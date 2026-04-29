La Región de Murcia digitaliza la caza: así funciona el nuevo precinto electrónico obligatorio para la tórtola

La digitalización también llega al campo y a una de sus actividades más tradicionales. La caza en la Región de Murcia inicia una nueva etapa con menos papel, menos desplazamientos y más datos en tiempo real.

La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha el nuevo sistema de Precinto Digital de Caza, una herramienta que permitirá registrar de forma electrónica las capturas y avanzar hacia un modelo "más eficiente, sostenible y adaptado a las exigencias normativas actuales", según trasladan fuentes autonómicas. La medida, publicada ya en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), supone un cambio de calado en el control cinegético.

Hasta ahora, el seguimiento de las piezas abatidas se realizaba mediante precintos físicos de plástico. Este sistema obligaba a los cazadores a recogerlos y devolverlos en oficinas comarcales de agentes medioambientales, con la consiguiente carga administrativa. El nuevo modelo elimina estos pasos y traslada todo el proceso al teléfono móvil.

A través de una aplicación gratuita, disponible para Android e iOS, los usuarios pueden registrar cada captura en el mismo momento en que se produce. La herramienta genera un código QR asociado a la pieza, que incorpora datos como la ubicación GPS, la fecha y la hora del lance. "El procedimiento se simplifica notablemente", destacan las mismas fuentes.

Toda la información se almacena de forma instantánea en un servidor central y se gestiona mediante un panel de control al que acceden tanto los titulares o arrendatarios de los cotos como la administración. Desde este panel se pueden autorizar cazadores, asignar cupos, supervisar capturas en tiempo real y consultar históricos. El sistema garantiza la trazabilidad de las piezas y la confidencialidad de los datos personales, al tiempo que reduce la burocracia.

La implantación del precinto digital también responde a las recomendaciones de la Unión Europea en materia de control de capturas, especialmente en especies sometidas a planes de gestión adaptativa, como la tórtola europea. La disponibilidad de información homogénea e inmediata resulta clave para evaluar el estado de las poblaciones y tomar decisiones con base técnica.

Portada del manual para usuarios sobre el precinto digital de caza. / CARM

En los últimos años, la Región ha gestionado entre 3.000 y 4.000 precintos físicos anuales para especies de caza mayor. La transición al formato digital permitirá optimizar ese control, reducir el consumo de plástico y minimizar los trámites presenciales, sin coste adicional para los usuarios.

El sistema no se limita a una única especie. Será obligatorio en el caso de la tórtola europea, mientras que para el resto se aplicará de forma voluntaria en esta fase inicial, una progresividad pensada para facilitar la adaptación del sector cinegético.

Para acompañar el despliegue, el Gobierno regional ha organizado jornadas formativas dirigidas a agentes medioambientales, sociedades de cazadores y gestores de cotos. Estas sesiones continuarán en distintos puntos del territorio con el objetivo de ampliar el alcance del nuevo modelo.

Desde la Administración regional subrayan que el Precinto Digital de Caza aporta ventajas a todos los actores implicados: mayor comodidad para los cazadores, un control más preciso de los cupos para los gestores y una base de datos más robusta para la planificación pública.

Los titulares de cotos interesados deberán solicitar el acceso a la Sección de Caza y Pesca Fluvial para recibir la invitación al panel de control. Además, se han habilitado canales de soporte técnico, en colaboración con la Fundación Artemisan, para resolver dudas y facilitar la implantación.

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Con este paso, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por una gestión cinegética más moderna, compatible con la conservación de la biodiversidad y apoyada en herramientas digitales.