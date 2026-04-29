La iniciativa Linomar confirma el valor de las microalgas del Mar Menor y La Albufera como bioestimulantes

La obtención y desarrollo de un nuevo producto bioestimulante a partir de extractos de algas de cepas autóctonas del Mar Menor y de La Albufera en la Comunidad Valenciana para su uso en cultivos hortícolas y de cítricos es el objetivo principal del Grupo Operativo Linomar, proyecto de innovación e investigación impulsado por la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam).

Este grupo de investigación, en el que forman parte además de la federación, las cooperativas Anecoop y Coagacart, investigadores Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC), la Universidad de Murcia (UMU), y las empresas Think Tank InnoTech y Atlántica Agrícola, desarrolla sus trabajos desde el año 2024, alcanzando en la actualidad unos resultados altamente positivos. Como indican desde el grupo investigador de CEBAS-CSIC, «los trabajos hasta la fecha en parcelas de lechuga y melón nos dan buenas perspectivas de cara al futuro», a la hora de «reducir la cantidad de nitratos en el campo».

Todos ellos llevaron a cabo una jornada en el espacio Promenade de la capital de la Región de Murcia para la difusión de resultados del proyecto, donde además se pudo hacer entrega a los asistentes de los materiales de marketing producidos dentro de la iniciativa.

Desde Linomar se hizo un repaso de todo lo conseguido hasta la fecha, desde los trabajos de identificación y aislamiento de microalgas desnitrificantes, las características de la biomasa algal o los trabajos de teledetección satelital. Además, se expuso la divulgación del proyecto y la labor de monitorización, incidiendo en la formulación de los productos bioestimulantes.

El proyecto Grupo Operativo Linomar está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) de la Unión Europea en un 80 por ciento, en el marco del Plan Estratégico de la PAC-FEADER 2023-2027. La iniciativa, con una duración aproximada de dos años, se desarrolla desde junio de 2024 hasta mayo de 2026 con un coste total de 595.173,56 euros.

Asistentes y colaboradores de Linomar, con los materiales de marketing de la iniciativa. / Rubén Aragón

Cultivos más eficientes

Desde Linomar destacan que se ha conseguido reducir el uso de fertilizantes nitrogenados para la producción de cultivos en hasta un 30 por ciento, «sin afectar ni la producción ni la calidad del cultivo». Algo que es solo el primer paso de cara a «alcanzar la eliminación en su totalidad». Los resultados en las diferentes parcelas demuestran un impacto positivo en tanto en cuanto ha permitido un mayor peso medio del fruto, con Brix y dureza apta para su comercialización, y en algunos casos, mayores valores de actividad antioxidante y vitamina C total, aportando un valor nutricional al producto final.

Utilizando parcelas de cultivos del Campo de Cartagena y de Valencia como campos de pruebas, se ha conseguido esa reducción del aporte de nitratos en la naturaleza por acción de depuración de las microalgas, combinado con el uso de los bioestimulantes que reducen el aporte de nitratos en las parcelas agrícolas. Estas acciones contribuyen además a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Los últimos ensayos han estado centrados en parcelas donde se produce melón tipo cantalupo. El sistema de trabajo consistió en un control con el 100 por cien de la fertilización nitrogenada recomendada, y cuatro grupos adicionales, los cuales recibieron únicamente el 70 por ciento de la dosis de nitrógeno, compensando esta reducción con la aplicación de diferentes formulados basados en extractos de microalgas desarrollados por otro de los colaboradores, Atlántica Agrícola.

En definitiva, para los investigadores de CEBAS-CSIC, los resultados obtenidos «nos confirman que vamos en la dirección correcta».

Teledetección agrícola

Otro de los colaboradores del grupo operativo, la empresa Think Tank InnoTech, se encarga de desarrollar estudios de teledetección agrícola sobre parcelas reales de productores. Como detalla Pedro Hernández, CTO de Think Tank InnoTech, la iniciativa Linomar «es un proyecto integrado que trabaja en toda la cadena, desde la producción de microalgas a partir de aguas residuales agrícolas hasta la aplicación de bioestimulantes derivados de esas microalgas sobre los cultivos». Los estudios de teledetección hasta la fecha «sirven de base de datos sobre la que se construyen las recomendaciones», ya que «sin conocer el estado real y detallado de cada parcela, no se puede calcular cuánto bioestimulante necesita ni cuándo aplicarlo».

Noticias relacionadas

En definitiva, «la teledetección satelital aplicada a la agricultura permite al productor tomar decisiones basadas en datos objetivos, reducir costes de gestión y mejorar el rendimiento de sus cosechas», por lo que esta tecnología «puede convertirse en una herramienta cotidiana para el agricultor».