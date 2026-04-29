Un Primero de Mayo de lucha en la Región de Murcia "para que nadie tenga que destinar más del 30% de su salario a la hipoteca o el alquiler"

Por una subida de los salarios que se refleje "en el día a día" de los trabajadores murcianos, por un empleo de calidad, contra el auge de los "discursos de odio y la ultraderecha" y "para que nadie tenga que destinar más del 30% de su salario al pago de una hipoteca o de un alquiler".

Las movilizaciones y marchas convocadas para este Primero de Mayo se centrarán este año en la lucha también por el acceso a una vivienda digna porque la imposibilidad de entrar a vivir a una casa o piso, sobre todo entre la población más joven, "condiciona la calidad de vida, la estabilidad personal y la capacidad de desarrollar un proyecto vital".

"El problema de la vivienda está absorbiendo cualquier incremento salarial que puedan tener los trabajadores de la Región. En la época de la burbuja inmobiliaria, antes de 2009, se construían anualmente unas 30.000 viviendas. Sin embargo, en 2025 solo se han construido 3.000. Lo primero era exagerado, pero lo actual es claramente insuficiente", aseguraba este miércoles Teresa Fuentes, secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) en la Región de Murcia, durante la presentación de las dos marchas convocadas en Murcia y Cartagena este próximo viernes por el Día Internacional de los Trabajadores.

Fuentes recordó que esta "crisis de vivienda" es un problema "estructural y urgente" que afecta cada vez a más personas trabajadoras, enumerando que en la Región el precio de la de segunda mano ha subido en la última década un 22%, mientras que la vivienda nueva ha aumentado más de un 50%. También advirtió de que los precios del alquiler en 2025 subieron un 8,7% y que "quienes más están sufriendo esta situación son los menores de 29 años, ya que más del 50% de las personas que viven de alquiler son jóvenes".

Para ello, destacó que es "fundamental" que los salarios de los trabajadores murcianos crezcan y reiteró que la Comunidad es la segunda autonomía del país con los segundos salarios más bajos del Estado. Además, en 2025 es el territorio donde menos han crecido los salarios: un 2,73%, frente al 3,53% de la media nacional. "Mientras tanto, los márgenes empresariales están por encima del 13% y la productividad sigue creciendo".

Lamentan que la escasa construcción de casas y pisos y el alza de precios impiden emanciparse a miles de jóvenes

"El derecho a la vivienda es una prioridad. Sin un techo no se puede desarrollar un proyecto vital digno", dijo por su parte Paqui Sánchez, secretaria general de UGT. También Julia Martínez, secretaria general de USO en la Región, lamentó que los trabajadores murcianos están destinando el 60% de su salario a vivienda y cesta de la compra: "Así es imposible vivir dignamente porque en ciudades como Murcia o Cartagena los precios se han duplicado en diez años".

Fuentes también situó la reducción de la jornada laboral y el control efectivo del tiempo de trabajo entre las principales reivindicaciones sindicales de cara al Primero de Mayo, recordando que la media fijada en los convenios colectivos de la Región de Murcia se sitúa en 1.781 horas anuales, frente a las 1.750 horas de media nacional. Según dijo, solo Canarias, Ceuta y Melilla registran más horas trabajadas al año, lo que evidencia la desventaja de los trabajadores murcianos.

Reclaman frenar las horas extra no pagadas y conseguir la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas

Por ello, defendió como "fundamental" que se regule por ley la jornada de 37,5 horas semanales, una medida que permitiría reducir el cómputo anual desde las actuales 1.781 hasta 1.712 horas.

La dirigente sindical insistió también en la necesidad de reforzar el control horario en las empresas para garantizar derechos laborales y poner fin a las horas extraordinarias sin registrar. "Se están realizando miles de horas extraordinarias sin control, muchas de ellas sin remunerar", denunció. La secretaria general de CC OO añadió que más de 200.000 personas trabajadoras en Murcia son "trabajadoras pobres", es decir, tienen empleo pero no ingresos suficientes para salir de la precariedad. Asimismo, alertó de que en las familias monoparentales la pobreza supera el 60%.

Movilizaciones en la Región Las marchas por el Primero de Mayo se celebrarán en las dos principales ciudades de la Región: Murcia : partirá a las 11:00 horas desde la Plaza de la Fuensanta

: partirá a las 11:00 horas desde la Plaza de la Fuensanta Cartagena: partirá a las 11:00 horas desde la Plaza de España

"Un año duro de desprestigio hacia los sindicatos"

Durante su intervención, Sánchez subrayó que "más que nunca, necesitamos manifestarnos en apoyo a la lucha sindical" en una jornada que se celebrará bajo el lema Derechos, no trincheras. La dirigente sindical denunció además el "esfuerzo titánico" que, según afirmó, han tenido que realizar los sindicatos en Murcia frente al intento de derogación de la ley de participación institucional, que sigue paralizada por el Constitucional.

