000 escolares.

La iniciativa forma parte del Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche de la Unión Europea, que busca fomentar dietas equilibradas, combatir la obesidad infantil y acercar a los jóvenes al origen de los alimentos. En la Comunidad de Madrid, el despliegue ha alcanzado a 870 centros educativos, desde primaria hasta secundaria.

La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), que agrupa a más de 60 empresas y cooperativas, ha sido la encargada de suministrar los productos frescos, en colaboración con Colectividades Antonia Navarro. El presidente de la asociación, Mariano Zapata, subraya el crecimiento del programa: "Estamos felices de comprobar que este programa europeo tiene un impacto real en la mejora de los hábitos de alimentación de nuestros chavales y por eso no deja de crecer".

El volumen alcanzado este año marca un hito. "Participan 870 centros educativos y nada menos que 294.638 alumnos y alumnas, ¡todo un récord saludable!", añade Zapata, quien destaca también el papel del sector productor murciano en esta expansión.

Más raciones, más calidad, mayor impacto

El programa, dotado con dos millones de euros y financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura y la Comunidad de Madrid, ha superado ampliamente las previsiones iniciales. Cada alumno ha recibido 24 raciones, frente a las 14 contempladas en la licitación original. "Hacemos este esfuerzo extra porque sabemos que con mayor repetición en el consumo y más calidad, sabor y frescura es más fácil que los escolares transiten hacia hábitos mucho más saludables", explica el director de Proexport, Fernando P. Gómez.

Alumnos madrileños con algunos de los productos murcianos incluidos en su dieta escolar. / Proexport, con autorización de difusión del colegio Patrocinio de María.

Las cifras respaldan esa apuesta. El 70% de los centros detecta un cambio "claramente positivo" en la actitud del alumnado hacia frutas y hortalizas, mientras que otro 28,6% percibe mejoras adicionales.

La calidad del producto ha sido un factor determinante. Entre las variedades distribuidas —pera, mandarina, manzana, plátano, zanahoria y tomate cherry—, este último ha destacado de forma inesperada. Ya el curso pasado obtuvo una valoración del 96,5% por su sabor, consolidándose como uno de los favoritos entre los estudiantes.

Del campo al aula: una conexión directa

Más allá del consumo, el programa incorpora un componente educativo que busca cerrar la distancia entre el origen y el consumo de los alimentos. "Ofrecemos herramientas educativas para ayudar a conectar el momento del recreo con la actividad agraria en distintas regiones de España", explica Gómez. En esa línea, la plataforma digital fruticoles.com actúa como soporte para docentes y alumnos, con contenidos didácticos, información sobre productos y recursos para fomentar una alimentación equilibrada.

Zapata insiste en la importancia de este enfoque integral: "Es fundamental que tanto los docentes como las familias refuercen esos buenos hábitos". La iniciativa no solo introduce alimentos frescos en la rutina escolar, sino que también construye una narrativa en torno al valor del campo y el trabajo agrícola.

El respaldo de la comunidad educativa es prácticamente unánime. El 98,3% de los centros participantes desea la continuidad del programa, que se consolida como una herramienta clave en la promoción de la salud infantil.

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El operativo, que comenzó el 9 de febrero y finaliza el 4 de mayo, ha implicado miles de entregas bajo estrictos controles de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad. Un despliegue que, desde la Región de Murcia, ha demostrado su capacidad para influir en los hábitos de consumo de toda una generación.