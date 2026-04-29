Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el taladro de menos de 30 euros que sirve para montar muebles, colgar estanterías y arreglar media casa

Colgar un cuadro, montar un mueble, fijar una estantería... Las pequeñas tareas del hogar se acumulan en muchos hogares murcianos por no tener la herramienta adecuada a mano. Lidl tiene la respuesta, y esta vez llega con batería incluida.

La cadena de supermercados pone a la venta la Atornilladora Taladradora Recargable 20 V de Parkside a partir de este jueves, 30 de abril, en sus tiendas físicas de la Región de Murcia, por solo 29,99 euros. Las existencias serán limitadas y, como ocurre con los artículos de bricolaje más esperados de Lidl, no se descarta que los lineales se vacíen en pocas horas.

Y no es para menos. A ese precio, la Parkside ofrece unas prestaciones que compiten sin complejos con herramientas de marcas especializadas bastante más caras. No se trata de una simple atornilladora: combina la función de taladro y atornillador en un solo aparato, con un potente motor de engranaje de 2 velocidades y un par de apriete máximo de 35 Nm, suficiente para abordar con garantías la mayoría de trabajos domésticos en madera, metal y plástico.

La nueva atornilladora taladradora recargable, el jueves en Lidl. / L. O.

Uno de sus puntos fuertes es precisamente la batería de iones de litio de 20 V (2,0 Ah), que incorpora tecnología Cell Balancing para cargar las celdas de forma uniforme, lo que se traduce en mayor autonomía y una vida útil más larga.

Para las familias murcianas que no quieren estar pendientes de recargar a cada momento, este detalle marca la diferencia. Además, el indicador LED de estado de 3 niveles permite saber en todo momento cuánta carga queda, sin sorpresas a mitad de faena.

Pero el aparato no se queda solo en lo básico. Cuenta con 19 niveles de par de apriete más un nivel de taladrado, lo que permite ajustar la fuerza con precisión según el material y la tarea. La velocidad de giro es regulable sin escalonamientos (de 0 a 350 min⁻¹ en primera velocidad y de 0 a 1.300 min⁻¹ en segunda), e incorpora una función de parada rápida y bloqueo automático del husillo (Spindle Lock) para cambiar las brocas con seguridad. El portabrocas de un solo casquillo admite brocas de entre 0,8 y 10 mm, con capacidad para perforar hasta 25 mm en madera y 10 mm en metal.

Llega a Lidl la nueva atornilladora taladradora recargable 20 V de Parkside. / L. O.

En cuanto a la comodidad de uso, la luz de trabajo LED integrada ilumina la zona de trabajo en espacios con poca luz, algo especialmente útil en armarios empotrados o rincones difíciles. Con un peso de aproximadamente 850 gramos sin batería y unas medidas compactas de 188 x 70 x 194 mm, resulta manejable incluso para quienes no tienen costumbre de usar este tipo de herramientas. La empuñadura suave antideslizante añade un extra de seguridad y confort en usos prolongados.

El pack incluye la atornilladora taladradora, una batería de 20 V (2,0 Ah) y un cargador de 1 A con desconexión automática y testigo LED, todo guardado en un práctico maletín de almacenamiento. Además, el aparato es compatible con todas las baterías de la serie Parkside X 20 V Team, por lo que quienes ya cuenten con herramientas de esta gama pueden ampliar su equipo sin coste adicional en baterías.

Como ocurre con los artículos más demandados de Lidl, las existencias serán limitadas, por lo que conviene no esperar demasiado. La Atornilladora Taladradora Recargable 20 V de Parkside llegará a las tiendas físicas de la Región de Murcia a partir del jueves 30 de abril por 29,99 euros.