La líder regional de UGT lamentó que haya sido "un año duro de desprestigio hacia las organizaciones sindicales", incluso con críticas procedentes de trabajadores que, dijo, se han beneficiado de avances como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha aumentado un 66% en los últimos ocho años.

También puso el foco en que las mejoras macroeconómicas de los últimos años en nuestro país no se reflejan en la vida cotidiana de las familias murcianas: "El IPC sigue subiendo, los salarios en esta Región no han aumentado como deberían y la vivienda es prácticamente inaccesible para quienes cobran el salario mínimo", afirmó. En este sentido, señaló que Murcia mantiene la tercera tasa de riesgo de pobreza y exclusión más alta del país, además de registrar una pobreza infantil "alarmante".

Respecto al problema de la vivienda, también señaló que los alquileres han subido más de un 23% en los últimos cinco años mientras disminuye la oferta, y reprochó al Gobierno regional no aplicar la normativa estatal para limitar precios en zonas tensionadas. También criticó que las ayudas a jóvenes no estén llegando y que los fondos destinados a vivienda protegida permanezcan sin ejecutar.

En materia laboral, Sánchez reclamó una reforma del despido que contemple mayores indemnizaciones, la recuperación de los salarios de tramitación y un refuerzo de la participación sindical en los procesos de reestructuración empresarial.

Asimismo, mostró su preocupación por la parcialidad involuntaria en el empleo, especialmente entre las mujeres. Recordó que más del 70% del trabajo a tiempo parcial recae sobre trabajadoras, una circunstancia que, en su opinión, explica buena parte de la brecha salarial de género. "El empleo parcial o fijo discontinuo no puede convertirse en un nuevo nicho de precariedad", advirtió.

Alertan del crecimiento de la pobreza infantil, del empleo parcial femenino y del progresivo deterioro de los servicios públicos

La secretaria general de UGT Murcia también reclamó 'rescatar' los servicios públicos: en dependencia, denunció que 1.400 personas han fallecido sin recibir una valoración adecuada, mientras que en sanidad alertó de la necesidad de más recursos para atender a una población envejecida y de mejores condiciones para los profesionales.

A ello sumó las carencias detectadas en educación, con aulas masificadas, falta de climatización y deterioro de las condiciones laborales del personal docente. Sánchez pidió igualmente que, allí donde existan elevados niveles de incapacidad temporal, intervenga la Inspección de Trabajo para analizar las causas “en lugar de culpabilizar siempre al trabajador”.

Por su parte, Julia Martínez también denunció que "los grandes discursos triunfalistas que llegan desde San Esteban" en cuanto a crecimiento económico "no se reflejan en la vida diaria de la gente" porque "la riqueza generada en la Región de Murcia no se está repartiendo". Martínez advirtió que en Murcia hay trabajos "crónicamente precarios, inestables, mal pagados e incompatibles con la conciliación familiar".

El mercado laboral murciano tiene problemas estructurales, especialmente para las mujeres. Ya no hablamos de techo de cristal, sino de techo de cemento. "Hay que luchar para que la gente viva y no sobreviva", apuntó.

El cura Joaquín Sánchez, durante su intervención. / L. O.

El apoyo del obrero a la ultraderecha "contradice sus propios intereses"

El último en tomar la palabra en el acto fue uno de los principales representantes de los movimientos sociales en la Región de Murcia, el cura Joaquín Sánchez, quien hizo un llamamiento a la "conciencia de los trabajadores" reclamando recuperar la identidad colectiva de la clase trabajadora y reforzar la movilización social.

Sánchez lamentó que muchas personas hayan dejado de identificarse como clase trabajadora tras ser convencidas de que pertenecían a la clase media. "Pero siguen siendo trabajadores", subrayó, al tiempo que defendió la necesidad de recuperar la conciencia de clase, la formación política y la reflexión colectiva desde los sindicatos y los movimientos sociales.

El sacerdote, miembro de la PAH y colaborador de este periódico, advirtió también de discursos que enfrentan a los trabajadores entre sí, como quienes "ven al inmigrante como enemigo", y criticó el apoyo de parte del voto obrero a la ultraderecha, algo que, a su juicio, "contradice sus propios intereses".

Asimismo, alertó de la situación de los trabajadores pobres que, pese a tener empleo, necesitan recurrir a la economía sumergida para llegar a fin de mes, así como de jóvenes que se ven obligados a emigrar fuera de España o a depender económicamente de sus familias.

Sánchez reclamó "sensibilizar, concienciar, movilizar y transformar la sociedad", apelando al pensamiento, al sentimiento y a la conciencia de la clase trabajadora.

Por último, quiso pedir una firme apuesta por la paz y denunció que en las guerras "mueren trabajadores contra trabajadores, mientras los intereses económicos se deciden en despachos".