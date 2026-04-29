Fecoam reafirma el papel de las cooperativas como "imprescindible" ante los desafíos del sector agro

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) llevó a cabo su XLI Asamblea General, máximo órgano de la institución, donde todas las cooperativas asociadas analizaron los desafíos reales a los que se enfrenta el sector agro tanto a nivel regional, como en clave nacional y europea.

Concretamente, las cooperativas agroalimentarias de la Región de Murcia analizaron el impacto de la situación internacional actual y los diferentes conflictos bélicos en los insumos y costes de producción de productores y ganaderos, los continuos vaivenes en cuanto a comercio internacional y aranceles se refiere, o la escasez de mano de obra, entre otros.

Retos actuales del agro

Durante su intervención, el presidente de la federación, Santiago Martínez, destacó que, tras más de 40 años de trayectoria de Fecoam, «las cooperativas siguen siendo el futuro de la agricultura y la ganadería, no solo en la Región de Murcia, sino en toda España».

El presidente de la federación centró su discurso en la resiliencia del sector y la necesidad de dotar a los productores de seguridad. Puso de ejemplo la creciente presión burocrática y la falta de alternativas ante la retirada de productos fitosanitarios, reafirmando el papel clave de las cooperativas como el único salvavidas de los pequeños agricultores ante los mercados globales. Asimismo, hizo hincapié en la falta de seguridad hídrica para seguir produciendo, ante los recortes previstos para 2027 en el Levante español.

El presidente de Fecoam puso en valor el trabajo de las cooperativas agroalimentarias en la sociedad. / Rubén Aragón

«La Región de Murcia tiene mucho que decir a nivel nacional, somos ejemplo a nivel cooperativo y en gestión de agua», destacó.

Pero a pesar de su «robustez y solidez, que son fruto del esfuerzo, trabajo y dedicación diarias», el sector en su conjunto «se enfrenta a diferentes retos» que son necesarios abordar junto con las administraciones y empresas.

Reconocimientos

Durante el transcurso de la Asamblea de Fecoam, se hizo entrega de los reconocimientos al Cooperativista del Año e Insignia de Oro de la entidad.

La institución reconoció como Cooperativista del Año a Diego Díaz Rubio, expresidente de Expoáguilas e impulsor del modelo cooperativo también en otras entidades de la Región de Murcia como Unexport y Sermuco, así como en el Consejo Rector de Fecoam. Diego Díaz agradeció el reconocimiento, recordando los inicios de la cooperativa en Águilas y el esfuerzo de los socios fundadores, haciendo partícipes a todos, reafirmando la necesidad y la fuerza de la unión.

Diego Díaz fue reconocido como Cooperativista del Año por su trayectoria en Expoáguilas, entre otras cooperativas. / RUBÉN ARAGÓN

Por otro lado, la Insignia de Oro de la federación fue para Jesús López Baquero, el que fuera durante 35 años director territorial para la Región de Murcia, Alicante y Almería de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro). Baquero analizó la evolución del sistema de seguros agrarios como pieza fundamental para el sector, agradeciendo la estrecha colaboración con las cooperativas durante todo este tiempo.

Fecoam asocia a 72 entidades agroalimentarias de la Región de Murcia, las cuales aglutinan a su vez a más de 22.000 agricultores y ganaderos, generando más de 45.000 puestos de trabajo.

Jesús Baquero recibió la Insignia de Oro por su labor en el seguro agrario. / RUBÉN ARAGÓN

«Continuaremos otras cuatro décadas avanzando junto a las administraciones y con todos vosotros para conseguir los resultados que la agricultura, la ganadería, todo el campo y toda la sociedad, en definitiva, necesitan», destacan desde la federación.

La producción de las cooperativas de Fecoam representan el 62 por ciento de la producción agraria regional. Además, el 26 por ciento de las ventas de toda la industria agroalimentaria regional son de cooperativas. Estas entidades facturaron más de 1.340 millones de euros, exportando más del 80 por cierto de su producción.

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Por otro lado, desde la federación remarcan que, en un año 2026 donde la ONU lo ha declarado como el Año Internacional de la Agricultora, con el fin de visibilizar y fortalecer su papel esencial en el sector agro, la participación de las mujeres trabajadoras en cooperativas supera en 10 puntos porcentuales a la que tiene la industria agroalimentaria en la Región de Murcia.