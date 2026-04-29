El langostino del Mar Menor llegará antes a las lonjas este año

El Gobierno regional ha adelantado el inicio de la campaña del langostino del Mar Menor tras verificar, a través de una pesca experimental, que las tallas de los ejemplares se ajustan a lo establecido en la normativa. La captura, que el pasado año arrancó el 1 de mayo, ha comenzado hoy y se extenderá hasta el 6 de julio, plazo al que se sumará con un segundo periodo del 10 de septiembre al 15 de noviembre.

La campaña ha arrancado con la participación de 14 embarcaciones autorizadas, dentro de una flota de alrededor de 40 barcos de pesca artesanal que desarrollan esta actividad en la laguna.

“El langostino del Mar Menor es uno de los productos más valorados de la laguna por su calidad y finura. En la campaña de 2025 se capturaron 3.815 kilos, con un valor en primera venta de 170.627 euros, lo que supone un precio medio superior a los 44 euros por kilogramo”, explicó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

La actividad la desarrollan los pescadores de la Cofradía de San Pedro del Pinatar, que realizan una pesca respetuosa y cumplen con la talla mínima de captura, establecida en 10 centímetros.

La captura se realiza mediante el arte tradicional conocido como charamita, un sistema altamente selectivo que permite pescar esta especie cuando entra en el Mar Menor procedente del Mediterráneo, garantizando un aprovechamiento sostenible del recurso.

Garantías para una actividad sostenible

La decisión de adelantar la campaña se ha adoptado tras la pesca experimental realizada en coordinación entre la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y el sector pesquero, que ha permitido comprobar la adecuada evolución del recurso.

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Rubira, resaltó que “como consumidores debemos apoyar el mantenimiento de las pesquerías sostenibles, y no consumir productos que se encuentren por debajo de la talla legal. La mejor forma de hacerlo es exigiendo las etiquetas y documentación que contienen la información de trazabilidad de los productos, para asegurarnos de que han sido comercializados por las lonjas pesqueras, lo que es garantía de calidad y seguridad”.