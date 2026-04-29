La alumnos menores de 3 años en la Región de Murcia crecerán en más de un 20% durante la próxima década

El sistema educativo español se dirige hacia una profunda reconfiguración en los próximos diez años como consecuencia del cambio demográfico, ya que la educación preuniversitaria perderá más de 600.000 alumnos; sin embargo, el escenario variará mucho según el territorio y la etapa concreta. Es la principal conclusión del estudio ‘El impacto de la demografía en el sistema educativo español. Proyecciones a cinco y diez años’, que han publicado la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación, y ha sido elaborado por el catedrático de Sociología de la UNED Miguel Requena.

Madrid y Cataluña, aunque perderán muchos alumnos en cifras absolutas, conservarán mayor dinamismo demográfico. Por su parte, Comunidad Valenciana y Región de Murcia mostrarán mayor resistencia al descenso.

Aunque la pérdida de estudiantes es inevitable, hay excepciones como ocurre en la educación infantil temprana. La escolarización de 0 a 2 años continuará aumentando por cambios sociales, laborales y familiares, hasta alcanzar tasas de escolarización cercanas al 70% en 2035. Mientras que en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Navarra se experimentarán crecimientos similares al conjunto nacional (+15%), en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia se excederán en más del 20%.

La gran caída llegará en la educación Primaria (6-11 años), que perderá a nivel nacional casi 400.000 alumnos entre 2025 y 2035

En concreto, la comunidad murciana espera aumentar su número de alumnos menores de 3 años en más de 3.000 bebés durante los próximos cinco años. Pero es que, en el lustro siguiente, serán más de 3.430, sumando un total de cerca de 6.500 en una década por encima de la población actual de esa edad. El panorama de la población en edad de educación infantil de segunda etapa (3-5 años) será similar.

El crecimiento será continuo a lo largo del periodo de diez años y es resultado de la prevista recuperación de la fecundidad que esperan los expertos que se dé. Este grupo lo integran los nacidos entre 2023 y 2035, un período que se valora como de ligero crecimiento de la fecundidad y del número de nacimientos.

El "mapa de aulas cada vez más vacías" obliga a replantear la organización de centros, plantillas e infraestructuras

La gran caída llegará en la educación Primaria (6-11 años), que perderá a nivel nacional casi 400.000 alumnos entre 2025 y 2035, mientras que la ESO (12-15 años) sufrirá una caída acumulada de 376.000 estudiantes, que será especialmente intensa a partir del año 2030. El Bachillerato (16-17 años) también registrará una reducción superior a 150.000 alumnos. Según el informe, la educación preuniversitaria vivirá "un mapa de aulas cada vez más vacías", obligando a replantear la organización de centros, plantillas e infraestructuras.

La Región de Murcia perderá más de 9.000 alumnos de Primaria los próximos cinco años, a los que habrá que sumar otros 1.100 hasta 2035. En la ESO, el estudio refleja que algunas regiones como las Islas Baleares, La Rioja, Navarra, la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia mostrarán una "resistencia notable a las pérdidas", llegando a sumar más de 9.000 en el caso murciano. En el caso de Bachillerato, el número de alumnos de la Región se reducirá en casi 7.500.

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El trabajo concluye que España deberá reorganizar con anticipación sus recursos materiales y humanos. Mientras Primaria y Secundaria afrontarán ajustes por exceso de capacidad, otras áreas necesitarán crecer y adaptarse a las nuevas demandas. Como explica el autor del informe, esto afectará directamente a la red de centros y unidades escolares, a la planificación de profesorado, a la inversión pública, a los servicios complementarios y a las nuevas estrategias de formación a lo largo de la vida.