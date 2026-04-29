El paraguas entra en escena este jueves en la Región con aviso amarillo por lluvias y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por lluvias y tormentas para este jueves, 30 de abril, en la comarca del Noroeste de la Región de Murcia, donde se pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso estará vigente entre las 16.00 y las 22.00 horas, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%, según la información facilitada por Meteorología. La Aemet advierte, además, de que, debido al carácter de este tipo de fenómenos, no se descarta que puedan producirse tormentas de intensidad superior de forma puntual.

El nivel amarillo no implica riesgo meteorológico general para la población, aunque sí puede afectar a determinadas actividades, especialmente al aire libre, por lo que se recomienda extremar la precaución durante la tarde en la zona afectada.

La lluvia se adelanta al puente de mayo con aviso amarillo en el Noroeste / Aemet

Un puente pendientes del cielo

La alerta llega en vísperas de un puente de mayo marcado por la inestabilidad en la Región. El jueves será, en principio, la jornada más cálida de la semana, con máximas que podrán alcanzar los 28 grados en Murcia, los 26 en Lorca, Yecla y Caravaca, y los 23 en Cartagena. Sin embargo, el aumento de la nubosidad durante la tarde favorecerá la aparición de chubascos ocasionales en el interior, con mayor probabilidad precisamente en el Noroeste.

A partir del viernes, festivo del 1 de mayo, la previsión apunta a un cambio más claro de tiempo. Se esperan cielos nubosos y chubascos ocasionales o intermitentes en distintos puntos de la comunidad, en una jornada en la que las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada. Murcia se quedará en torno a los 24 grados, mientras que Lorca, Caravaca y Cartagena rondarán los 22.

El sábado mantendrá un patrón similar, con intervalos nubosos, precipitaciones débiles y ocasionales, y temperaturas sin grandes cambios. La inestabilidad podría ir a más el domingo, jornada que se perfila como la más delicada del puente para las actividades al aire libre, con lluvias que podrían ganar intensidad y afectar especialmente al litoral durante la mañana.

La previsión obliga así a mirar al cielo en un fin de semana especialmente cargado de actos y celebraciones en la Región, con citas como el Warm Up en Murcia, los Caballos del Vino en Caravaca, las Cruces de Mayo en Cartagena, los Mayos de Alhama o las fiestas de Abanilla. El paraguas, esta vez, apunta a convertirse en un invitado más del puente.