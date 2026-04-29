La Región de Murcia despega hacia el sector espacial con una incubadora de la Agencia Espacial Europea

La Región de Murcia ha formalizado su incorporación a la red de incubadoras de la Agencia Espacial Europea, un paso con el que la Comunidad busca abrir una nueva etapa para las startups tecnológicas vinculadas al sector espacial y a las tecnologías duales.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, participó este miércoles en la firma del acuerdo de incorporación, celebrada en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), en Madrid, en un acto que contó con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Con esta adhesión, la Región de Murcia se suma, junto a Castilla-La Mancha y el País Vasco, a la convocatoria nacional impulsada por la Agencia Espacial Española y el Ministerio para ampliar la red española de incubadoras de la ESA-BIC. Con estas nuevas incorporaciones, ya son siete las regiones españolas integradas en esta red europea.

Entrada en el circuito europeo de la innovación

López Aragón destacó que la entrada de la Comunidad en ESA-BIC confirma "una dirección estratégica clara en materia de innovación". Según la consejera, formar parte de esta red supone situar a la Región "en el circuito europeo del conocimiento, la tecnología y la inversión vinculada al espacio", con impacto directo en la competitividad empresarial y en la generación de empleo cualificado.

La Región se incorpora a la red ESA-BIC para impulsar empresas tecnológicas con ayudas de hasta 30.000 euros por proyecto

La Comunidad se integra así en la principal red europea de incubación de startups relacionadas con el ámbito espacial, que agrupa a más de 2.100 empresas y refuerza el posicionamiento de Murcia dentro del ecosistema europeo de innovación, transferencia tecnológica e inversión.

La consejera Marisa López Aragón, este miércoles en la firma del acuerdo de incorporación / L.O.

El antiguo aeropuerto de San Javier, futura sede

La futura incubadora tendrá su sede en el antiguo aeropuerto civil de San Javier, actualmente en proceso de transformación para acoger actividades ligadas al desarrollo de aplicaciones basadas en datos satelitales y empresas tecnológicas vinculadas a sectores emergentes.

El programa ofrecerá apoyo a las empresas durante sus primeras fases de desarrollo mediante mentorización especializada, acompañamiento técnico y acceso a redes europeas de inversión y colaboración. Estas incubadoras actúan como catalizadoras para que las tecnologías desarrolladas en el ámbito espacial puedan encontrar aplicaciones en la economía real.

Tecnologías duales y nuevos sectores industriales

La consejera vinculó este avance al impulso de las tecnologías duales a través del programa Caetra, que ha permitido articular un ecosistema de colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones públicas en torno a nuevas oportunidades industriales.

La candidatura murciana ha contado con el respaldo de 74 entidades públicas y privadas del ecosistema innovador

Asimismo, subrayó que la estrategia industrial de la Región incorpora sectores tecnológicos emergentes de alto valor añadido, como la economía espacial y las tecnologías duales, incluidos en el Plan Industrial de la Región de Murcia, articulado por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

Hasta 12 proyectos entre 2026 y 2030

Durante el periodo 2026-2030, el centro acogerá hasta 12 proyectos empresariales, con financiación conjunta de la Agencia Espacial Europea y el Instituto de Fomento, dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social.

Las startups seleccionadas podrán acceder a ayudas de hasta 30.000 euros por proyecto, además de mentorización y conexión con redes europeas.

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La candidatura murciana ha contado con el respaldo de 74 entidades públicas y privadas, entre instituciones, empresas y agentes del ecosistema innovador. Para López Aragón, este apoyo demuestra "el alineamiento del tejido regional para convertir la innovación tecnológica y el sector espacial en motores de crecimiento económico y desarrollo industrial" .