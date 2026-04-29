Fútbol, valores y cooperación protagonizan el V Torneo Regional de Fútbol 8 de Ucoerm
500 niños y niñas de 31 cooperativas de enseñanza participan en esta jornada de deporte y convivencia celebrada en Lorca que reunió a unas 1.000 personas
La gran fiesta del fútbol, la educación y el cooperativismo. Eso vivieron las cerca de 1.000 personas que asistieron a la quinta edición del Torneo Regional de Fútbol 8 organizado por la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), que se disputó el pasado viernes 24 de abril en el complejo deportivo La Torrecilla de Lorca.
En el encuentro participaron un total de 500 niños y niñas de categoría alevín, procedentes de hasta 31 cooperativas de enseñanza de toda la Región de Murcia. «Este campeonato representa mucho más que una simple competición deportiva. Es un espacio donde nuestros alumnos comparten valores como el trabajo en equipo, el respeto y el compañerismo, que forman parte del ADN del modelo cooperativo», señala el presidente Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, que asistió al evento.
Cooperativas participantes
- Ays (Murcia)
- Azalea (Beniel)
- Azaraque (Alhama de Murcia)
- Carlos V (Águilas)
- Cipriano Galea (La Ñora)
- Ciudad del Sol (Lorca)
- CSA Cooperativa (Fuente Álamo)
- El Taller (Molina De Segura)
- Jaime Balmes (Cieza)
- Juan Ramón Jiménez (Cieza)
- Julián Romea (Murcia)
- La Flota (Murcia)
- La Santa Cruz (Sangonera la Verde)
- La Vaguada (Cartagena)
- Los Olivos (Molina de Segura)
- Luis Vives (Nonduermas)
- Marco (Puente Tocinos)
- Miguel de Cervantes (Cieza)
- Miralmonte (Cartagena)
- Narval (Cartagena)
- Sabina Mora (La Unión)
- Samaniego (Alcantarilla)
- San Francisco de Asís (Lorca)
- San Jorge (Molina de Segura)
- San Pedro Apóstol (San Pedro del Pinatar)
- Santa Clara (Mula)
- Severo Ochoa (Los Garres)
- Siglo XXI (Mazarrón)
- Vega Media (Alguazas)
- Vicente Medina (Molina de Segura)
- Vistarreal (Molina de Segura)
Tras el desfile inaugural que sirvió de presentación de los distintos equipos participantes, comenzó el torneo, que se disputó de manera simultánea en seis campos del complejo deportivo lorquino. Finalmente, el campeón en la fase de oro fue AYS, mientras que en fase de plata el ganador fue Narval. Además, Ciudad del Sol se llevó el premio a la deportividad, y El Taller se hizo con el de mejor afición.
Cuadro de Honor
Fase de Oro
- Campeón: AYS
- 2º clasificado: Samaniego
- 3º clasificado: Severo Ochoa
- 4º clasificado: Vistarreal
Fase de Plata
- Campeón: Narval
- Subcampeón: San Jorge
- 3º clasificado: Ciudad del Sol
- 4º clasificado: El Taller
Otros premios
- Mejor afición: El Taller
- Deportividad: Ciudad del Sol
La jornada deportiva, a la que asistieron unas 1.000 personas, concluyó con la entrega de medallas a todos los alumnos participantes y de trofeos a los cuatro primeros clasificados de las fases oro y plata. Un torneo que contó con la colaboración de las cooperativas de enseñanza Ciudad del Sol y San Francisco de Asís Lorca, así como de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, DAEN y la Peña Madridista de Lorca.
«Ver a cerca de 500 niños y niñas disfrutando juntos del deporte es la mejor muestra de que estamos haciendo las cosas bien. Este torneo es un magnífico ejemplo de cómo el deporte también educa y construye los pilares del modelo cooperativo», destaca Pedreño.
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