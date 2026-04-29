El hospital HLA La Vega organiza la jornada ‘Alzheimer: nuevos horizontes’ dentro del ciclo de Jornadas por la Salud

El hospital HLA La Vega celebró la jornada “Alzheimer: nuevos horizontes”, un encuentro que congregó a profesionales sanitarios, representantes institucionales, asociaciones y pacientes en torno a los avances, retos y necesidades en el abordaje de esta enfermedad.

El evento, celebrado en Murcia, puso de manifiesto la importancia de seguir impulsando la investigación, la coordinación asistencial y la humanización de la atención sanitaria en un contexto en el que el alzhéimer afecta a más de 800.000 personas en España, con previsiones de crecimiento en los próximos años debido al envejecimiento de la población.

La jornada fue inaugurada por el Consejero de Sanidad de la Región de Murcia, quien subrayó la importancia de la colaboración entre el sistema sanitario público y la iniciativa privada para afrontar los retos presentes y futuros del Alzheimer. Asimismo, la clausura corrió a cargo de Isabel Ayala, Gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), quien destacó la necesidad de reforzar la coordinación asistencial, la continuidad de cuidados y el acompañamiento a pacientes y familias como pilares fundamentales del sistema sanitario.

Durante la jornada se celebró una conferencia inicial centrada en la evolución de la enfermedad y sus tratamientos, en la que se abordaron los últimos avances terapéuticos y el papel clave de la investigación clínica. En este sentido, la gerente del centro, Cristina Almansa, destacó que “estas jornadas reflejan nuestra manera de entender la sanidad: desde la excelencia, pero también desde el compromiso humano”.

Participantes y ponentes durante el encuentro. / HLA La Vega

Uno de los ejes principales del encuentro fue el debate generado en las distintas mesas redondas, que reunieron a especialistas en neurología, geriatría, neuropsicología y gestión sanitaria. En la mesa asistencial se compartieron experiencias clínicas y enfoques innovadores para mejorar la calidad de vida de los pacientes, destacando especialmente la participación de profesionales de HLA La Vega.

El director médico del hospital, el Dr. Pedro Mateo, subrayó que “el abordaje del alzhéimer requiere una visión multidisciplinar y coordinada. Espacios como este permiten compartir conocimiento, aprender de otros profesionales y seguir avanzando hacia una atención más eficaz, personalizada y humana”.

Por su parte, la mesa de gestión permitió reflexionar sobre la coordinación entre instituciones, la sostenibilidad del sistema y la necesidad de anticiparse a los retos futuros del alzhéimer, en un diálogo enriquecedor entre entidades públicas, privadas y organizaciones del ámbito sociosanitario.

El encuentro concluyó con una conferencia de clausura a cargo de representantes del movimiento asociativo y un emotivo testimonio de un paciente, que puso el foco en la dimensión humana de la enfermedad y en la importancia del acompañamiento. “Detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia que merece ser cuidada con respeto y dignidad”, compartió durante su intervención, generando un momento de especial sensibilidad entre los asistentes.

Participantes y ponentes durante el encuentro / HLA La Vega

Estas jornadas responden al propósito del Grupo HLA de “honrar el valor humano y la esencia de la profesión”, apostando por una medicina que no solo persigue la excelencia clínica, sino que también cuida el sentido más profundo de la salud. Tal y como señaló Cristina Almansa, “reinvertimos nuestros recursos en mejorar cada día la calidad asistencial porque creemos en una sanidad sostenible, innovadora y profundamente humana”.

Con iniciativas como esta, el Hospital HLA La Vega consolida su posicionamiento como referente en formación, divulgación y atención especializada.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 37 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

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Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.