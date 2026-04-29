Fútbol, valores y cooperación protagonizan el V Torneo Regional de Fútbol 8 de Ucoerm

La gran fiesta del fútbol, la educación y el cooperativismo. Eso vivieron las cerca de 1.000 personas que asistieron a la quinta edición del Torneo Regional de Fútbol 8 organizado por la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), que se disputó el pasado viernes 24 de abril en el complejo deportivo La Torrecilla de Lorca.

Samaniego, subcampeón de la fase de oro. / Ucoerm

Severo Ochoa, tercer clasificado de la fase de oro. / Ucoerm

Vistarreal, cuarto clasificado de la fase de oro. / Ucoerm

En el encuentro participaron un total de 500 niños y niñas de categoría alevín, procedentes de hasta 31 cooperativas de enseñanza de toda la Región de Murcia. «Este campeonato representa mucho más que una simple competición deportiva. Es un espacio donde nuestros alumnos comparten valores como el trabajo en equipo, el respeto y el compañerismo, que forman parte del ADN del modelo cooperativo», señala el presidente Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, que asistió al evento.

Narval, campeón de la fase de plata. / Ucoerm

San Jorge, subcampeón de la fase de plata. / Ucoerm

Ciudad del Sol, tercer clasificado de la fase de plata. / Ucoerm

El Taller, cuarto clasificado de la fase de plata. / Ucoerm

Cooperativas participantes Ays (Murcia)

Azalea (Beniel)

Azaraque (Alhama de Murcia)

Carlos V (Águilas)

Cipriano Galea (La Ñora)

Ciudad del Sol (Lorca)

CSA Cooperativa (Fuente Álamo)

El Taller (Molina De Segura)

Jaime Balmes (Cieza)

Juan Ramón Jiménez (Cieza)

Julián Romea (Murcia)

La Flota (Murcia)

La Santa Cruz (Sangonera la Verde)

La Vaguada (Cartagena)

Los Olivos (Molina de Segura)

Luis Vives (Nonduermas)

Marco (Puente Tocinos)

Miguel de Cervantes (Cieza)

Miralmonte (Cartagena)

Narval (Cartagena)

Sabina Mora (La Unión)

Samaniego (Alcantarilla)

San Francisco de Asís (Lorca)

San Jorge (Molina de Segura)

San Pedro Apóstol (San Pedro del Pinatar)

Santa Clara (Mula)

Severo Ochoa (Los Garres)

Siglo XXI (Mazarrón)

Vega Media (Alguazas)

Vicente Medina (Molina de Segura)

Vistarreal (Molina de Segura)

Tras el desfile inaugural que sirvió de presentación de los distintos equipos participantes, comenzó el torneo, que se disputó de manera simultánea en seis campos del complejo deportivo lorquino. Finalmente, el campeón en la fase de oro fue AYS, mientras que en fase de plata el ganador fue Narval. Además, Ciudad del Sol se llevó el premio a la deportividad, y El Taller se hizo con el de mejor afición.

El concejal de Deportes de Lorca, Juan Miguel Bayonas, asistió al torneo. / Ucoerm

Ciudad del Sol, premio a la deportividad. / Ucoerm

Cuadro de Honor Fase de Oro Campeón: AYS

2º clasificado: Samaniego

3º clasificado: Severo Ochoa

4º clasificado: Vistarreal Fase de Plata Campeón: Narval

Subcampeón: San Jorge

3º clasificado: Ciudad del Sol

4º clasificado: El Taller Otros premios Mejor afición: El Taller

Deportividad: Ciudad del Sol

La jornada deportiva, a la que asistieron unas 1.000 personas, concluyó con la entrega de medallas a todos los alumnos participantes y de trofeos a los cuatro primeros clasificados de las fases oro y plata. Un torneo que contó con la colaboración de las cooperativas de enseñanza Ciudad del Sol y San Francisco de Asís Lorca, así como de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, DAEN y la Peña Madridista de Lorca.

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Foto de familia de todos los equipos participantes. / Ucoerm

El torneo se disputó en el complejo deportivo La Torrecilla de Lorca. / Ucoerm

La emoción y el talento sobre el campo se disfrutaron toda la jornada. / Ucoerm

«Ver a cerca de 500 niños y niñas disfrutando juntos del deporte es la mejor muestra de que estamos haciendo las cosas bien. Este torneo es un magnífico ejemplo de cómo el deporte también educa y construye los pilares del modelo cooperativo», destaca Pedreño.